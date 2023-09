Pitäisikö turkistarhaus kieltää? Pääministeripuolue jakaantuu kahtia – katso, miten kansanedustajat vastasivat

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Puolet Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista kieltäisi turkistarhauksen Suomessa.

Kyselyyn vastasi 112 kansanedustajaa, joista 56 haluaa kieltää turkistarhauksen ja 50 tukee alan jatkoa. Kuusi kansanedustajaa vastasi kyselyyn ”en osaa sanoa”.

Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajat. Muista eduskuntapuolueista vastaajia oli noin puolet ryhmien vahvuuksista.

Kyselyn mukaan moni edustajista näkee, että suomalaisilla turkistarhoilla esiintyneiden lintuinfluenssatapausten takia alan tulevaisuudesta tulisi tehdä päätöksiä nopealla aikataululla.

Useampi kyselyyn vastanneista on huolissaan siitä, että tarhat Suomessa muuttuisivat tautihautomoiksi, joista käynnistyisi uusi ihmisten välillä leviävä pandemia.

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen sanoo, että lintuinfluenssan leviäminen turkistarhoilla on vahvistanut hänen näkemystään siitä, että turkistarhauksesta on syytä luopua.

– Ajatteluni on aiemmin lähtenyt siitä, että markkinat hoitaa asian. Että turkisten käyttö tulee ajan kanssa loppumaan. Nyt ajatukseni ovat muuttuneet, kun ollaan kuultu paljon uutisia lintuinfluenssan leviämisestä ja kytköksistä turkistarhaukseen. Onhan ne pelottavia, Rantanen sanoo Ylen haastattelussa.

Pääministeripuolue jakaantunut

Kannoissa on merkittäviä eroja hallituspuolueiden ja opposition välillä.

Hallituksen, eli kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien, kyselyyn vastanneista kansanedustajista lähes kolme neljästä kannattaa turkistarhauksen jatkamista Suomessa.

Muuten hallituspuolueet seisovat asiassa lähes yhdessä rintamassa, mutta pääministeripuolue kokoomuksen rivit jakautuvat. Kyselyyn vastanneista kokoomusedustajista 14 kannattaa tarhauksen jatkamista, mutta yhdeksän kieltäisi sen.

Puolue on halunnut päivittää turkisasetuksen “vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä”. Näin kantaansa perusteli esimerkiksi kokoomusedustaja Ville Valkonen.

Valkonen ei kannata alan välitöntä alasajoa.

– Pitkällä aikavälillä on ilmiselvää, miten tulee tapahtumaan, mutta miten sitä kohti kuljetaan tulee olemaan sellainen polku, jossa jokainen askel on kohtuullista harkita hyvin tarkkaan, hän sanoo Ylen haastattelussa.

Mutta miksi ryhmä on niin jakaantunut?

– Johtuu varmaan siitä, että tämä on niin monimutkainen kysymys, joka on pääosassa tapauksia vaikea jakaa kyllä-ei-tyyppiseksi, jos haluaa ottaa huomioon kaikki siihen liittyvät seikat, kuten eläinten kohtelun, laillisen elinkeinon harjoittamisen, mitä tapahtuu kansainvälisillä markkinoilla. Näiden yhteensovittamisessa on varmaan erilaisia painopisteitä, hän arvioi.

Oppositiossa kaksi leiriä

Oppositiosta lähinnä vain keskustan kansanedustajat ovat turkistarhauksen jatkamisen kannalla.

Keskustan riveistä lipeää vain Hanna Kosonen, joka on kieltokannalla. Hänen lisäkseen muutama keskustaedustaja myös pohtii kantaansa.

Jouni Ovaska (kesk.) kertoo, että hänen suhtautumisensa turkistuotantoon on ristiriitainen. Hän ei koe, että ala olisi kestävällä pohjalla, mutta toisaalta tuottajille tulisi taata riittävä siirtymäaika.

– Oma suhtautumiseni turkistarhaukseen on muuttunut viime vuosien aikana. Se, että miten ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu, miten eläinten hyvinvointiin suhtaudutaan ja koko alan murros on saanut pohtimaan, miten meidän tulevaisuudessa tulisi suhtautua turkisalaan, Ovaska sanoo Ylen haastattelussa.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kyselyyn vastanneet kansanedustajat ovat lähes yksimielisesti tarhausta vastaan. Puolueet ovat vaatineet ohjelmissaan turkistarhauksen lakkauttamista.

