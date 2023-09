Vanhempien rääkkäämän opettajan itsemurha järkyttää Etelä-Koreassa – suomalaisasiantuntija antaa neuvon vaativaisille vanhemmille

Nuoren opettajan itsemurha on järkyttänyt Etelä-Koreaa ja saanut opetusalan vaatimaan suojelua vanhempien taukoamattomalta vainoamiselta.

Etelä-Koreassa kymmenet tuhannet opettajat aloittivat maanantaina lakon protestina vanhempien opettajiin kohdistamaa häirintää vastaan.

Mielenosoitusten taustalla on 23-vuotiaan opettajan heinäkuinen itsemurha, jonka uskotaan johtuneen oppilaiden vanhempien jatkuvasta häirinnästä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on tutustunut itsemurhan tehneen Lee Min-son (uhrin nimi muutettu perheen toiveesta) päiväkirjakirjoituksiin tämän serkun Park Du-yongin avustuksella.

Kesäkuun 5. päivä Lee oli kuvannut pelkoa, jota hän koki astuessaan sisään luokkahuoneeseen: ”Rintaani puristaa. Pelkään, että tulen kaatumaan. En edes tiedä missä olen.”

Heinäkuuhun mennessä Leen kokema ahdistus oli äitynyt entistä pahemmaksi. Heinäkuun 3. päivälle päivätyssä kirjoituksessa hän totesi, ettei hän kykene käsittelemään kaikkea työhön liittyvää hulluutta ja haluavansa ”päästää irti”.

Kaksi viikkoa myöhemmin Leen kollegat löysivät hänet kuolleena luokkahuoneensa kaapista.

Lee selvisi ammatissaan hieman yli vuoden ajan. Hän oli päätynyt alalle äitinsä jalanjäljissä, ja Park kertoo serkkunsa kutsuneen opettajan työtä unelma-ammatikseen.

Etelä-Koreassa Leen tapaus on saanut kymmenet tuhannet vaatimaan opettajille parempaa suojelua oppilaiden vanhempien jatkuvalta ja yhä törkeämmäksi käyvältä häirinnältä. Opettajien mukaan vanhemmat soittavat heille valituspuheluita kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden, ja puhuttelevat heitä alentavaan ja komentelevaan sävyyn.

Leen asunnolta löytyneet päiväkirjat osoittavat, että myös hän oli joutunut vanhempien taukoamattomien valitusten kohteeksi. Viimeiseksi jääneessä tapauksessa Lee oli puuttunut tilanteeseen, jossa eräs oppilas oli viiltänyt luokkatoveriaan saksilla. Tilanteen käsittely oli johtanut kiihkeisiin puhelinkeskusteluihin vanhempien kanssa.

Vanhempien uhkailu kuormittaa opettajia

Julkista keskustelua opettajien jaksamisesta herättänyt Leen tapaus ei ole ainoa laatuaan. Korea Heraldin mukaan pelkästään eilen sunnuntaina kaksi opettajaa päätti riistää henkensä. Reutersin tietojen mukaan tapauksia on viimeisten kuuden vuoden aikana rekisteröity yli sata.

Opettajien ahdinkoon uskotaan olevan monta syytä. Etelä-Koreassa yhteiskunta on hyvin suorituskeskeinen, ja lapset käyvät nuoresta asti kovaa kilpailua keskenään päästäkseen parhaisiin kouluihin. Yksikin epäonnistunut vuosikoe saattaa sulkea lapsilta tiettyjä koulutusmahdollisuuksia lopullisesti.

Syntyvyys on Etelä-Koreassa ollut pitkään laskussa. Nykyään maassa on tavallista, että perheessä on ainoastaan yksi lapsi, ja vanhemmat saattavat kasata ainoan lapsensa harteille valtavat menestyspaineet.

Lapset eivät välttämättä kykene käsittelemään heihin kohdistettuja paineita, jonka vuoksi he purkavat turhautumistaan käyttäytymällä väkivaltaisesti tai muutoin häiritsevästi. Samalla opettajilta on lakimuutosten nojalla viety keinot puuttua häiriökäyttäytymiseen kouluissa.

Vuonna 2014 voimaan astuneen lain myötä pienikin epäily lapsen kaltoinkohtelusta johtaa automaattisesti opettajan erottamiseen. Vuosien saatossa oppilaiden vanhemmat ovat oppineet kiristämään ja uhkailemaan opettajia perättömillä ilmoituksilla.

Opettajista on tehty ilmoituksia, jos he ovat pidätelleet väkivaltaista lasta, kun taas lapsen puhuttelu on voitu tulkita henkiseksi väkivallaksi. Opettajat kokevat jatkuvan työnsä menettämisen pelon äärimmäisen kuormittavana.

Avaa kuvien katselu Etelä-Koreassa opettajien keinot puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ovat erittäin rajalliset. Kuva: Yonhap / EPA

Yhdestä BBC:n haastattelemasta opettajasta tehtiin ilmoitus, kun tämä oli kieltäytynyt herättämästä lasta joka aamu soittamalla tälle puhelun. Toinen opettaja kertoo saaneensa ilmoituksen henkisestä väkivallasta, kun hän oli poistanut palkintotarrat saksien kanssa riehuneelta lapselta.

