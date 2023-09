Sunilan tehtaasta työttömiksi jääneille järjestetään ensimmäinen rekrytapahtuma jo ensi viikolla

Stora Enson päätöstä lakkauttaa Sunilan tehdas osattiin odottaa Kotkan kaupungin johdossa. Kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan päätös ei enää ollut yllätys.

– Kesän aikana kuulimme jo Storan Enson osavuotiskatsauksessa huolestuttavia lukuja. Tietenkin me kaupungilla toivoimme viimeiseen asti toisenlaista ratkaisua, sanoo Sirviö.

Sirviön mukaan kaupunki aikoo nyt tehdä laaja-alaista yhteistyötä irtisanottavien auttamiseksi.

Tavoitteena työllistyminen samalla alueella

Kotkan kaupungin ensisijainen tavoite on kehitysjohtaja Toni Vanhalan mukaan auttaa irtisanottavia löytämään uusia töitä Kotkasta ja lähiseuduilta. Ensimmäinen Sunilan työntekijöille suunnattu rekrytilaisuus järjestetään jo ensi viikolla.

– Tilaisuuteen kutsutaan rekrytarpeista ilmoittaneita yrittäjiä, ja tavoitteena on löytää sunilalaisille mahdollisuuksia nopeaan uudelleentyöllistymiseen, sanoo Vanhala.

Kotkaan ja Haminaan suunnitellut suuret akkumateriaalitehdashankkeet eivät vielä ole siinä vaiheessa, että työntekijöitä rekrytoitaisiin.

– Muutaman vuoden tähtäimellä on kuitenkin mahdollisuus, että Kotkaan ja lähiseudulle syntyy merkittävä määrä uusia prosessiteollisuuden työpaikkoja, joissa Sunilan työntekijöiden osaamiselle olisi käyttöä.

Yhteistyötä maakunnan tasolla

Stora Enson muutosneuvotteluiden alkamisen jälkeen Kotkan kaupunki perusti ryhmän koordinoimaan aputoimia irtisanottaville. Kotkan kehitysjohtajan Toni Vanhalan mukaan tällä hetkellä yhteistyötä tehdään maakunnan tasolla.

Tarkoitus on laatia yhteinen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelma maakunnassa. Myös Kouvolalla on suuria irtisanomisia takanaan Fazerin tehtaan ja Stora Enson Anjalan paperikoneen sulkemisen jäljiltä.

Vanhalan mukaan suunnitelma viimeistellään pian ja toimitetaan valtioneuvostoon, jonka pohjalta voidaan suunnitella valtion tukitoimia Kymenlaaksoon.

Alihankkijoille pelättyä pienempi shokki

Kotkan kehitysjohtaja Toni Vanhalan mukaan Sunilan lakkauttamisen kerrannaisvaikutuksia tehtaan alihankkijoille on jo ehditty selvittää.

– Viesti on ollut, että sulkemisella on merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Yksikään yritys ei ole kuitenkaan kertonut, että Sunilan sulkeminen tarkoittaisi yritysten kaatumista. Iskut ovat ehkä jäämässä pelättyä pienemmiksi.

Kaupungilla on Vanhalan mukaan suuri tahtotila löytää uutta käyttöä tyhjilleen jäävälle Sunilan tehtaalle.

– Kysyntää alueeseen liittyen on, koska siellä on valmis satama ja infra. Myös Stora Enso viestittänyt, että he ovat valmiita tällaisestä vaihtoehdosta keskustelemaan.