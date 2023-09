Yli sata naista kertoo vaikeista kokemuksista gynekologin vastaanotolla Pietarsaaressa – osa kokee, että potilasasiamies vähätteli ilmoituksia

Vyyhti Pohjanmaan hyvinvointialueen Pietarsaaren gynekologisen yksikön ympärillä laajenee.

Svenska Yle Österbottenin uutisoinnin jälkeen peräti 130 naista on ottanut yhteyttä kertoakseen omista kokemuksistaan.

Useampi henkilö on kertonut yrittäneensä tehdä ilmoituksen hoitovirheestä, mutta potilasasiamies ei ole ottanut valituksia tosissaan.

Svenska Yle Österbottenille naiset kertovat gynekologin asiattomasta käyttäytymisestä hoitotilanteessa, sekä heidän näkemyksen mukaan tapahtuneista hoitovirheistä.

Naisten kertomuksissa käy muun muassa ilmi kuinka keskenmenon jälkeisiä komplikaatioita on vähätelty ja jätetty hoitamatta. Gynekologi on naisten mukaan laukonut epäasiallisia kommentteja ja lääkäri on kieltäytynyt hoitamasta potilaita näiden seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Joidenkin naisten kertomusten mukaan potilasasiamies on näissä tapauksissa kyseenalaistanut potilaiden kokemuksia, puolustanut gynekologia sekä todennut ettei jatkotoimenpiteille ole tarvetta.

Pohjanmaan hyvinvointialue puuttuu tapahtuneeseen

Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella toimii useita potilasasiamiehiä. Heidän esihenkilönsä on viime kädessä Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Kinnunen pyytää anteeksi potilailta, jotka ovat pyrkineet nostamaan esiin epäkohtia tuloksetta.

– Haluan pyytää anteeksi näiltä naisilta. Meidän on opittava tästä.

Kinnunen toteaa, että vaikka palautekanavia on useampia, on järjestelmiä kehitettävä, mikäli viesti ei mene perille.

– Meidän on ratkaistava kuinka palautetta voi antaa, mikäli ei halua olla suoraan yhteydessä kyseiseen yksikköön. Täytyy myös huolehtia siitä, että meiltä löytyy tapa edetä, mikäli kokee ettei asiaan ole reagoitu oikealla tavalla.

Mahdollisia seuraamuksista kyseisen gynekologin kohdalla hän ei kuitenkaan halua kommentoida. Hyvinvointialueen johtoryhmä kokoontuu tiistaina 5.9. keskustelemaan asiasta.

– Voin puhua asiasta ainoastaan yleisellä tasolla. Kun saamme palautetta epäasiallisesta käyttäytymisestä, on lähiesihenkilön keskusteltava asiasta kyseisen henkilön kanssa. Mikäli tapahtumat toistuvat, on prosessissa edettävä ja silloin vaihtoehtoja on useampia, Kinnunen toteaa.

