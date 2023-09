Komissio selvittää yleistyneen suden aiheuttamia ongelmia EU:ssa

Susi on levinnyt Suomen lisäksi uusille alueille eri puolilla Eurooppaa.

Sudet ovat aiheuttaneet ongelmia alueilla, joilla haittojen ehkäisyä etenkin karjalla on tehty vähemmän.

EU-komissio on huolissaan susien aiheuttamista vahingoista eri puolilla unionia ja aloittaa kyselyn susikannasta ja sen vaikutuksista. Ongelmia on komission mukaan ilmennyt alueilla, joille sudet on palautettu pitkän poissalon jälkeen.

Konflikteja paikallisten viljelijöiden ja metsästäjien kanssa on ilmennyt erityisesti alueilla, joilla karjaan kohdistuvien hyökkäysten ehkäisytoimia ei ole toteutettu laajasti, komissio toteaa.

Kyselyyn toivotaan vastauksia paikallisyhteisöiltä, tutkijoilta ja kaikilta asianomaisilta osapuolilta 22. syyskuuta mennessä.

Tietojen perusteella komissio harkitsee tekevänsä ehdotuksen suden suojeluaseman muuttamisesta.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehotti paikallisia ja kansallisia viranomaisia ryhtymään tarvittaessa suojelutoimiin.

– Susilaumojen keskittymisestä joillekin Euroopan alueille on tullut todellinen vaara karjalle ja mahdollisesti myös ihmisille, von der Leyen varoitteli tiedotteessa.

Komission puheenjohtaja menetti iäkkään ponin

Von der Leyen on itsekin kohdannut susien aiheuttaman menetyksen. Susi tappoi hänen rakkaan 30-vuotiaan Dolly-poninsa viime vuonna perheen kotitilalla Ala-Saksissa.

Sudet metsästettiin takavuosina lähes sukupuuttoon suurissa osissa Eurooppaa, mutta niitä on sittemmin alettu suojella ja kanta on vahvistunut monilla alueilla.

Susi on tiukasti suojeltu laji EU:n luontodirektiivin perusteella, ja sen metsästystä säännellään hoitosuunnitelmilla. Nykyisin säännöin suden ja muiden suurpetojen tiukasta suojelusta voidaan poiketa esimerkiksi karjankasvatukseen kohdistuvien merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Luonnonvarakeskus kertoi kesäkuussa, että Suomen susien määrän arvioidaan vuoden aikana kasvaneen seitsemän prosenttia. Susien määräksi arvioitiin maaliskuun tilanteen mukaan noin 310 yksilöä.