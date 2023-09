Elina, 24, kertoo, kuinka sairaus romahduttaa talouden: ”Aina joutuu kysymään rahaa mieheltä”

24-vuotias Elina Heino-Lehtimäki sairastaa reumaa. Etenkin talvisin hän on taloudellisesti tiukoilla, ja joutuu pyytämään puolisoltaan rahaa.

Moni pienituloinen on rahavaikeuksissa sairauden myötä. Osa ihmisistä ei osta tarvitsemiaan lääkkeitä tai jättää lääkärikäynnin väliin. Moni myös velkaantuu.

Polvet ja nilkat tulehtuvat. Sormia turvottaa, kuumottaa ja ne ovat kipeät. Liikeradat pienevät. Elina Heino-Lehtimäki, 24, ei ole puoleen vuoteen päässyt kyykkyyn.

Hän on sairastanut kolmevuotiaasta saakka reumaa, ja sairastelulla on ollut vaikutuksia myös hänen työhönsä ja toimeentuloonsa.

Reuma on ailahteleva eli välillä on hyviä kausia ja välillä huonoja. Nyt on huonompi kausi menossa.

– Tein kesällä paljon töitä, ja silloin reuma myös alkoi oireilemaan enemmän.

Heino-Lehtimäki opiskeli vuonna 2018 unelma-ammattiinsa ratsastuksenohjaajaksi. Hän ehti tehdä puoli vuotta töitä, kunnes joutui jäämään sairauslomalle.

– En pystynyt ottamaan esimerkiksi talikosta kiinni käsillä. Se sattui. Sormet eivät menneet nyrkkiin ollenkaan.

Kolme vuotta sitten hän aloitti sosionomin opinnot. Heino-Lehtimäellä on myös lukihäiriö. Reuman kanssa kirjoittaminen tuntui sormissa pahalta. Se vaikeutti myös keskittymistä. Hän joutui jättämään opinnot kesken tämän vuoden alussa. Hän sai tuolloin ahdistus-diagnoosin.

Taloudellisesti viime vuodet ovat olleet vaikeita. Sairauden myötä hän joutuu koko ajan katsomaan, mitä ostaa.

– En osta itselleni yleensä mitään. En osta vaatteita, kenkiä tai muita mielitekoja. Lisäksi koitan korjata kaiken niin pitkälle kuin mahdollista.

Moni kokee sairastumisen myötä saman kohtalon kuin Heino-Lehtimäki.

Jätetään lääkkeitä ostamatta

Sairastuminen vaikuttaa toimeentuloon hyvin kokonaisvaltaisesti.

Korkeat sairastamisen kulut eli terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeet aiheuttavat paljon taloudellisia ongelmia ihmisille. Sairastumisen myötä köyhyys koskettaa etenkin eläkkeellä olevia, iäkkäitä sekä työkyvyttömiä ihmisiä, mutta myös muita pienituloisia. Näin kertoo Suomen sosiaali ja terveys ry (Soste), joka on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö.

– Tietenkin samalla tulee huoli tulee siitä, että elinkustannukset ovat kasvaneet todella paljon. Kun rahaa ei ole, niin joudutaan miettimään, ostaako ruokaa, maksaako vuokran, ottaako lääkkeet tai hakeutuuko palveluihin, kertoo Sosten edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Avaa kuvien katselu - Ihmiset eivät tiedä, mitä missäkin tilanteessa voi tehdä. Monilla ei ole myöskään voimavaroja lähteä tietoa etsimään. Valitettavan monet ovat yrittäneet hakea apua tilanteeseensa, mutta eivät ole sitä saaneet, sanoo Sosten edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti. Kuva: Merja Niilola/Yle

Käytännössä se johtaa monella siihen, että jätetään lääkkeitä ostamatta, puolitetaan niitä tai jätetään menemättä lääkäriin, kun ei ole varaa.

– Tämä voi aiheuttaa isossa kuvassa myös mielenterveyteen liittyvää ongelmaa, kun on huoli omasta terveydestä ja taloudellisesta pärjäämisestä.

Perälahti kertoo, että myös velkaantuminen sairastumisen myötä koskettaa monia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja meni ulosottoon viime vuonna lähes puoli miljoonaa. Määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.

– Uskon, että kun hinnat ovat nousseet, niin tämä ongelma on kasvanut.

Joutuu pyytämään mieheltä rahaa

Sairastuminen on romahduttanut Elina Heino-Lehtimäen talouden etenkin talvisin. Kesäisin käteen jää noin 800–1 000 euroa kuussa laskujen jälkeen, koska hän työskentelee silloin myyjänä ja henkilökohtaisena avustajana.

Talvella töitä on muutamia lyhyitä vuoroja viikossa.

Heino-Lehtimäki kokee olevansa väliinputoaja. Hän ei saa esimerkiksi työttömyyspäivärahaa.

– Minulla on kaksi työtä, jossa on pienet tulot. Systeemi on jäykkä, koska minulla työtunnit vaihtelevat kuukausittain.

