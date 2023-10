Sosiaalisella medialla on yhteys mustasukkaisuuteen ja uskottomuuteen, mutta teknologialla voidaan myös edistää suhteen hyvinvointia

Teknologia voi sekä heikentää että edistää parisuhteen hyvinvointia. Käyttötapa ratkaisee kummasta on kyse.

Tutkimusten mukaan teknologian käyttäminen heikentää tyytyväisyyttä parisuhteessa ja näkyy erotilastoissa, mutta hyviäkin vaikutuksia on havaittu.

– Runsas teknologian käyttö, etenkin tilanteissa, joissa perheenjäsenet ovat läsnä, heikentää perhesuhteiden läheisyyttä, tyytyväisyyttä ja lisää konflikteja, kertoo Turun yliopiston väitöskirjatutkija Kristiina Tammisalo.

Tämän lisäksi parisuhteisiin kohdistuu erityisiä paineita.

– Parisuhteisiin vaikuttaa teknologian mahdollistamat uskottomuuteen ja mustasukkaisuuteen liittyvät haasteet. Uskottomuus voi olla myös kuviteltua, Tammisalo lisää.

Havainnot perustuvat tutkimuskatsaukseen, joka toteutettiin Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella.

Tutkimuskatsauksessa on tarkasteltu kaiken teknologian vaikutuksia ihmisuhteisiin, mutta sosiaalisen median kohdistamat haasteet parisuhteelle ovat kiistattomia.

– Isossa osassa tutkimuksia on katsottu sosiaalisen median käyttöä, ja oikeastaan voidaan sanoa, että ihan kaikissa on osoitettu, että somella yhteys mustasukkaisuuteen ja uskottomuuteen. Haki sitä tai ei, niin somessa on informaatiota potentiaalisista kumppaneista, samoin muille informaatiota itsestä.

Ruutuajan negatiiviset vaikutukset eivät ole uusi ilmiö, mutta mistä tiedetään, että teknologian käyttö lisää tyytymättömyyttä parisuhteessa eikä päinvastoin, eli esimerkiksi paetaan huonosti voivaa suhdetta someen?

– Läheskään aina ei voida osoittaa, että se on nimenomaan se teknologia, joka vaikuttaa parisuhteen laatuun eikä päinvastoin. Tässä tutkimuskatsauksessa on mukana yli seitsemänkymmentä tutkimusta, ja siellä on jonkin verran sellaista tutkimusta, jossa tämä kausaalisuuden suunta pystytään näyttämään sen verran vahvasti, että kyllä itse asiassa vaikutus menee tänne suuntaan tai ainakin tännekin suuntaan.

Positiivisia vaikutuksia teknologian käytöstä parisuhteelle on tutkittu huomattavasti vähemmän, mutta hyötyjäkin on havaittavissa.

– Teknologia tarjoaa rajattomasti sisältöä, mitä jakaa toisen ihmisen kanssa, ja ne, jotka tätä osaavat hyödyntää, niin varmasti rakentavat läheisyyttä siinä ihmissuhteessa. Toinen on tietysti tämä monipuolistunut yhteydenpito, eli silloin kun ollaan erossa, ollaan tietyllä tavalla kuitenkin läsnä toisten elämässä monipuolisilla ja kiinnostavilla tavoilla.

Teknologian käyttö ei kuitenkaan näytä olevan suhdetta tukevilla tavoilla yhtä runsasta kuin käyttö suhdetta heikentävillä tavoilla, Tammisalo kertoo.

Jos tarkastellaan romanttisia ihmissuhdemarkkinoita laajemmasta näkökulmasta, teknologian hyödyt ovat helpommin havaittavissa.

– Teknologia on hyödyttänyt erityisesti niitä, joille kumppanien löytäminen on ollut perinteisillä tavoilla keskimääräistä vaikeampaa, esimerkiksi vanhemman iän, liikuntarajoitteen tai seksuaalisen suuntautumisen takia.

Teknologia näyttää myös lyhentäneen parisuhteiden kestoa. Ilmiötä saattaa selittää osin se, että uskalletaan lähteä toimimattomasta suhteesta matalammalla kynnyksellä, koska parisuhdemarkkinat kulkevat mukana taskussa.

– Etäältä tarkasteltuna se on myös vapautta, Tammisalo toteaa.

On syytä huomioida, että valtaosa tutkimuksista keskittyy nuoriin aikuisiin.

– Siinä vaiheessa elämää parisuhteet voivat olla vakiintumattomia. Olisi kiinnostavaa tietää, että miten nuorena aikuisena tällä tavalla eletty elämä vaikuttaa myöhempiin parisuhteisiin, Tammisalo pohtii.

Toimittaja Mikko Pienipaavola jututti väitöskirjatutkija Kristiina Tammisaloa teknologian vaikutuksista parisuhteelle.

