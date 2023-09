Turkistarhauksen lopettamista ajava kansalaisaloite keräsi nimiä poikkeuksellista vauhtia, mutta ennätystä se ei rikkonut

Turkistarhauksen kieltämistä vaativa kansalaisaloite on kerännyt allekirjoituksia poikkeuksellisen nopeasti.

Maanantaina avattu Turkistarhaus historiaan -nimellä kulkeva aloite saavutti eduskunnan käsittelyyn vaadittavan 50 000 nimen rajan jo ensimmäisenä päivänään. Tiistaina aamupäivästä nimiä oli koossa yli 69 000.

Sitran asiantuntija Henna Hiilamo sanoo, että vauhti on erittäin harvinaista ja poikkeuksellista. Aloite ei silti ole ensimmäinen, joka on kerännyt 50 000 ääntä päivässä.

Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai vuonna 2013 ensimmäisenä päivänä yli 100 000 allekirjoitusta. Myös dieselautojen käyttövoimaveron poistoa vaatineella kansalaisaloitteella oli vuonna 2018 lentävä lähtö: nimiäkertyi alle vuorokaudessa lähes 80 000.

– Jos aloitteen aihe on näkynyt mediassa, se näkyy myös nimien keräämisen nopeutena. Kyseessä on asia, joka aiheuttaa ihmisissä huolta ja on siksi saanut nimiä näin kovaa tahtia, sanoo Hiilamo.

Lisänimet kasvattavat painoarvoa

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että siirtymä turkistarhattomaan Suomeen toteutetaan laatimalla kansallinen suunnitelma turkistuotannon lakkauttamiseksi kohtuullisella siirtymäajalla, ja sen lisäksi alan harjoittamisesta luopuville tarhaajille luodaan luopumistukijärjestelmä.

Keräysaika on puoli vuotta, mutta aloitteen tekijät voivat halutessaan lopettaa keruun aiemminkin. Henna Hiilamo arvioi, että keräys jatkuu, vaikka juridista merkitystä lisä-äänillä ei olekaan.

– Silloin aloitteen painoarvo kasvaa ja poliittinen viesti voimistuu.

Kansalaisaloite on ollut käytössä noin 10 vuotta. Myös ensimmäinen aloite koski turkistarhauksen lopettamista, mutta kaatui.

Käsittelyajasta ei ole takuita

Kansalaisaloitteen allekirjoitukset tarkistetaan aikanaan Digi- ja väestötietovirastossa, ja aloite viedään eduskuntaan. Kyseisen valiokunnan pm ilmoitettava, mihin toimiin se asiassa ryhtyy.

– Aloite voi silti jäädä roikkumaan pöydälle, sillä mitään takuuta käsittelyajasta ei ole, toisin kuin esimerkiksi Virossa, sanoo Hiilamo.

Suomessa eduskuntaan on edennyt 68 kansalaisaloitetta. Niistä vain seitsemän on hyväksytty sellaisenaan tai muutettuna. Kolmen käsittely on kesken.

Aloitteiden tavoitteena on muuttaa lakia, ja siksi niiden muotoseikkojenkin on oltava kunnossa. Joskus aloite on kaatunut juuri puutteisiin muotoseikoissa.