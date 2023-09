Taas uusi konkurssi rakennusalalla: nyt nurin meni Siklatilat, jonka liikevaihto oli suurempi kuin Jukkatalolla

Yhtiö on jättänyt maanantaina konkurssihakemuksen Oulun käräjäoikeuteen. Sen liikevaihto oli vuonna 2021 yli 106 miljoonaa euroa.

Siklatilat on hakeutunut konkurssiin. Asiasta kertoi ensin Rakennuslehti.

Tammikuussa liminkalainen Sikla Oy sekä sen tytäryhtiöt Siklatilat Oy ja Siklaelementit Oy hakeutuivat yrityssaneeraukseen.

Kyseessä on jo toisen ison rakennusalan toimijan konkurssihakemus lyhyen ajan sisällä. Viime viikolla Jukkatalo ilmoitti konkurssihakemuksestaan. Syiksi Jukkatalo listasi muun muassa Ukrainan sodan ja koronan. Siklatilojen kohdalla ongelmilla oli monia syitä.

– Yhtiön projekteista suurin osa on ollut vähintään kohtalaisesti kannattavia, mutta voimakkaasti nousseet materiaali- ja työkustannukset, ajoituksellisesti epäonnistunut tehdasinvestointi, muutama voimakkaasti tappiollinen hanke, muuttunut korkoympäristö ja rahoituksen kiristyminen sekä saneerausmenettelyn aiheuttamat riitautumiset eräissä hankkeissa ajoivat meidät maksukyvyttömäksi, sanoo konsernijohtaja Janne Nieminen yhtiön tiedotteessa.

Siklatilat on toiminut Sikla-konsernin rakennusliikkeenä. Se on toteuttanut muun muassa asuntoja, palvelutaloja, kouluja, päiväkoteja ja liikerakennuksia.

Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli yli 106 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on konkurssiin hakeutumisen hetkellä töissä neljä henkilöä. Kaikkiaan 37 työntekijää on kokoaikaisesti lomautettuna.

Siklatilojen vuoden 2021 liikevaihto oli suurempi kuin Jukkatalolla, mutta henkilömäärä oli huomattavasti pienempi. Jukkatalon konkurssissa irtisanottiin noin 180 henkilöä.

Konsernijohtaja on pettynyt yrityssaneerauksen mahdollisuuksiin

Kun Siklatilojen saneerausmenettely alkoi, oli yhtiöllä yli 50 miljoonan euron tilauskanta. Saneerausmenettelyn kuluessa yhtiö kertoo menettäneensä ison osan tuosta tilauskannasta.

Janne Nieminen näkee lainsäädännössä valuvikoja.

– Suomessa erityisesti perustajaurakointia harjoittavan rakennusliikkeen saneeraaminen on käytännössä mahdottomuus. Yrityssaneerauslaki ei tunne asuntokauppalakia ja näistä aiheutuu juridisesti erittäin haastavia tulkintatilanteita. Yrityssaneerauslaki on auttamatta vanhanaikainen enkä voi suositella kenellekään rakennusliikkeelle yrityssaneerausta tämän kokemuksen perusteella, kommentoi Nieminen yhtiön tiedotteessa.

Siklatilat Oy toimi aiemmin nimellä JIA-tilat Oy. Sikla Oy:n ja Siklaelementit Oy:n yrityssaneerausmenettely jatkuu. Muut konserniyhtiöt eivät ole saneerausmenettelyn piirissä.

Juttua on korjattu 4.9. kello 14.29: Yhtiön nimi oli kirjoitettu väärin jutussa. Oikea nimi on Siklatilat. Juttua on päivitetty kauttaaltaan ja kuva vaihdettu kello 14.54.