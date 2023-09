Nimitys huippuvirkaan voi kaatua supon ilmoitukseen, jonka lähteet ovat salaisia – supon antama asiakirja on tuhottava käytön jälkeen

Näin toimii supon turvallisuusselvitys, johon on kaatunut lyhyen ajan sisällä kaksi huippunimitystä valtioneuvoston kansliassa.

Lyhyen ajan sisällä kaksi perussuomalaisten poliittista nimitystä on törmännyt suojelupoliisin tekemään turvallisuusselvitykseen.

Yle selvitti tapausten yksityiskohtia ja sitä, miten turvallisuusselvitys suoritetaan. Selvitystä ja sen lähteitä ympäröi salamyhkäisyys, vaikka osa käytettävästä aineistosta on julkista.

Tapaus 1: Purran erityisavustaja

Iltalehti uutisoi elokuussa, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mediasuhteista vastaavan erityisavustajan Jari Kuikanmäen nimitys kaatui turvallisuusselvitykseen.

Ministerin erityisavustajasta voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys, jonka lisäksi tiettyjä tehtäviä varten siihen voidaan liittää selvitys henkilön ulkomaansidonnaisuuksista. Ylen tietojen mukaan Kuikanmäestä tehtiin tällainen selvitys.

Ylen tietojen mukaan turvallisuusselvitystä laadittaessa ja Kuikanmäkeä haastateltaessa kävi ilmi, että hänen avopuolisonsa on entinen Kiinan kansalainen.

Pariskunta on tuntenut toisensa vuodesta 2011. Vuonna 2022 avopuoliso sai Suomen kansalaisuuden ja menetti samalla Kiinan kansalaisuuden.

Avopuoliso on viimeksi vuonna 2016 matkustanut Kiinaan, jossa hänen vanhempansa yhä asuvat. Vanhemmat ovat Kiinan kansalaisia. He ovat vierailleet Suomessa viimeksi 2017 ja ovat aikeissa tulla Suomeen kuluvana syksynä. Kuikanmäki ei ole käynyt Kiinassa.

Ylen tietojen mukaan supo katsoi nämä tiedot merkityksellisiksi ja piti välttämättömänä ilmoittaa ne valtioneuvoston kanslialle.

Supon ilmoitus on tyypillisesti lyhyt asiakirja, jossa kerrotaan selvityksessä ilmenneestä tai ilmenneistä seikoista ja viitataan lainkohtaan, johon ilmoitus perustuu.

Lain mukaan supo ei saa arvioida selvityksen kohteen luotettavuutta tai sopivuutta tehtävään.

Ilmoitus ei siis antanut minkäänlaista suositusta tai arviota Kuikanmäestä vaan ainoastaan tietoa valtioneuvoston kanslialle, joka valmisteli Kuikanmäen nimitystä tehtävään.

Löydös ulkomaansidonnaisuuksista

Ilmoitus on salassa pidettävä, mutta lain mukaan se on näytettävä kohteelle ja pyydettäessä annettava hänelle kopiona. Ilmoitus on hävitettävä heti, kun se ei enää ole tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen kannalta ja viimeistään puolen vuoden kuluttua.

Supon ilmoitus Kuikanmäen tapauksessa perustui turvallisuusselvityslain 11. pykälän kolmanteen momenttiin, jonka mukaan supon on arvioitava esimerkiksi sen todennäköisyyttä, altistaako ulkomaansidonnaisuus selvityksen kohteen hyväksikäytölle, painostukselle, lahjomiselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle.

Supon ilmoitus ei Ylen tietojen mukaan sisältänyt mitään muuta tietoa kuin aiemmin tässä jutussa kerrotut tiedot avopuolisosta ja tämän vanhemmista.

Turvallisuusselvityslaki ei edellytä, että ilmoituksen antamiseksi kohteen toiminnasta löytyisi jotakin rikollista tai edes epäasiallista toimintaa.

Turvallisuusselvityksen tarkoitus on tuoda ennalta esiin myös se, jos supon arvion mukaan on mahdollista, että henkilön ulkomaansidonnaisuudet voisivat mahdollistaa esimerkiksi painostuksen.

