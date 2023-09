Vedenkorkeudet jo ennätyslukemissa Etelä-Pohjanmaalla – tulvasuojeluun on keinonsa, mutta näin rajuihin sateisiin ei osattu varautua

Seinäjoki kuohuu harvoin näin vuolaana kuin nyt. Joki on 2 metriä keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Vesistöjen pinnat jatkavat nousuaan edelleen ja vesi tulvii pelloille monin paikoin Etelä-Pohjanmaalla.

Lapuanjoella Kauhavan Liinamaassa vedenpinta on noussut noin metrin tulvarajan yläpuolelle ja on edelleen nousussa. Laajoja peltoalueita on jo veden alla.

Säännöstellyistä järvistä myös Kuortaneenjärvi on metrin korkeammalla kuin normaalisti tähän aikaan.

Vedenkorkeudet ovat Liinamaassa ja Kuortaneenjärvellä ylempänä kuin koskaan aiemmin havaintohistorian aikana syyskuun alussa. Mittauksia on tehty vuodesta 1939.

– Alkaa olla meidän tekojärvetkin niin korkealla, että keinot säännöstelyyn alkaa olla käytetty, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Vettä on juoksutettu Hirvijärven ja Kyrkösjärven ohi Nurmonjoen ja Seinäjoen vanhojen uomien kautta. Samaan ohijuoksutukseen on jouduttu maanantaista alkaen myös Peräseinäjoen Kalajärvellä.

Jokien virtaamat poikkeuksellisia

Runsaat sateet ovat johtaneet siihen, että etenkin useat pienemmät joet ovat tulvakorkeuksissa. Lisäksi juoksutukset säännöstellyistä järvistä joudutaan pitämään suurina järvien varastointitilan täytyttyä.

Ely-keskuksen mukaan vesi tulvii pelloille Kauhavan lisäksi myös esimerkiksi Peräseinäjoen ja Seinäjoen välisillä peltoalueilla sekä Jalasjoen yläosilla.

– Etenkin Lapuanjoen ja Kyrönjoen vesistöalueilla on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon vettä liikkeellä, sanoo Haukilehto.

Keväällä järvien pintaa lasketaan jo kuukausia etukäteen, mutta kesäaikaan niitä pidetään ylempänä virkistyskäytön vuoksi Katja Haukilehto, johtava vesitalousasiantuntija

Seinäjoen ja Jalasjoen vedenpinnat ovat korkeammalla kuin viime keväänä kevättulvien aikaan. Seinäjoki on noin 2 metriä ja Jalasjoki on noin 1,5 metriä korkeammalla kuin syyskuun alussa keskimäärin.

Seinäjoen uoma on yleensä loppukesällä kivikkoinen ja kuiva. Sitä se on ollut siitä saakka, kun Kyrkösjärven tekoallas valmistui 1980-luvulla.

Osa jokivedestä ohjataan tavallisesti Kyrkösjärven tekoaltaaseen Seinäjoen kaupungin eteläpuolella ja osa vanhaa uomaan pitkin.

Näin koviin sateisiin vaikea varautua

Jokien tulvaa voidaan yleensä hillitä säännöstelyn avulla varastoimalla vesiä tekojärviin tulvahuipun aikana. Nyt sitä ei kuitenkaan enää pystytä tekemään, koska säännöstellyt järvet ovat pitkän sateisen jakson jäljiltä täynnä.

Haukilehto kertoo, että kesä- ja syystulviin on hankalampi varautua.

– Keväällä järvien pintaa lasketaan jo viikkoja tai kuukausia etukäteen, mutta kesäaikaan niitä pidetään ylempänä virkistyskäytön vuoksi. On niissä jonkin verran sadevaraa, mutta selvästi vähemmän kuin keväällä, selittää Haukilehto.

– Virkistyskäyttäjät eivät tykkäisi, jos järviä tyhjäisi kesäaikaan, eikä sateista voi tietää etukäteen.

Alalla on toki pohdittu, että pitäisikö järvissä pitää enemmän sadevaraa, jos ilmastonmuutos lisää rankkasateita.

– Mutta sitten jos tuleekin kuiva kesä. Sitten ne taas laskevat tosi alas, kun haihdunta on niin suurta, toteaa Haukilehto.

Hän myös lisää, että nyt maa on niin märkä, ettei se ime enää kosteutta kuten normaalisti. Silloin sateiden vaikutus vesistöön on isompi.

– Keväällä tiedetään, paljonko on lunta ja sen perusteella pystytään varautumaan kevättulvaan. Mutta kesällä sateista ei tiedä, tuleeko vai ei. Pitäisi hyvissä ajoin etukäteen tietää, että kohta sataa reilusti, miettii Haukilehto.

Avaa kuvien katselu Hirvijärven tekoallas oli näin matalalla vuonna 2018. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Kuortaneenjärveä oli pidetty korkeammalla

Kuortanelainen järven rannalla ikänsä asunut henkilö kertoi Ylelle, että Kuortaneenjärvi on ollut viimeiset pari kesää tavallista korkeammalla. Hän ihmetteli, miksei sitä ollut laskettu edes hieman alemmas ja tehty tilaa syyssateille.

Haukilehto Ely-keskuksesta myöntää, että lähtökorkeus Kuortaneenjärvessä on ollut noin kymmenisen senttiä tavallista korkeammalla.

– Sillä on tavoitetaso, millä sitä pyritään pitämään ja se on pysynyt nyt sen tavoitetason lähellä.

Moni muistaa toki myös muutaman kuivan kesän, jolloin Kuortaneenjärvi laski ennätysmatalalle. Silloin järven rantaa pitkin pystyi kävellä paikoissa, joissa yleensä lainehtii vesi.

Kuortaneenjärveltä Lapuanjoelle johtavat luukut ovat olleet nyt koko ajan täysin auki. Kestää kuitenkin aikansa, että järven pinta laskee. Sateetkin saisivat jo hellittää.

– Nyt luukkuja pidetään nyt apposen auki, että järvi laskisi takaisin tavoitetasolle, toteaa Haukilehto.