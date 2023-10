”Ole paras versio itsestäsi” – Parempaa mielenterveyttä myyvät sovellukset lupaavat paljon, mutta takeita tehosta ei ole

Viime vuosien aikana markkinoille on vyörynyt mielenterveyttä edistäviä sovelluksia. Vaikuttavuutta ja turvallisuutta on alettu tutkia, koska niiden kehittäjät eivät niitä välttämättä tutki.

Markkinoilla on valtava määrä erilaisia sovelluksia, jotka väittävät edistävän käyttäjänsä mielenterveyttä. Asiantuntijoiden mukaan ilmiö on huolestuttava, koska hyvinvointisovellukset eivät ole laajan valvonnan piirissä, eikä niiden kehittäjillä välttämättä ole minkäänlaista terveydenhuollon taustaa.

– Jotkut ovat pienen tiimin kehittäjiä jossain autotallissa, eikä heillä ole mitään terveydenhuollon taustaa. Toisessa ääripäässä saattaa olla jonkin julkishallinnollisen terveydenhuollon organisaation kehittämä applikaatio, jota on tutkittu useissa tutkimuksissa, kertoo Aalto-yliopistolla digitaalista mielenterveyttä tutkinut tutkijatohtori Lauri Lukka.

Sovelluksia oli ollut kaupan jo aikaisemminkin, mutta viimeistään koronan jäljiltä vahvistui ilmiö, joka osoitti ihmisten tukeutuvan elämänsä haasteissa usein sovellusten voimaan. Ilmiö on näkynyt myös sosiaaliseen mediaan pulpunneina mainoksina, joissa kerrotaan sovellusten auttavan käyttäjäänsä erilaisissa mielenterveyteen liittyvissä teemoissa.

Sovellukset kertovat tarjoavansa apua muun muassa rentoutumiseen, mindfulnessiin, meditaatioihin, motivaation parantamiseen tai rutiinien ylläpitämiseen.

Sovelluskaupasta hakusanalla ”mielenterveys” löytyy esimerkiksi MindHappy-sovellus, joka toimii kiitollisuuspäiväkirjan tavoin. Se lupaa auttaa käyttäjäänsä keskittymään henkilökohtaiseen onnellisuuteen. Kunhan vain kirjaa iltaisin kolme asiaa, joista on kiitollinen. Sovelluksen kertaluontoinen ostohinta on 149,99 euroa ja automaattisesti uusiutuva vuosihinta 29,99 euroa.

Eräs toinen samalla hakusanalla löytyvä sovellus on nimeltään Habio – Daily Habit Tracker, joka seuraa käyttäjän omien rutiinien sujuvuutta visuaalisten apuvälineiden, kuten statistiikan ja kalenterinäkymän avulla. Tämä sovellus puolestaan kannustaa olemaan paras versio itsestään ottamalla rutiinit haltuun. Sovelluksen vuosihinta on 28,99 euroa, kuukausihinta 9,99 euroa ja viikkohinta 2,99 euroa.

Käyttäjän vaikea saada tietoa tehosta

Sovellukset tuntuvat tarjoavan runsaasti erilaisia palveluja, jotka saattavat viihdyttää, mutta löytyykö niistä lopulta ratkaisua itse ongelmaan? Kaikkien palvelujen tehokkuudesta tai laadusta ei myöskään löydy tietoa saati tieteellistä taustaa tai tutkimusta.

– Tällaiset sovellukset ovat sääntelyn ulkopuolella. Ne eivät ole terveydenhuollossa käytettäviä, vaan suoraan kuluttajille myytäviä sovelluksia, jotka eivät tee suoria terveysväittämiä lääketieteellisessä mielessä, Lukka toteaa.

Terveysväittämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että sovelluksen ja terveyden välillä olisi jokin yhteys. Epäsuorassa terveysväittämässä niiden yhteyttä ei voida mitata.

Siinä missä lääketieteelliset sovellukset edellyttävät tieteellistä näyttöä vaikuttavuudesta, hyvinvointisovellukset sen sijaan eivät tee terveysväittämiä. Samasta syystä ne eivät myöskään ole yhtä laajan valvonnan piirissä, eikä niiltä edellytetä samoja näyttövaatimuksia.

Sovelluksen turvallisuuden voi tarkistaa itse

Laadukasta ja tieteeseen perustuvaa, toisin sanoen ammattimaisesti kehitettyä sovellusta, saattaa olla vaikea erottaa kehnommasta. Siksi lataus- ja ostopäätös perustuu helposti johonkin oletettuun uskottavuustekijään, kuten nopeasti nähtävillä oleviin kuluttaja-arviointeihin, logoon, otsikkoon tai esimerkiksi hintaan.

Haittoja epäammattimaisten sovellusten käytöstä voivat olla tietosuojan vaarantuminen tai se, että applikaation tarjoamat ohjeet ovat epätarkkoja, liian geneerisiä ja joissakin harvinaisissa tapauksissa jopa vääriä. Käyttäjän on joka tapauksessa hyvä pitää mielessä, että kyseessä on yleensä palvelu, joka on suunniteltu kaupallisista lähtökohdista. Ostettavaksi.

Parhaimmillaan sovellus voi myös olla tehokas, ja käyttäjä saa siitä paljon hyötyä vähällä vaivalla.

– Sovellusten kohdalla keskeinen kysymys on arvosta: mitä käyttäjä saa suhteessa siihen mitä hän antaa. Antaminen tarkoittaa tässä tapauksessa rahaa, aikaa ja huomiota. Saaminen tarkoittaa terveyshyötyjä tai -haittoja, Lukka kommentoi.

Ilmiön myötä on kehitetty sivustoja, joissa asiantuntijat testaavat sovelluksia, ja jättävät niistä omat arvionsa esimerkiksi tietosuojaan tai käyttökokemukseen liittyen.

Selvitä nämä kolme asiaa kun pohdit hyvinvointisovellusta: 1. Mitä tarvitset? Onko se nimenomaan sovellus joka tarjoaa avun? Onko olemassa jokin muu itseapukeino vai vaatisiko asia kenties terapiaa? 2. Kuka applikaation on kehittänyt? Onko tekijöillä yhteys yliopistoon, terveydenhuoltoon tai mielenterveyden ammattilaisiin? Onko aiheesta tehty tutkimuksia? Niiden mainitsematta jättäminen tuotteen nettisivuilla kertoo yleensä niiden puutteesta. 3. Mitä asiantuntijat sanovat applikaatiosta? Muutamat englanninkieliset sivustot, kuten mindapps.org sekä onemindpsyberguide.org saattavat olla avuksi. Sivustoilla asiantuntijat kertovat oman näkökulman palvelujen turvallisuudesta, kliinisestä näytöstä, tietosuojasta ja käyttökokemuksesta.

