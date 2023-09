Asiantuntijan mukaan Suomen suurimmista talonrakentajista yhden pitikin kaatua mutta seitsemän muuta selviytyvät – Katso arviot yhtiöistä

Liikeenjohdon konsultti Riku Lehtinen on tarkastellut Suomen kahdeksan suurimman talotehtaan lukuja. Yksi yhtiöistä on konkurssiin hakeutunut Jukkatalo. Muut ovat Designtalo, Kastelli-talot, Kannustalo, Lammi, Sievitalo, Jetta-Talo ja Kontio.

Lehtinen arvioi, että kahdeksikosta loput selviytyvät. Hän perustaa arvionsa yhtiöistä tekemiinsä kassavirtalaskelmiin.

– Kaikilla kassavirtakertymä on positiivinen, niillä on miljoonia euroja, jolloin niillä on aikaa ja rahaa tehdä sopeutuksia. Tekevätkö ne toimia ajoissa, se on sitten johtamisen ammattitaitoa.

Jos kassavirtalaskelman tulos on miinusmerkkinen, syödään yhtiön kassaa. Omistajien on silloin pakko laittaa yhtiöön lisää pääomaa.

Pahinta on jos sekä kirjanpidon tulos että kassavirtatulos ovat tappiolla.

– Jos molemmat ovat miinuksella, konkurssin todennäköisyys lähenee sataa eli selviämisen todennäköisyys lähenee nollaa.

Mikä on kassavirtalaskelma? Laskelmissa yhtiön tämän vuoden pärjäämistä arvioidaan edellisen kauden tuloksen pohjalta niin, että tuotot, kulut ja taserakenne pysyvät samoina. Sen jälkeen kirjanpidossa tehdyt jaksotukset puretaan. Ne ovat eriä, jotka eivät suoraan vaikuta yhtiön käytettävissä olevaan rahamäärään. Jaksotuksia ovat esimerkiksi poistot, joilla rakennusten ja koneiden hankintahinta vähennetään usean vuoden aikana. Kassavirtalaskelma ei huomioi tulevaisuutta, esimerkiksi vähenevää kysyntää tai nousevia kustannuksia. Niihin pitäisi johdon osata reagoida. Avaa

– Pelkään, että yhden jukkatalon konkurssin takia ihmiset pelkäävät kaikkia talonrakennushankintoja. Tässä analyysissä - mikäli johto on hereillä - hyvin suurella todennäköisyydellä muut selviävät.

Aika tarjouksesta kassan kilahtamiseen pitää minimoida

Lehtinen on analysoinut tuhansia yrityksiä vuodesta 1976 alkaen. Hänen kokemuksensa mukaan menneet luvut ennakoivat hyvin tulevaa.

– 95-prosenttisesti kaikki jatkuu entisellä tuotto- ja kulutasolla ja taserakenteella kunnes tehdään jotain muutoksia.

Esimerkiksi investoinnit, sopeuttaminen ja saneeraus ovat muutoksia, joilla kelkka voi kääntyä.

Avaa kuvien katselu Liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen korostaa, että viime kädessä yhtiöiden menestys riippuu johdon kyvystä tehdä päätöksiä ajoissa. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Paljastaako kassavirtalaskelma jonkin yhtiön tekemän silmänkääntötempun?

Varsinaisesti ei. Yhtiöt toteuttavat kirjanpitolain vaatimuksia, joiden mukaan menot kuuluu jaksottaa. Esimerkiksi asiakkaiden voi kuitenkin olla tarpeen katsella firmaa toisesta näkövinkkelistä kuin vaikkapa verottajan.

Rakennusyhtiöissä kuluja syntyy tavallisesti ennen kuin tuloja tulee kun projektista maksetaan sitä mukaa kuin se etenee.

Yksi menestystekijä onkin se, kuinka nopeasti vaikkapa saadusta tarjouspyynnöstä edetään siihen, että rahat kilahtavat kassaan. Rakentamisessa ajat ovat pitkiä.

Kun prosessi on hidas, rahaa on kiinni varastoissa ja saamisissa.

– Kaikki talonrakentajat pyrkivät saamaan asiakasmaksuja niin etupainotteisesti kuin mahdollista. Jukkatalo kunnostautui tässä sillä valitettavalla seurauksella, että monet asiakkaat jäivät nuolemaan näppejään.

Jukkatalon asiakkaista osa oli maksanut projektia etupainotteisesti.

Lehtisen mukaan myös maanantaina konkurssiin hakeutuneen rakennusyhtiö Siklan tilanne oli kassavirta-analyysin pohjalta nähtävissä.

AAA-luokitus ei takaa pärjäämistä

Lehtisen mukaan luottotietojen perusteella ei välttämättä saa oikeaa kuvaa yrityksestä. Hänen mukaansa monia parhaan AAA-luokituksen yhtiöitäkin on mennyt konkurssiin, esimerkkinä vuosi sitten rakennusliike Jusmar.

Hän kritisoi, että monet tunnusluvut ovat 30 vuoden takaa vaikka muutostahti on paljon kovempi.

Myöskään verovelka ei ole Lehtisen mukaan luotettava mittari.

– Silloin kun on kassakriisi, siinä taiteillaan missä järjestyksessä mitäkin maksetaan. Ei voi nostaa erityisesti verovelkaa.

Alla ovat liikkeenjohdon konsultin Riku Lehtisen arviot yhtiöistä. Yrityksistä kerrotaan kirjanpidon tulos ja Lehtisen laskema kassavirtatulos. Tässä ei näy kassaan kertynyt raha, joka seitsemällä alkupään yhtiöllä on useita miljoonia euroja.

