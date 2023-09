Raskas liikenne kaipaa parannusta kaasun saatavuuteen – moni joutuu nyt poikkeamaan reitiltä tankkaamaan

Kaasu on raskaan liikenteen yleisin uusiutuva käyttövoima, mutta jakeluverkon puutteet hidastavat kehitystä. Infran rakentaminen on kallista ja siihen vaikuttaa myös kaavoitus.

Porilainen kuljetusliike K. Huhtala Oy ajaa tilausliikennettä pääosin metsä- ja metalliteollisuuden tarpeisiin ympäri maata. Suuren ja suhteellisen uuden kaluston pääasiallisena käyttövoimana on dieselmoottori. Joitakin pienempiä kuljetuksia varten yhtiöllä on sähköautoja, mutta kaasuautoja ei ole yhtään. Siihen on selkeä syy.

– Meiltä voi lähteä auto Rovaniemelle ja jatkaa sieltä suoraan vaikka Joensuuhun. Kaasuautolla se ei onnistu, sillä polttoaineen jakelu on vielä lapsenkengissä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Kati Huhtala.

Huhtala ei ole näkemyksen kanssa yksin. Myös monet muut kuljetusalan yritykset kokevat, että kaasun tankkausmahdollisuuksia ei ole vielä tarpeeksi. Se estää kaasuautojen yleistymisen raskaassa liikenteessä.

Heikko infra on käyttövoiman muutoksen esteenä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on selvittänyt kaasun suosiota jäsenyrityksissään. Selvityksen mukaan kaasu on yleisin uusiutuva käyttövoima raskaassa liikenteessä, mutta sen puutteellinen jakeluinfra jarruttaa kehitystä. Selvitykseen osallistui 182 yritystä.

Joka neljäs yrityksistä kertoo, että auto joutuu säännöllisesti poikkeamaan reitiltään merkittävästi tankkauksen takia.

Kuljetusalan yrityksiltä saatujen vastausten perusteella olemassa olevat tankkausasemat ovat myös vikaherkkiä ja niistä saattaa olla kaasu loppu. Jakelun puutteet ovat niin suuria, että ne rajoittavat yritysten investointimahdollisuuksia uuteen kalustoon.

– Jakeluverkko on se todellinen tulppa, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Hän arvioi, että diesel tulee olemaan vielä vuosikymmenien ajan pääasiallinen käyttövoima pitkien matkojen tavaraliikenteessä.

Autonkuljettaja Janne Silfver Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:stä tankkasi uusiutuvaa dieseliä Rauman satamassa.

Kujala on pettynyt kehityksen vauhtiin. Hän kertoo, että yrityksillä olisi halukkuutta uusia kalustoaan, jos se olisi kannattavaa.

Vähäpäästöisyyttä arvostavien asiakkaiden odotuksiin halutaan vastata. Mikään yritys ei voi kuitenkaan harjoittaa tappiollista toimintaa sillä perusteella, että päästöjä halutaan vähentää.

– Tässä tullaan taas siihen toimintavarmuuteen ja jakeluverkon heikkouteen, Kujala toteaa.

Hän on tyytyväinen uuteen hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta, jonka mukaan jakeluverkko-ongelmaa yritetään ratkaista yhdessä elinkeinoelämän ja taukopaikkaverkoston kanssa.

– Vastuu on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämä on myös kaava- ja maankäyttökysymys. SKAL onkin lähettämässä oman käyttövoimaraporttinsa maakuntaliitoille ja alueellisille Ely-keskuksille.

Uusi tankkauspiste on miljoonainvestointi

Kaasuautot käyttävät kahta erilaista tuotetta. Pitkiä matkoja ajava raskain liikenne käyttää nesteytettyä kaasua ja kevyempi kalusto puolestaan paineistettua kaasua. Kevyempään kalustoon luetaan muun muassa bussit, pakettiautot ja myös henkilöautot. Molempia tuotteita voi saada samoilta asemilta, mutta välttämättä näin ei ole.

Suurin osa Suomessa olevista kaasun takkausasemista on Gasumin omistamia. Yhtiöllä on 14 nesteytetyn ja 41 paineistetun kaasun jakelupistettä. Molemmille kaasuille avataan kaksi uutta jakelupistettä tämän syksyn aikana. Uudet yhdistelmäasemat tulevat Jyväskylään ja Keminmaalle.

Suomen liikenneliiketoimintayksikön maajohtaja Juho Kurra sanoo, että Gasum avaa Suomessa muutaman aseman vuodessa. Viime vuonna Suomeen avattiin viisi ja vuotta aiemmin neljä asemaa.

– Ensi vuonna on tarkoitus avata ainakin kolme asemaa, Kurra sanoo.

Gasum laajentaa kaasun jakeluverkostoa muutamalla asemalla vuosittain.

Kurran mukaan jakelupisteen rakentaminen kaasulle on huomattavasti kalliimpaa kuin tavallisille polttoaineille. Tarkkoja hintoja hän ei voi kertoa, mutta nesteytetyn kaasun jakelupiste on miljoonaluokan investointi. Kaasu täytyy pitää -160 asteen lämpötilassa, jotta se pysyy nestemäisenä.

– Investoinnin loppusumma ei ala ykkösellä, Kurra sanoo.

Kurra on kaasun jakeluverkoston kattavuudesta eri mieltä raskaan liikenteen käyttäjien kanssa. Hän sanoo, että kohta 16 aseman verkosto nesteytetylle kaasulle pystyy kattamaan suuren osan raskaan liikenteen liikennevirrasta, ja Suomessa olisi potentiaalia myös suuremmalle määrälle raskaan liikenteen kaasuautoja.

– Valtaosa liikenteestä on isojen kaupunkien välillä. On osittain tekosyy olla siirtymättä uuteen, jos omalla kylällä ei ole asemaa, Kurra toteaa.

Reitiltä poikkeaminen käy turhan kalliiksi

Kuljetusliike Kalevi Huhtalan autot kulkevat muutamaa pienempää sähköautoa lukuun ottamatta dieselillä. Toimitusjohtaja Kati Huhtalan mukaan yli puolet tankattavasta dieselistä on uusiutuvaa polttoainetta ja sen suhteellinen osuus on kasvanut koko ajan.

Ratkaisu sopii yhtiön strategiaan siitä, että kaikki ympäristönäkökulmat otetaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Uusiutuvan dieselin jakeluverkosto on Huhtalan mukaan myös kunnossa.

– Se ei rajoita millään tavalla meidän tekemistämme.

Polttoaineyhtiöt ovat myös lisänneet jakelupisteitä, jos sellaisia on puuttunut tärkeiltä reiteiltä.

Raskaan liikenteen yritykset eivät halua ajaa turhaa ajoa tankkauksen takia.

Autokaluston poikkeaminen reitiltä pelkän tankkauksen takia on Kati Huhtalan mukaan kallista ja myös ympäristön näkökulmasta haitallista.

– Täytyy muistaa, että jokainen liikuttu kilometri on päästön lähde.