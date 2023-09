Tätä on rasismi yliopistomaailmassa: ”Minua luullaan vaihto-opiskelijaksi”

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Rasisminvastaiset toimet ovat tärkeitä, koska ne luovat oikeutta elämälle ja oikeutta ihmisille. Kaikille ihmisille, ei pelkästään tietylle osalle, sanoo luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa opiskeleva Maini Nguyen.

Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaispäivänä Porthania-rakennuksen edustalle on kokoontunut Students of Colour -yhdistyksen väkeä, jonka toiminnassa Nguyen on mukana. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä antirasistisia eli rasismin vähentymiseen pyrkiviä toimia yliopistolla.

Korkeakoulujen lukuvuodet ovat käynnistyneet ympäri Suomen samalla, kun maamme hallituksen ympärillä on käyty kiivasta rasismikeskustelua.

Aihe on saanut kansan liikkeelle. Helsingissä järjestettiin eilen sunnuntaina poliisin mukaan yli 11 000 osallistujan rasisminvastainen mielenosoitus. Siihen osallistui lukuisia opiskelijoita, ja virallisesti mukana oli myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, joka ripusti Uuden ylioppilastalon julkisivuun rasismia vastustavan banderollin.

Keskustelimme rasismista opiskelijoiden kanssa eri puolilla Suomea ja selvitimme, miten se ilmenee yliopistomaailmassa.

Avaa kuvien katselu Maini Nguyenin mielestä rasismista pitäisi puhua nykyistä enemmän. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Nguyen on itse kokenut rasismia ja toiseuttamista yliopistomaailmassa.

– Yliopistolla tuntuu, että helposti minua luullaan vaikka vaihto-opiskelijaksi. Usein myös törmää tilanteisiin, joissa luullaan, etten puhu suomea tai etten opiskelisi suomenkielisellä linjalla luokanopettajaksi.

Luokanopettajaopinnoissa ei Nguyenin mielestä puhuta rasismista tarpeeksi, mikä huolestuttaa häntä. Hän toivoo, että opinnoissa käsiteltäisiin enemmän sitä, kuinka mahdollisesti rasismia kokevia lapsia kohdattaisiin paremmin.

Nguyen toivoisi myös, että rasismista ja antirasismista puhuttaisiin yliopistolla nykyistä enemmän muidenkin alojen opetuksessa. Yksi keino voisi olla opetushenkilökunnan kouluttaminen siitä, kuinka suhtautua etnisiin ja näkyviin vähemmistöihin kuuluviin opiskelijoihin.

– Näkyviin vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita pitäisi kuunnella ja yrittää luoda turvallista tilaa opiskella yliopistossa, Nguyen sanoo.

Rasismi on erilaista yliopistolla

Tampereen yliopistossa opiskeleva Isabel Vilmi on juuri aloittanut toisen yliopistoviikkonsa eikä ole ainakaan vielä kokenut rasismia.

– Opiskelin Tallinnan puolella kanditutkintoni, ja siellä oli valitettavasti aikamoisia kokemuksia. Meillä oli professoreja, jotka suoraan kohdistivat rasistista retoriikkaa opiskelijoihin.

Avaa kuvien katselu Isabel Vilmi muutti Espoosta Tampereelle opiskelemaan maisteritutkintoaan. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Vilmi kertoo, että akateemisessa ympäristössä rasismia on vähemmän, mutta muulloin arjessa esimerkiksi kaupungilla liikkuessa sitä kohtaa paljon. Se ilmenee huuteluna kadulla, ja osa ikävistä kommenteista kohdistuu lisäksi sukupuoleen.

– Ne ovat olleet osin traumaattisiakin kokemuksia.

Monikulttuurista opiskelijaelämää Lappeenrannassa

Lappeenrannassa LUT-yliopistossa opiskeleva marokkolainen Ines Moujahidi on asunut kaupungissa kaksi viikkoa eikä ole siinä ajassa havainnut rasismia yliopistoympäristössä.

Hän kertoo saaneensa myös suomalaisia ystäviä.

– On hyvä, että opiskelijoiden keskuudessa on paljon monimuotoisuutta, Moujahidi sanoo.

Niin ikään LUT-yliopistossa opiskeleva Bangladeshista muuttanut Sunjida Poly kuvailee yliopistoympäristöä ystävälliseksi. Jokaiselle on omaa tilaa, ja opiskelijoiden joukossa on paljon eri kansalaisuuksia.

Avaa kuvien katselu Opiskelijoiden mukaan LUT-yliopistolla opiskelee ihmisiä eri taustoista ja kulttuureista. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Rasismin kitkeminen kuuluu myös niille, jotka eivät sitä itse koe

Turun yliopistossa kotimaista kirjallisuutta opiskeleva Ruu Kankare kokee, että rasismin vastaisista toimista on yliopistopiireissä ollut paljon puhetta, mutta konkreettisia toimia on näkynyt vähän.

– En voi valkoisena ihmisenä täysin sanoa, mitä toimia pitäisi tehdä, koska minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta rasismista. Mutta olisi tärkeää, että peräänkuulutettaisiin oikeanlaista ja antirasistista toimintaa, eikä niin, että sanotaan yhtä ja tehdään toisin.

Kankare toteaa, että esimerkiksi hänen omalla alallaan ei ole montaakaan POC-opiskelijaa, mutta se ei tarkoita, että aiheesta pitäisi olla hiljaa. POC eli person of color on yleistermi ihmisille, jotka edustavat näkyviä etnisiä vähemmistöjä.

Avaa kuvien katselu Ruu Kankareen mielestä olisi tärkeää puuttua yliopistomaailman rasismiin entistä vahvemmin. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Avaa kuvien katselu Vaasan yliopistossa opiskeleva Leo Kamppinen ehdottaa, että rasismia voitaisiin käsitellä opinnoissa nykyistä enemmän. Kuva: Terhi Varjonen / Yle

Vaasan yliopistossa hallintotieteitä opiskelevan Leo Kamppisen mukaan rasismista pitäisi puhua paljon enemmän ja avoimemmin. Yliopisto voisi pitää opiskelijoita ajan tasalla ja antaa enemmän tietoa.

– Jopa kursseja voisi tarjota, että pääsee enemmän seuraamaan maailmanmenoa ja sitä, millaisista taustoista esimerkiksi pakolaiset tulevat. Esimerkiksi meidän opintoihimme sopisi tuollainen kurssi hyvin, mutta ylipäätään kaikille, jotka tässä maailmassa elävät, niin ei haittaisi.