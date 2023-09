SDP:n Lindtmanin mukaan Näkkäläjärven vanhoja rikoksia ei voi verrata PS:n ministerien vanhoihin kirjoituksiin – näin hän perustelee

SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Lindtman perusteli keskustelua herättänyttä puoluesihteerivalintaa Ylen aamussa.

SDP:n puoluesihteeriksi valittiin viime lauantaina Mikkel Näkkäläjärvi, jonka vanhat rikokset ovat nousseet valinnan myötä uudelleen julkisuuteen. Näkkäläjärvi tuomittiin 16-vuotiaana vahingonteosta, kotirauhan rikkomisesta ja eläinsuojelurikoksesta. 20-vuotiaana Näkkäläjärvi sai tuomion myös rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Hän on niistä teoista asianmukaisen rangaistuksen saanut, ja hän on myös hyvin selkeästi ja syvästi niitä katunut. Sen jälkeen, kun hän on tullut tähän liikkeeseen, hän on johdonmukaisesti toiminut liikkeen arvojen mukaisesti, Lindtman sanoo.

Ihmetystä on herättänyt myös se, miksi hallituksen ministerien vanhoja kirjoituksia on kritisoitu pitkin kesää, mutta Näkkäläjärven vanhat rikokset eivät estäneet puoluesihteerivalintaa.

Lindtmanin mukaan Näkkäläjärven tapaus eroaa hallituksen ministereihin liittyvistä keskusteluista siinä, miten Näkkäläjärvi on pahoitellut ja katunut tekojaan.

– Ministerien osalta on ollut ongelma, että kyse ei ollut ainoastaan vanhemmista teoista. Ensiksi yhtenä päivänä on pyydetty anteeksi ja seuraavana päivänä sanottu, ettei ole mitään pahoiteltavaa.

SDP:n uudet henkilövalinnat on huomioitu myös kansainvälisessä mediassa. Saksalaislehti Bild kirjoitti paitsi Näkkäläjärvestä, myös Lindtmanin vanhasta nuoruuskuvasta, jossa viisi miestä esiintyy alastomana kommandopipot ja tonttulakit päässä ja kaksi heistä tekee natsitervehdystä. Lindtman ei ole kumpikaan heistä.

– Minusta tämä kertoo siitä, että maailmalla kiinnostaa se, mitä Suomessa tapahtuu, Lindtman toteaa. Hän myös korostaa, että Bild-lehdessä kerrottiin myös, että Lindtman vastustaa natsismia ja äärioikeistolaisuutta.

Ei kantaa Kiurun kohtaloon

Näkkäläjärven valinta ei ollut ainoa närää herättänyt asia puoluesihteerikisassa. Kritiikkiä herätti myös se, että Lindtman otti julkisesti kantaa omiin suosikkiehdokkaisiinsa.

Lindtman sanoo pyrkineensä viemään puolueen linjaa avoimempaan suuntaan.

– Aikaisempina vuosina on pyritty ikään kuin tulkitsemaan erilaisista signaaleista ja savumerkeistä, mikä on se puheenjohtajan tahto. Itse tahdoin nyt toimia tässä avoimesti, Lindtman sanoo.

Lindtman sanoo myös kertoneensa puoluesihteeriehdokkaille jo etukäteen, että hän saattaa ottaa valintaan julkisesti kantaa.

Puoluejohtajakisassa Lindtmanille hävinnyt Krista Kiuru hakee puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Eduskuntaryhmän johtaja valitaan torstaina. Lindtman ei ota kantaa siihen, kenet hän haluaisi tehtävään.

– Eduskuntaryhmän jäsenten tehtävä on nyt käydä keskenään keskustelua siitä, millaista puheenjohtajaa ryhmään tarvitaan, Lindtman toteaa.

SDP äänestää hallituksen luottamusta vastaan

Lindtmanin mukaan SDP aikoo äänestää hallituksen luottamusta vastaan eduskunnassa. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.

Lindtmanin mukaan hallitus ei ole pystynyt ottamaan selväpiirteistä kantaa siihen, onko hallituksella täysi nollatoleranssi syrjintään ja rasismiin.

Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät aikovat esittää epäluottamusta myös valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps). Lindtmanin mukaan SDP:n ryhmä kokoontuu tänään päättämään siitä, miten SDP aikoo asiassa äänestää.

Lindtman kritisoi hallituksen leikkauspolitiikkaa tilanteessa, jossa Suomi on lähellä taantumaa.

– Hallituksen heikennyksethän eivät yhtään vahvista julkista taloutta, Lindtman sanoo.

Lindtmanin mukaan hallituksen leikkaukset esimerkiksi työttömyysturvaan heikentävät ainakin osa-aikaisten työntekijöiden sekä yksinhuoltajien asemaa.