Teoriassa kyse voisi raadollisimmillaan olla tilanteesta, jossa Kiinan tiedusteluviranomaiset uhkaavat vahingoittaa Kiinassa asuvia läheisiä, ellei henkilö toimi heidän vaatimustensa mukaisesti.

Tapaus 2: Ranteen valtiosihteeri

5. syyskuuta Iltalehti uutisoi, että myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) valtiosihteerin nimitys kaatui suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen. Ranne oli esittänyt tehtävään eduskunta-avustajaansa Kari Ilkkalaa.

Valtiosihteerin tehtävään nimitettävästä tehdään laaja turvallisuusselvitys, jossa sukelletaan perusmuotoisen selvityksen tavoin syvälle myös sellaisiin rekistereihin, joihin tavallisella kansalaisella ei ole pääsyä.

Laajassa turvallisuusselvityksessä selvitys ulotetaan lisäksi kohteen perhesuhteisiin laajemminkin kuin vain ulkomaansidonnaisuuksien osalta.

Turvallisuusselvityksiä hyvin tunteva lähde kertoo Ylelle, että ainakin teoriassa selvityksessä voi paljastua selvityksen kohteen läheisistä jopa sellaista tietoa, jota kohde itse ei tiedä.

Tällainen tieto voisi teoriassa olla vaikkapa puolison yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Ilkkalan nimitys näyttää kuitenkin kaatuneen asioihin, jotka liittyvät häneen itseensä ja jotka ovat kenen tahansa julkisesti selvitettävissä.

Ilkkalan taustasta paljastui Iltalehden mukaan rikostuomio virkasalaisuuden rikkomisesta sekä merkintöjä ulosottoon menneistä saatavista. Yle on tarkistanut julkisista lähteistä, että tiedot tuomiosta ja ulosottorekisteristä pitävät paikkansa.

Tällaisessa tapauksessa supon on otettava huomioon tuomioon johtaneen teon vakavuus mutta myös sen luonne ja merkittävyys suhteessa siihen tehtävään, johon henkilöä ollaan nimittämässä.

Tuomio virkasalaisuuden rikkomisesta ei ainakaan paranna mahdollisuuksia päästä ministeriön huippuvirkaan, jossa jatkuvasti käsitellään salassa pidettävää tietoa.

Ulosottorekisterin merkinnät puolestaan kertovat henkilön rahatilanteesta ja mahdollisesti taloudenhallintakyvyistä. Tieto saattaa olla olennainen myös siksi, että rahahuolet voivat altistaa henkilön lahjonnan kohteeksi joutumiselle.

Supo ei päätä, mutta supoa kuunnellaan

Supo lausuu lopulta varsin harvoin turvallisuusselvitystä pyytävälle taholle yhtään mitään.

Putkassa kauan sitten vietetyt yöt tai vanhat rikostuomiot eivät useinkaan ole niin oleellista tietoa, että supo kertoisi siitä työnantajalle.

Jos tehtävässä pääsee käsiksi arkaluontoiseen tietoon tai tehtävässä toimitaan vallankäytön ytimessä, supo ilmoittaa löydöksistä paljon matalammalla kynnyksellä.

Arvio selvitettävän henkilön luotettavuudesta ja sopivuudesta jää kuitenkin nimittävälle taholle. Supo ei anna suositusta siitä, miten henkilön kohdalla tulee toimia.

Sekä Kuikanmäen että Ilkkalan nimityksiä valmistelivat valtioneuvoston kanslian virkamiehet. Kun valtioneuvoston kanslia sai supolta ilmoitukset turvallisuusselvitysten tuloksista, virkamiehet päätyivät esittämään, että Kuikanmäkeä ja Ilkkalaa ei nimitetä tehtäviin.

Ministerin erityisavustajan nimittää asianomaisen ministerin esityksestä pääministeri. Kuikanmäen nimityksessä lopullinen päätösvalta oli siis Petteri Orpolla (kok.). Valtiosihteerin nimityksestä puolestaan päättää valtioneuvoston yleisistunto.

Kummassakaan tapauksessa ministerit eivät lähteneet ”jyräämään” virkamiesesitystä.

Supon ilmoituksella turvallisuusselvityksen tuloksista on erittäin vahva painoarvo. Tiedossa ei ole, onko valtioneuvostossa koskaan nimitetty ketään, josta supo on antanut ilmoituksen.