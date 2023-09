Kerrostalot Joensuun paraatipaikalla uhkaavat jäädä keskeneräisiksi rakennuttajan konkurssin vuoksi – alan edustaja varoittaa nyt asunnonostajia

Kaksi suurta kerrostaloa arvoalueella Joensuussa uhkaa jäädä keskeneräisiksi rakennuttajan konkurssin vuoksi. Yle uutisoi eilen Kesälahden Rakennuksen konkurssista. Yritys on rakentanut Joensuun Penttilänkulmaan kolmea vierekkäistä taloa, joista vasta yksi on valmis.

Keskeneräiset kerrostalot sijaitsevat arvokkaalla paikalla Pielisjoen rannassa Joensuun keskustan tuntumassa.

Rakennusteollisuus RT:n Itä-Suomen aluepäällikön Kimmo Anttosen mukaan tilanne on valitettava ja hankala. Hänen mukaansa olennaista on, kattaako urakoitsijan asettama rakentamisvaiheen vakuus kohteen loppuun saattamisen.

– Useinkaan vakuus ei riitä, jolloin vastuu siirtyy konkurssipesälle. Se on harvoin halukas saattamaan kohdetta loppuun. Ostajien kannalta tavoite olisi saada valmista, Anttonen sanoo.

Jos urakoitsija ei saata rakentamista loppuun, ostajalla on periaatteessa oikeus purkaa kauppa. Se ei kuitenkaan johda pitkälle perustajaurakoitsijan ollessa konkurssissa. Tässä suhteessa asunnon ostajan asema on haastava.

Sanomalehti Karjalaisen mukaan valmistuneessa talossa on 14 asuntoa. Kesken oleviin taloihin on määrä tulla kaikkiaan 54 asuntoa.

Urakka kiinnostavalla paikalla

Anttosen mukaan pesänselvittäjä lähtee usein etsimään vuokrakohteen rakentamisesta kiinnostunutta ostajaa, joka sitoutuisi tekemään kohteen loppuun.

Ostaja voi lunastaa osakkaat pois. Usein lunastushinta ei kuitenkaan vastaa asunnosta jo maksettua hintaa.

Rakennukset eivät yleensä jää Suomessa keskeneräisiksi. Anttonen näkee Penttilänrannan olevan elinvoimoinen paikka, johon kannattaa sijoittaa. Yleensä rohkeita sijoittajia löytyy vastaavissa tapauksissa.

– Talouden tilanne on toki vaikea ja korkotaso korkea, joten asuntosijoittamisen yhtälö on tällä hetkellä haastava. Investoijan on saatava tuottoa. Jossain vaiheessa varmasti löytyy kuitenkin joku, joka kohteen saattaa loppuun, sanoo Anttonen.

Tarkempaa tietoa Penttilänrannassa sijaitsevan kohteen tulevaisuudesta ei vielä ole. Yle ei tavoittanut konkurssipesän hoitajaa.

Monet rakentajat ovat ahdingossa. Anttonen kehottaa asunnon ostajaa tarkkaavaisuuteen.

– Asunnon ostajan täytyy näinä päivinä tarkastaa perustajaurakoitsijan taustat hyvin tarkasti.

Juttua korjattu kello 18.39: Termi rakennusaikainen vakuutus muutettu rakentamisvaiheen vakuudeksi.