Rintamasta erottautuu ainoastaan demariedustaja Johanna Ojala-Niemelä, joka kannattaa turkistarhauksen jatkamista. Hän perustelee asiaa alan työllistävällä vaikutuksella.

Monen päätöksen taustalla painavat eettiset syyt.

– Turkistarhaus aiheuttaa eläimille vakavaa kärsimystä. Villit eläimet kärsivät somisteiden eli nk. “turhakkeiden” vuoksi. Eläinten aseman parantaminen on tärkeä yhteiskunnallinen arvo, ja tämä on ennen kaikkea eettinen kysymys, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä perustelee kantaansa.

– Turkistarhaus on teollista eläinten kaltoinkohtelua, joka pahentaa uuden pandemian syntymisen riskiä, vihreä kansanedustaja Oras Tynkkynen sanoo.

Myös osa kieltoa kannattavista hallituspuolueiden edustajista perustelee kantaansa etenkin eläinten hyvinvoinnilla.

– Turkistarhaus on ollut laillinen elinkeino Suomessa. Tieto on lisääntynyt eläinten luontaisesta käyttäytymisestä ja elinolosuhteista. Tässä nykyisessä muodossaan turkistarhausta ei tulisi jatkaa. Se aiheuttaa kärsimystä eläimille, Sara Seppänen (ps.) toteaa.

– Turkistarhaus on täysin epäeettinen ala, mikä olisi pitänyt kieltää Suomessa ja kaikissa EU-maissa jo vuosia sitten, Aura Salla (kok.) sanoo.

Karkaisiko tuotanto muualle?

Moni turkistarhausta kannattavakin vetoaa turkiseläinten elinolosuhteiden parantamiseen.

– Eläinten elinoloja ja hyvinvointia tulisi entisestään pyrkiä parantamaan. Päättäjien pitäisi vaikuttaa myös asenneilmapiirin turkisten kysynnän heikentämiseksi, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehtinen.

– Kaikista tuotantoeläimistä on pidettävä hyvää huolta!, kirjoittaa kristillisdemokraattien Päivi Räsänen.

Moni tarhauksen jatkamista kannattava perustelee kantaansa sillä, että jos turkistarhaus kiellettäisiin Suomessa, tuotanto voisi siirtyä sellaisiin maihin, joissa ei tuotantoeläimiin liittyvä sääntely ei ole yhtä tiukkaa kuin Suomessa.

– Turkistarhaus on laillinen elinkeino Suomessa ja sen kieltäminen ei olisi aivan mutkatonta. On parempi että turkikset tuotetaan täällä jossa valvonta toimii kuin esimerkiksi Kiinassa, kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola toteaa.

– Turkistarhaus on Suomessa tarkasti säädeltyä ja valvottua toimintaa. Niin tulee olla jatkossakin. Eläinten hyvinvointia tulee entisestään parantaa ja parhaiten se onnistuu pitämällä kiinni kotimaisesta tuotannosta. Globaali kysyntä ei lopu, vaikka Suomessa toiminta kiellettäisiin, keskustalainen Pekka Aittakumpu sanoo.

– Kyse on laillisesta elinkeinosta ja Suomessa on elinkeinovapaus, Mikko Ollikainen (r.) sanoo.

Tuottajille tukea

Sekä välitöntä kieltoa kannattavat että pidemmän aikavälin pohtijat ovat yhtä mieltä siitä, että alan alasajon tulee tapahtua riittävän siirtymäajan turvin ja tuottajia tukemalla.

– Pitäisi yhdessä alan kanssa tehdä suunnitelma alan lopettamisesta siirtymäajalla ja tuottajille tarjottavasta tuesta uuden elinkeinon mahdollistamiseksi. Turkistarhauksen osalta ei pidä samaa virhettä kuin turvetuotannon kanssa, jossa muutos tuli eteen liian rajuna, koska kieltäydyttiin tunnustamasta päästökaupan vaikutusta turpeen energiakäyttöön, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen tiivistää kyselyvastauksessaan.

Alla olevasta galleriasta voit tarkastella kaikkien kansanedustajien vastauksia.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 6. syyskuuta kello 23:een asti.