Etelä-Korea tunnettiin ennen maana, jossa opettajia arvostettiin ja kunnioitettiin. Maan nopea talouskasvu on kuitenkin vaikuttanut siihen, miten opettajiin suhtaudutaan.

– Monet vanhemmat ovat nykyään korkeakoulutettuja, ja se on saanut heidät katsomaan opettajia alaspäin. He kokevat maksaneensa opettajista verojen muodossa, opettajia Soulissa kouluttava Kim Bong-je sanoo BBC:lle.

Lukuisat BBC:n haastattelemat opettajat kertovat ottaneensa taukoja ja sairauspoissaoloja työstään vanhempien painostuksen aiheuttaman masennuksen ja paniikkikohtausten vuoksi. Myös itsetuhoiset ajatukset korostuvat opettajien tarinoissa.

– Tunnemme olomme voimattomiksi. He, jotka eivät ole kokeneet tätä henkilökohtaisesti, ovat nähneet sen tapahtuvan muille. Se on kaikin tavoin lannistavaa, 28-vuotias opettaja Kim Jin-seo.

Myös hän kertoo harkinneensa itsemurhaa kahden erityisen aggressiivisen valituksen jälkeen. Ensimmäisessä tapauksessa hän oli pyytänyt häiritsevästi käyttäytynyttä oppilasta harkitsemaan tekojaan viiden minuutin ajan luokan ulkopuolella. Toisessa tapauksessa hän oli lähettänyt kotiin ilmoituksen lapsen osallistumisesta tappeluun.

Vanhempien asenteet ovat muuttuneet myös Suomessa

Etelä-Koreassa opettajien kokemat ongelmat saattavat johtaa pian valtavaan opettajapulaan, mikäli ratkaistuja ei löydetä. Viimeisimpien kyselyjen mukaan vain vajaa neljännes opettajista kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä, ja suuri enemmistö kertoo harkinneensa alanvaihtoa edellisen vuoden aikana.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kertoo, että myös Euroopassa opettajan ammatin houkuttelevuudessa on ongelmia. Tietyissä maissa opettajista on hänen mukaansa jopa huutava pula.

– Suomessa tilanne on jonkin verran parempi, eikä täällä ole samankaltaista kaiken kattavaa pulaa opettajista. Meillä pulaa on erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista, mutta myös peruskoulujen opettajien palkkaamiseen liittyy alueellisia haasteita, Salo sanoo.

Salo näkee, että Suomessa opetusalan houkuttelevuutta heikentää lähinnä koulujen resurssipula. Liian suuret luokkakoot ja erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden kasvava määrä on tehnyt työn opettajille entistä kuormittavammaksi.

Työn kuormittavuus on saanut Suomessakin monet opettajat harkitsemaan alan vaihtoa. Salon mukaan on tärkeää, että opettajan työn vetovoimaisuudesta pidetään huolta ennen kuin tilanne pahenee entisestään.

Avaa kuvien katselu Koululaisten lounashetki Daegussa, Etelä-Koreassa vuonna 2019. Kuva: Yonhap / EPA

Opettajien laajasta vainoamisesta hän ei Suomen kohdalla puhuisi, vaikka hän myöntääkin, että tiettyjen vanhempien lähettämien viestien sävy on muuttunut entistä kriittisemmäksi ja kärkkäämmäksi.

– Myös Suomessa on ollut tapauksia, jossa vanhemmat ovat opettajan kanssa keskustelemisen sijaan ottaneet yhteyttä rehtoriin tai uhanneet tehdä valituksia kunnan sivistystoimeen.

– Viime vuosina Suomeen on hiipinyt tietynlainen asiakasajattelu ja vanhemmat ovat alkaneet vaatimaan kouluilta tietynlaisia palveluja. Tällainen ”asiakas on aina oikeassa” -ajattelu soveltuu kouluympäristöön äärimmäisen huonosti. Opettajien ja vanhempien välinen vuorovaikutus pitäisi nähdä ennemmin joukkuepelinä.

Salon mukaan Suomen koulutusjärjestelmässä on yksi suuri ja ratkaiseva ero verrattuna Etelä-Korean ja monen muun maan järjestelyihin.

– Meillä kaikki koulut ovat huippulaadukkaita, eikä meillä siksi ole samankaltaista koulu- ja oppilaitoskilpailua kuin ulkomailla.

– Muissa maissa osa paineesta tulee siitä, että vanhemmat pyrkivät jo varhaisessa vaiheessa valitsemaan lapselleen oikean polun, jonka kautta heillä olisi mahdollisuus päästä hyviin kouluihin ja tiettyihin huippuyliopistoihin.

Salon mukaan Suomessa ei ole sitä pelkoa, että tietyt polut sulkeutuisivat joidenkin valintojen vuoksi.

– Meillä jokaisesta peruskoulusta on mahdollista saada kelpoisuus kaikkiin toisen asteen koulutuksiin, ja sieltä edelleen mihin tahansa korkeakouluun Suomessa. Täällä opintopaikka on enemmän omista kyvyistä kiinni.

Voit keskustella opettajien haasteista keskiviikkoon, 6. syyskuuta klo 23 asti.