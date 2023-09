Benjamin, 6, jäi sähköpotkulaudan alle ja on nyt pyörätuolissa kuukauden – vain harva noudattaa liikennesääntöjä lautojen kanssa

Benjamin Lindbergin syyskesä on mennyt pyörätuolissa, mutta vauhtia riittää. Kuva ja video: Johanna Lehtola / Yle

Vilkas nuorimies joutui aloittamaan koulutaipaleensa pyörätuolissa onnettomuuden takia. Liikenneturva on huolissaan sähköpotkulautailijoiden löyhästä liikennekurista.

Turkulaisen Benjamin Lindbergin kesä sai ikävän käänteen elokuun alkupuolella. Hän jäi vuokrasähköpotkulaudan alle kesken pihaleikkien.

– Sattui ihan tosi paljon. Menin hakemaan kaveria ja toinen kaveri ajoi sähköpotkulautaa pihalla ympäri. En ehtinyt tehdä mitään, kun sähköpotkulauta tuli päälle. Kaaduin ja pyörät menivät jalan yli, kuvailee kuusivuotias Benjamin Lindberg.

Painava sähköpotkulauta teki tuhoa, lapselta murtui sääriluu ja jalka kipsattiin.

Benjaminin äiti Lisamarie Lindberg kuvailee, että arkielämä meni uusiksi onnettomuuden myötä. Vilkas lapsi tarvitsee viihdytystä ja turhautuu helposti, kun ei pääse juoksemaan ja leikkimään normaaliin tapaan.

– Hän menetti niin äkillisesti liikuntakykynsä. Olen joutunut keksimään kaikenlaista tekemistä ja onneksi hänen ystävänsä ovat tulleet viikonloppuisin meille leikkimään. Olemme myös käyneet elokuvissa ja yrittäneet miettiä viikonlopuiksi myös sellaista tekemistä, että vapaat erottuvat arjesta, äiti kuvailee arjen muutosta.

Onnettomuus tapahtui vain muutamia päiviä ennen kuin Benjamin aloitti ensimmäisen luokkansa. Koulun aloitus poikkesikin odotetusta, ja pojalla on ollut tylsää, kun ei välitunneilla pääse kunnolla muiden mukaan.

– Pelkäsin kyllä sitä ryhmäytymistä ja tutustumista, kun lapsi ei päässyt normaaliin tapaan liikkumaan.

Sääntöjä ei noudateta

Liikenneturva on huolissaan sähköpotkulautojen turvallisuudesta, vaikkei otakaan kantaa yksittäistapaukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön viime keväänä tekemien laskelmien mukaan sähköpotkulaudoista aiheutuu melkoisia kustannuksia. LVM:n laskelmien mukaan onnettomuudet maksoivat yhteiskunnalle viime vuonna 275 miljoonaa euroa.

– Sähköskoottereihin liittyy paljon turvallisuusongelmia. Liikennesääntöjen noudattaminen niiden kanssa aiheuttaa haasteita, ja se johtaa onnettomuuksiin. Lisäksi turvalaitteiden, erityisesti kypärän kanssa, on puutteita ja se myös näkyy onnettomuustilastoissa, tiivistää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti tilanteen.

Sähköpotkulaudan kuljettaja on ajoneuvon kuljettaja, ja hänellä on samat velvollisuudet kuin muillakin, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti. Kuva ja video: Johanna Lehtola / Yle

Liikenneturva on tehnyt aiheesta kyselyn, joka kertoo karua kieltä. Suurin osa vastaajista kokee, ettei liikennesääntöjä noudateta sähköpotkulaudoilla ajaessa.

Samaan aikaan sähköpotkulaudat ovat yleistyneet kaikkialla. Osalla on oma kulkuneuvo, mutta valtaosa ajaa yritysten tarjoamalla vuokrasähköpotkulaudalla. Onnettomuuksia tapahtuu paljon, mutta tarkkoja lukuja ei ole.