Hänellä ja aviomiehellä on asuntolaina. He saivat kesäkuuhun saakka lainanlyhennysvapaata.

Pirkkalassa asuva Heino-Lehtimäki on myös anonut vapautusta lääkäreiden asiakasmaksuihin. Se on auttanut, kun on ollut tiukkaa.

Pahimmillaan Heino-Lehtimäki on joutunut soittamaan, että voiko laskun maksaa myöhemmin ensi kuussa.

– On todella rankkaa ruveta kyselemään. Totta kai tunnen pientä häpeää siitä, etten tule toimeen omillaan.

Avaa kuvien katselu – En viitsisi vanhemmiltakaan kysellä koko ajan apua. Olen kohta 25-vuotias ja joudun jatkuvasti miettimään, keneltä viitsin kysyä rahallista apua, sanoo Elina Heino-Lehtimäki. Kuva: Antti Eintola / Yle

Heino-Lehtimäellä on myös luottokorttivelkaa muutamia tonneja. Sitä kertyi pikkuhiljaa opiskeluvuosien aikana.

– Ei sitä onneksi paljoa ole, mutta se on kuitenkin henkinen taakka, kun sitä pitää maksaa enemmän takaisin. Laskujen maksamiseen se käytännössä meni.

Heino-Lehtimäellä jää talvella käteen pakollisten menojen jälkeen pahimmillaan noin 300 euroa. Hän itse maksaa ruokamenoja, ja mies hoitaa kaikki laskut.

– Kun olen muuten niin itsenäinen ja omatahtoinen, on ärsyttävää, että joudun aina kysymään mieheltä vähän rahaa. Totta kai meillä on hyvät välit tämän kanssa, mutta joudun aina olemaan riippuvainen toisesta.

Avaa kuvien katselu Elina Heino-Lehtimäki on myös Suomen Reumanuorten puheenjohtaja. Kuva: Antti Eintola / Yle

Hallitusohjelma muuttaisi vuosiomavastuun aikataulua

Heino-Lehtimäellä ei riitä vuosittain rahat reumalääkkeeseen maksukatosta huolimatta. Lääkkeen vuosiomavastuu on lähes 600 euroa eli sen verran häneltä pitäisi löytyä ensin lääkkeeseen rahaa alkuvuodesta.

– Tämä on se, minkä takia olen taistellut, että ei riitä rahat joulun jälkeen. On niin pienet tulot talvella, että ei minulla ole mistään repäistä 600 euroa ylimääräistä.

Hän ei näissä tilanteissa ole ostanut lääkettä ollenkaan.

Hallitusohjelmaan sisältyy lääkkeiden vuosiomavastuun osittaminen. Sen myötä vuosiomavastuun voisi jatkossa maksaa vuoden aikana useassa erässä.

Sosten Anne Perälahden mielestä tämä on hyvä asia. Kalenterivuosittainen lähes 600 euron vuosiomavastuu on kohtuuton etenkin pienituloisille.

– Maksukattojen ositus on yksi millä voidaan helpottaa, mutta ei täysin ratkaise ongelmaa.

Perälahti muistuttaa, että sairastuneiden ja talousvaikeuksiin joutuneiden ihmisten tilanteita pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti.

– Tämä on hölmöläisen hommaa, että julkinen kierrättää asiakasmaksuja sitten asiakkaiden kautta toimeentulon kautta maksettavaksi. Lähtökohtaisesti pitäisi toimia niin, että jätetään niitä asiakasmaksuja perimättä.

Aviomiehen tuki merkitsee paljon

Elina Heino-Lehtimäki kokee, ettei ole ollut täysin työkykyinen noin vuoteen. Tilanne on ailahdellut paljon viime aikoina, kun hänelle ei ole löytynyt hyvää lääketasapainoa.

– Haaveissa olisi, että voisin tehdä täyspäiväistä työtä ja se on todennäköistä, jos minulle löytyy sopivat lääkkeet. Tällä hetkellä vain tasapainottelen sen kanssa, että pitää tehdä vähemmän töitä.

Avaa kuvien katselu – Minulla on yli puoli vuotta oireillut sama polvi, että en ole pystynyt kyykkäämään kunnolla ja reuma vaikuttaa harrastuksiin, kun on koko ajan kipeä. Silloin totta kai mielialakin on huonompi, sanoo Elina Heino-Lehtimäki. Kuva: Antti Eintola / Yle

Sairaus vaikuttaa urahaaveisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

– On vaikeaa, kun tilanne reuman kanssa on juuri nyt näin huono. Koskaan ei tiedä, onko hyvä vai huono päivä.

Hän ei tiedä, missä olisi ilman puolisoaan. Ehkä hän asuisi pienemmällä paikkakunnalla ja yksin jossain vuokrakämpässä.

– Puoliso on mahdollistanut minulle todella paljon paremman elämän. Se, että toinen on täysin työkykyinen ja pystyy painamaan duunia niin paljon kun vaan voi.

Juttua varten on haastateltu myös Laboren johtavaa tutkijaa Petri Böckermania.