Kolttasaamelaiset valitsevat jälleen päämiehen – kielivähemmistön luottamushenkilöllä tärkeä rooli kielen ja kulttuurin säilyttämisessä

Kolttien luottamusmiesvaaleihin asettui määräaikaan mennessä kaksi ehdokasta, Veikko Feodoroff ja Aimo Aikio. Jatkokautta hakeva Feodoroff on toiminut kolttien luottamusmiehenä jo 18 vuoden ajan. Aikio on ehdolla luottamusmieheksi ensimmäistä kertaa.

Kolttien luottamusmiehen tehtävänä on toimia kolttasaamelaisten edunvalvojana ja edustajana sekä hoitaa yhteyksiä viranomaisiin. Luottamusmies johtaa perinteistä kolttien kyläkokousta, joka on jo vuosisatojen ajan päättänyt koltta-alueella asuvien kolttasaamelaisten elinkeinoihin ja elinolosuhteisiin liittyvistä asioista.

Kummatkin ehdokkaat painottavat koltansaamen kielen ja kulttuurin edistämisen tärkeyttä. Feodoroff muistuttaa myös maankäyttöasioiden merkityksestä.

Sevettijärveläinen Feodoroff on ehdokkaana luottamusmiehen tehtävään nyt seitsemättä kertaa. Ehdokkaaksi lähteminen ei kuitenkaan ollut hänelle itsestäänselvää.

– Sitten alkoi tulla yhteydenottoja, että täytyy jatkaa ja että se on suorastaan velvollisuus. Sen jälkeen oli helppoa lähteä vielä tällä kertaa mukaan.

Kolttasaamelaiset Kolttasaamelaiset on yksi Suomessa asuvista saamelaisryhmistä. Kolttasaamelaisten perinteiset asuma-alueet ovat sijainneet nykyisten Venäjän, Suomen ja Norjan valtioiden alueilla. Kun Suomi menetti Petsamon toisessa maailmansodassa, lähimpänä Suomen rajaa asuneet kolttasaamelaiset asutettiin Inarin kuntaan. Koltansaamen kieli Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Koltansaame on kielistä uhanalaisin, ja sillä on Suomessa 300–400 puhujaa. Koltansaamea on elvytetty viime vuosikymmeninä voimakkaasti, mutta sen tulevaisuus on yhä vaakalaudalla.

Äidinkielenään koltansaamea puhuva Feodoroff on ammatiltaan poromies. Hän on toiminut saamelaispolitiikassa kolttien luottamusmiestoimen lisäksi pitkään myös saamelaiskäräjien jäsenenä.

Vaaliteemat eivät ole muuttuneet aiemmista vuosista.

– Samat vanhat aiheet jatkuvat vuodesta toiseen. Kielen ja kulttuurin edistäminen sekä maankäyttöasiat ovat isoja teemoja, jotka eivät koskaan katoa. Niitä täytyy aina viedä eteenpäin.

Veikko Feodoroff kertoo koltansaameksi, miksi hän lähti hakemaan jatkokautta kolttien luottamusmiehenä. Toimittajana on Anja Kaarret.

Kolttien luottamusmiesvaaliehdokkaiden tulee olla vakituisesti koltta-alueella Inarin kunnassa asuvia ja koltansaamea osaavia kolttasaamelaisia. Ehdokkaiden kielitaito tarkistetaan. Äänioikeutettuja luottamusmiesvaaleissa ovat Inarin kunnassa asuvat kolttasaamelaiset ja heidän aviopuolisonsa.

Aikio: ”Kolttakulttuuri sai minut alkamaan ehdokkaaksi”

Luottamusmiesvaalien toinen ehdokas Aimo Aikio on ammatiltaan muusikko ja saamelaisen kulttuurin moniosaaja. Tällä hetkellä hän työskentelee festivaalijohtajana alkuperäiskansojen Skábmagovat-elokuvafestivaaleilla.

Aikio asuu sekä Sevettijärvellä että Helsingissä. Luottamusmiehenä hän haluaisi toimia erityisesti koltansaamen kielen ja kulttuurin hyväksi.

– Kielen tilanne on jo parempi, mutta jos verrataan inarinsaameen, niin paljon on vielä tekemistä.

Aikio on kasvanut kahteen saamelaiskulttuuriin, sillä hän on äitinsä puolelta kolttasaamelainen ja isänsä puolelta inarinsaamelainen. Vanhempiensa äidinkielet hän on päässyt oppimaan vasta aikuisena.

Aikio ei säikähdä sitä, että hänellä on vastaehdokkaana pitkäaikainen luottamusmieskonkari.

– Ei se haittaa. On vain hyvä, että vastassa on ihminen, jolla on aiempaa kokemusta, sanoo Aikio.

Aimo Aikio kertoo inarinsaameksi, miksi hän lähti ehdokkaaksi kolttien luottamusmiesvaaleihin. Toimittajana on Anja Kaarret.

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalipäivä on 8.10.2023 ja vaalitulos julkistetaan 9.10.2023. Vaaleissa valitaan uusi luottamusmies ajalle 1.1.2024–31.12.2026.