Olaf Scholz muuttui harmaasta poliitikosta hauskaksi tyypiksi yhdessä yössä – tutkija avaa, miten Saksan liittokanslerin imagotemppu onnistui

Saksan liittokansleria Olaf Scholzia on pidetty harmaana ja kuivakkaana poliittisena johtajana. Huumoria ei yleensä liitetä hänen keskeisimpiin ominaisuuksiinsa.

Viikonloppuna liittokansleri kompastui lenkillä ja sai kasvonsa ruvelle. Nyt hän joutuu pitämään muutaman viikon silmälappua.

Liittokansleri Scholz ei jäänyt odottamaan sosiaalisen median huhumyllyn pyörimistä, vaan tviittasi tuoreeltaan kuvan kera. Musta silmälappu peitti oikeaa silmää ja alla oli teksti: ”Odotan jännityksellä meemejä!”

– Scholz otti tilanteen haltuun ennen kuin kukaan muu ehtii. Kun ensin nauraa itse itsellensä, niin muut eivät pääse nauramaan ja tekemään hänestä pilkan kohdetta, tutkijatohtori Saara Särmä sanoo.

Saara Särmä on tutkimuksissaan erikoistunut muun muassa sosiaaliseen mediaan ja meemeihin.

Saara Särmän mukaan on ajalle tyypillistä, että julkisuuskuva halutaan pitää omissa käsissä, eikä muita päästetä sitä määrittämään.

Liittokansleri Olaf Scholzin meemiodotus palkittiin. Kuten arvata saattoi, niin hänet rinnastettiin oitis merirosvokapteeneihin. Meemeissa ilakoitiin myös James Bond -elokuvista tuttujen Spectre-johtajien arpisilla ja silmälappuisilla kasvoilla.

Nopea reagointi kaiken a ja o

Saara Särmän mielestä Olaf Scholz osoitti hyvää julkisuuden hallintaa.

– Jos osoittaa hyvää itseironian tajua, niin sellaisista tyypeistä pidetään enemmän kuin kuivakoista poliitikoista.

Olaf Scholzin tapaus on myös tyyppiesimerkki siitä, että sosiaalinen media on tehnyt kaikesta viestinnästä erittäin nopeaa. On reagoitava pian, jotta asiat pysyvät omassa hallinnassa.

– Se on aika arvaamatonta, mitä somen kautta voi tulla.

Tutkijatohtori Saara Särmän mielestä olennaista on juuri se, että Olaf Scholz pääsi itse määrittämään tarinan, jota tapahtumasta kerrotaan. Hän pystyi katkomaan huhuilta siivet jo ennen lentoa.

– Muutoin olisi voitu spekuloida vaikka sillä, että hän on joutunut väkivallan kohteeksi.

Voisiko Joe Biden vitsailla kunnollaan?

Olaf Scholz pelasi lopulta harmittomalla pelikentällä. Hyväkuntoisen oloinen liittokansleri kompuroi lenkillä ja vauriot ovat selvästi pinnallisia. Kepeä vitsailu onnistuu. Se ei anna aineksia herkästi monille tulkinnoille.

Kokonaan toinen tilanne on esimerkiksi selvästi hauraan oloisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kohdalla. Hän ei voine käyttää haurauttaan Scholzin mallin mukaisesti humoristisesti hyväksi?

Tutkijatohtori Saara Särmä sanoo, että tässä on otettava huomioon myös kulttuuriset kontekstit eli se, miten eri asiat otetaan missäkin vastaan.

– On tietysti eri asia kaatua lenkillä, kuin vitsailla vanhan iän mukaan tuomalla hauraudella. Silloin voi asettaa itsensä eri lailla alttiiksi asiaan liittyvälle pilkalle.