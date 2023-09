Loppuviikosta tulossa tavanomaista lämpimämpi, mutta tänään kosahtaa sadealue

Lännestä saapuu sadealue, joka levittäytyy tiistaina maan keskiosaan. Etelässä ja pohjoisessa on poutaisempaa.

Vielä tiistaina Suomen eri kolkkia koettelevat vaihtelevat säät, mutta loppuviikkoa kohden näkymät poutaantuvat koko maassa.

Tänään lännestä päin maan keskiosaan levittäytyy yhtenäinen sadealue, joka tuo paikoin 10–15 millimetriä vettä vuorokauden aikana, kertoo Ylen meteorologi Laura Tuomola.

Maan etelä- että pohjoisosissa on poutaisempaa. Pohjoisessa aurinkokin voi päästä pilkahtelemaan, mutta etelässä on pientä sadekuuron riskiä. Tuomolan mukaan esimerkiksi kaakossa voi tänään kehittyä kuuroja.

– Päivän ylimmät lämpötilat ovat etelässä, jossa päästään 20 asteeseen, ehkä vähän ylikin joillakin havaintoasemilla.

Hetken viilenee, kunnes taas lämpenee

Iltaa ja yötä kohden sadealue väistyy itään ja sää poutaantuu. Korkeapaine alkaa vaikuttaa etelästä.

– Huomisesta alkaen on jo aika poutaiset näkymät loppuviikkoa kohden. Pilvisyys on aika vaihtelevaa, mutta luulen, että aurinkoakin näkyy monin paikoin, Tuomola kertoo.

Lämpötilat viilenevät hetkellisesti, kun korkeapaine pyöräyttää Suomeen aluksi viileämpää ilmaa. Loppuviikkoa kohden mittarit hätyyttelevät taas 20 astetta.

– Se on useamman asteen tavanomaista lämpimämpää, kun nyt on kuitenkin jo syyskuun alku.

Hallat tekevät paluun

Ensi yönä Lapissa on korkea todennäköisyys hallalle, ja etelässäkin sille on pieni mahdollisuus torstain vastaisena yönä. Todennäköisimmin hallaa on kuitenkin luvassa Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.

– Varmaan joitakin havaintoasemia voi olla etelässäkin. Pilvisyys on sinä yönä aika vähäistä, mikä selittää asian, Tuomola kertoo.

Syyskuun aikana hallaa ei ole vielä Suomessa nähty lukuun ottamatta Enontekiötä, jossa sitä oli tänä aamuna.

