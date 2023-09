Katja Grönstrandin lapsen kenkään tuli reikä, mutta uusiin ei ollut varaa: ”Mietin, miten tulemme pärjäämään”

– Lapset sanovat, että emme koskaan saa sitä, tai emme koskaan saa tätä. Yritä siinä sitten selittää, että ei vain ole rahaa millä ostaa.

Näin kuvailee paimiolainen neljän lapsen äiti Katja Grönstrand. Perheen arki nojaa tällä hetkellä sosiaaliturvaan, johon hallitus suunnittelee leikkauksia.

Perhe joutuu tinkimään monenlaisista asioista. Ruoan hinnan nousemisen myötä kauppalasku on kallistunut jopa sadalla eurolla.

Grönstrand ja hänen aviopuolisonsa kokivat erityisen kovan kolauksen, kun perheen 8-vuotias poika tuli koulusta kotiin, ja valitti sateessa kastuneista kengistään.

– Hän näytti kengänpohjaa ja siinä oli reikä. Sillä hetkellä meillä ei ollut varaa ostaa uusia.

Grönstrand opiskelee terapeuttista sielunhoitoa, ja hänen puolisonsa aloitti hiljattain palkkatuetussa työssä. Grönstrand haaveilee, että voisi tulevaisuudessa opiskella ja työllistyä sairaanhoitajaksi.

– En tiedä, pystynkö koskaan tekemään sitä, kun minulla on Sjögrenin oireyhtymä. Se on reumasairaus, joka on näkynyt käsissä sellaisena kipeytenä.

Katja Grönstrandin mielestä arjen iloisimmat hetket ovat silloin, kun koko perhe on koolla.

Mitä lapsiperheille on luvassa?

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan nopealla tahdilla lakiesityksiä, jotka aiheuttavat muutoksia moniin etuuksiin.

Hallitus on esittänyt leikkauksia asumistukeen ja sosiaaliturvaan. Lisäksi työmarkkina­tuesta, perus­päivärahasta, sairaus­päivärahasta, Kelan kuntoutus­rahasta ja vanhempain­päivärahasta halutaan poistaa lapsi­korotukset, korotus­osat sekä suoja­osat.

Grönstrandia huolettaa, että perheen varat saattavat niukentua entisestään.

– Kyllä se oikeasti pelottaa. En nää missään turvaa näissä leikkauksissa. Enemmänkin mietin, miten tulemme pärjäämään.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen ilmaisi kesäkuussa huolensa tilanteesta. Hän toteaa valtioneuvostolle osoitetussa kirjelmässä, että leikkauksia perustellaan työn­teon kannustimien ja sosiaali­turvan velvoittavuuden lisäämisellä, mutta yhteis­vaikutuksia lapsiin ei ole arvioitu.

Perheet saavat kuitenkin myös joitain helpotuksia menoihin. Lapsilisä nousee esimerkiksi alle 3-vuotiaiden kohdalla, ja yksinhuoltajille on luvassa korotuksia. Lisäksi hallituslähteet kertovat A-studiolle, että osaa leikkaustoimista aiotaan tarkastella lapsiperheiden osalta.