– Onnettomuudet päätyvät heikosti virallisiin, poliisin ylläpitämiin tilastoihin. Poliisin tilastoissa näkyy muutamia kymmeniä turmia vuosittain. Hoitoilmoitusaineistoista ja sairaaloiden päivystysten aineistoista olemme saaneet jonkin verran tietoa onnettomuuksien tyypeistä, Liikenneturvan Ruutti sanoo.

Vuokrasähköpotkulaudoissa on ikäraja

Sähköpotkulautoja vuokraava Tier kertoo Ylelle sähköpostitse, että valvoo kulkuneuvojensa käyttöehtoja. Vuokrasähköpotkulaudoissa on muun muassa 18 vuoden ikäraja.

– Kun huomaamme toistuvaa sääntöjen rikkomista lähetämme käyttäjälle ensin huomautusviestin. Jos toiminta ei parane, lähetämme sanktion ja pahimmillaan eväämme pääsyn palveluun, kertoo Tierin aluepäällikkö Juho Lindgren.

Benjamin Lindbergin onnettomuudessa sähköpotkulautaa ajoi toinen lapsi. Valvonta on hankalaa, sillä poliisin vahvistaman tiedon mukaan mikään laki ei varsinaisesti estä alle 18-vuotiasta ajamasta kevyttä sähköajoneuvoa. Lainsäädännöllisesti kevyet sähköajoneuvot rinnastetaan liikennesääntöjen näkökulmasta polkupyörään. Näillä ei ole ikärajaa.

Se on Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutin mukaan huolestuttavaa.

– Laudan hallinnan menetys suorituskykymielessä on huomattavasti helpompaa kuin polkupyörällä. Kuljettajan iästä riippumatta jokaisella pitäisi olla riittävät valmiudet ja myös kyky arvioida omia valmiuksiaan ennen ajamista, Ruutti alleviivaa.

Tier kertoo pyrkineensä kehittämään keinoja, joilla estetään useamman ihmisen kuljettaminen samalla laudalla. Tätä hidastaa kuitenkin Tierin mukaan vielä Suomen lainsäädäntö.

– Meillä on myös olemassa tekninen ratkaisu, joka tunnistaa laudan kuorman ja hiljentää vauhdin jos laudalla on useampi henkilö yhtä aikaa. Teknologiaa ei kuitenkaan tuoda markkinoille, joiden lainsäädäntökehikko on epävakaa, Lindgren kertoo.

Myös Suomen hallitus suunnittelee uusia sähköisiä ajoneuvoja koskevia toimia. Vireillä on esimerkiksi liikennevakuutusdirektiiviin uusia säännöksiä, jotka toteutuessaan toisivat liikennevakuutuspakon myös kevyisiin sähköajoneuvoihin. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintö aiheesta julkaistiin alkuvuonna.

Benjaminin äiti haluaa estää vastaavat tapahtumat

Lisamarie Lindberg teki onnettomuudesta myös rikosilmoituksen. Yle on nähnyt rikosilmoitukseen liittyviä asiakirjoja, ja poliisi vahvistaa, että asia on poliisin käsittelyssä osapuolten kesken.

Lindberg perustelee rikosilmoituksen tekemistä osin sillä, että haluaa opettaa omillekin lapsilleen, kuinka asioista koituu seuraamuksia.

– Tilanne oli vakava. Entä jos olisi tapahtunut jotain pahempaa? Entä jos lapsi olisikin menettänyt henkensä? Ei lasten kuulu ajaa vuokrattavia sähköpotkulautoja, eikä ainakaan piha-alueella, sanoo Lindberg.

Benjamin Lindbergin jalka on kuvattu kerran viikossa, ja kipsi on tarkoitus poistaa kahden viikon sisällä, jos sääriluu on luutunut. Lapsi tietää jo tarkkaan, mitä odottaa eniten, kun kipsi poistetaan.

– Jalkapallon pelaamista!

Voit keskustella aiheesta 12. syyskuuta kello 23 asti.