Finnwatch: Sometähdet hyödyntävät verotuksen porsaanreikää yhtiöjärjestelyillä – näin vastaavat Natalia Salmela ja Auri Kananen

Suomen verojärjestelmässä on epäkohta, joka tekee verotuksesta epäoikeudenmukaista, arvioi yritystoimintaa tutkiva Finnwatch-yhdistys.

Listaamattomien yritysten omistajat voivat yhtiöjärjestelyllä pienentää osingoistaan maksettavia veroja merkittävästi, yhdistys sanoo.

Listaamattomista yhtiöistä nostettujen osinkojen verotus riippuu osinkoa maksavan yhtiön nettovarallisuudesta.

Mitä suurempi nettovarallisuus yhtiöllä on, sitä enemmän yhtiöstä voidaan nostaa tavanomaisiin pääomatuloihin verrattuna kevyemmin verotettuja osinkoja.

Järjestelmän tarkoitus on kannustaa yrittäjiä kerryttämään varallisuutta yritykseen.

Niin sanotun holdingyhtiöjärjestelyn avulla nettovarallisuuden kasvattaminen voi kuitenkin onnistua hetkessä.

Holdingyhtiöjärjestelyssä varsinaista liiketoimintaa tekevän yhtiön omistus on siirretty toiseen yhtiöön, jonka kautta osingot maksetaan.

Varsinaista liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden arvo voidaan siirron yhteydessä arvioida aiempaa suuremmaksi, mikä kasvattaa holdingyhtiön nettovarallisuutta. Samalla omistaja saa entistä suuremman osuuden osingoista vähemmällä verolla.

Näin hyvää tulosta tekevä yrittäjä voi saada merkittävästi alemman verotuksen tason ilman, että yhtiöön on tosiasiallisesti kerrytetty nettovarallisuutta, Finnwatch arvioi.

Se on hyvin epäreilu tilanne, sillä yleisesti tunnustetut verotuksen oikeudenmukaisuusperiaatteet ja progressiivisuus eivät toteudu, sanoo raportin kirjoittanut veroasiantuntija Saara Hietanen Finnwatchista.

– He, keillä on eniten varallisuutta yhtiöissä, ovat yleensä myös suurituloisimpia ihmisiä, mutta he maksavat pienintä veroa näistä listaamattomien yritysten osingoista.

Somevaikuttajat tarkastelussa

Tällaisia kevyemmän osinkoveron mahdollistavia yhtiöjärjestelyjä ovat tehneet muun muassa tunnetut somevaikuttajat, kuten Natalia Salmela, Auri Kananen ja Sara Parikka, Finnwatch kertoo.

Järjestely on laillinen ja sitä käytetään muillakin aloilla, eikä Finnwatch syytä tarkastelun kohteena olevia yrittäjiä laittomuuksista, Saara Hietanen sanoo.

Somevaikuttajat valikoituivat hänen mukaansa Finnwatchin tarkastelun kohteeksi siksi, että heidän liiketoimintansa perustuu omistajan osaamisen myymiseen, eikä yhtiön taseeseen ole välttämättä kerrytetty isoja varallisuusmääriä, kuten vaikkapa yhtiöllä, jolla on tuotantoa.

Natalia Salmela: Kiva bonus, jos sille on joskus tarvetta

Natalia Salmela on tänä vuonna perustanut WTD Media -yhtiölleen uuden emoyhtiön WTD Capitalin. Salmela kiistää, että yhtiöjärjestely olisi tehty verojen minimoimiseksi.

Hänen mukaansa konsernirakenne luotiin siksi, että liiketoiminta on muuttunut parin viime vuoden kuluessa voimakkaasti. Sisältömarkkinoinnin rinnalle on tullut kiinteistösijoittaminen ja järjestely tehtiin yritystoiminnan selkeyttämiseksi.

Yhtiörakenne, jossa kiinteistösalkku on eriytetty omaan yhtiöön, palvelee sitä, että yrityksellä onkin jokin arvo, ja pystyn myymään pelkästään salkun ilman, että se vaikuttaa WTD Median toimintaan, hän sanoo.

– Tai pystyn siirtämään sen jälkipolville, ilman että se vaikuttaa mun omaan firman omistamiseen.

Osinkoja ja niiden myötä saatavaa veroetua Salmela ei aio ainakaan vielä käyttää. Hän kerryttää yhtiön tilille jäävillä rahoilla kiinteistösijoitussalkkuaan.

– Se on kiva bonus, jos sille on joskus tarvetta. Mutta saan jo nytkin omasta yrityksestäni huojennettua osinkoa, ei sitä varten tarvitse konsernia olla.

Auri Kananen: Varat turvaan oikeusjutuilta

Siivousvideoita Youtubeen tekevä Auri Kananen puolestaan perusti Aurika Groupin viime vuonna pari vuotta aiemmin perustetun Aurika Cleaning -yhtiön emoyhtiöksi.

Liiketoiminnan tulot muodostuvat yhteistyö-, sponsori- ja mainostuloista. Niistä valtaosa, noin 90 prosenttia tulee Yhdysvalloissa, Kananen sanoo.

Konsernirakenne luotiin ammattilaisen avulla siltä varalta, että Yhdysvalloissa joku haastaisi yhtiön oikeuteen, Kananen kertoo.

– Holdingyhtiöön saa laitettua varat turvaan. Jos joutuu oikeuteen, niin kaikki rahat ei mene, vaan ne ovat turvassa siellä.

Perustaessaan holdingyhtiötä Kananen ei tiennyt, että sen avulla saisi nostaa aiempaa suuremman määrän osinkoa kevyemmällä verotuksella.

– Se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Tottakai nostin kaikki osingot mitä pystyin, sehän nyt on vain fiksua, hän sanoo.

Yle ei tavoittanut Sara Parikkaa kommenttia varten.

Salmela: Vihdoin vaikuttajia pidetään oikeina yrittäjinä

Natalia Salmela ihmettelee somevaikuttajien yritysten valikoitumista Finnwatchin raportin esimerkeiksi. Alan yritykset ovat hyvin pieniä, liikevaihto on alle miljoonaa euroa vuodessa, hän sanoo.

– Mutta enemmän klikkauksia tulee, kun meitä käytetään esimerkkeinä, kuin jotain Pena Perusinsinööriä ja hänen teknologiayritystään, Salmela arvioi.

Toisaalta raportissa mukana olo tuntuu hänen mukaansa tunnustukselta, sillä somevaikuttajien työtä ei hänen mukaansa juuri arvosteta.

– Nyt vihdoinkin vaikuttajatkin pääsi isojen poikien leikkeihin mukaan, hän naurahtaa.

Summista ei tietoa

Sitä, minkä verran verotuloja valtio tällaisten yhtiöjärjestelyjen takia menettää, on vaikea arvioida, sanoo Finnwatchin Saara Hietanen.

Hän kuitenkin arvioi, että raportissa tarkasteltujen yrittäjien on mahdollista saavuttaa jopa kymmeniin tuhansiin euroihin nouseva verohyöty yhtiöjärjestelyjen avulla.

Yhtiöjärjestelyjen suosio on Finnwatchin mukaan lisääntynyt viime vuosina.

Tämän vahvistaa Verohallinnon johtava asiantuntija Lauri Luukkonen. Järjestelyjen määrää tai verohyödyn summaa hän ei halua arvioida.

– On niin tapauskohtaista, kuka siitä hyötyy. Yhtiöjärjestely on laillista ja on vaikea sanoa, kuinka moni on puhtaan verotuksellisista syistä rakennettuja.

Epäoikeudenmukainen järjestelmä pienentää verokertymää

Finnwatch arvioi, että osinkotulojen minimoinnin mahdollistavien yhtiöjärjestelyjen määrä jatkaa kasvuaan.

Järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja vähentää valtion saamia verotuloja, joten asiaa pitäisi käsitellä syyskuun budjettiriihessä, Saara Hietanen sanoo.

Valtiovarainministeriö on jo vuonna 2017 suosittanut listaamattomien yritysten osinkoverotuksen uudistamista niin, että verotus olisi tasapuolisempaa omaan yhtiöön ja muualle tehtyjen sijoitusten kesken.

Orpon hallitus listaa kuitenkin hallitusohjelmassaan, ettei se aio puuttua listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen.

Finnwatch on toteuttanut selvityksen joukkorahoituksen avulla sekä Palkansaajasäätiön tuella.