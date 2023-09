Kaksi perussuomalaisten nimitystä kaatunut supon turvallisuusselvityksiin – Purra: ”Tällaisia asioita ei työhaastattelussa saa edes kysyä”

Kaksi perussuomalaisten ministerien esittämää nimitystä on tyssännyt suojelupoliisin tekemään laajaan turvallisuusselvitykseen.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan suojelupoliisin turvallisuusselvityksissä esiin nousseet asiat ovat sellaisia, joiden etukäteen tarkistaminen työhaastattelussa ei olisi mahdollista.

– Jos katsotaan näitä henkilöitä, niin heistä toinen on toiminut eduskunta-avustajana ja hänelle on tehty jo turvallisuusselvitys, toki pienimuotoisempi. Toisen kohdalla taas mitä julkisuudessa on kerrottu taustoista, niin ne koskevat asioita, joita työhaastattelussa ei saa edes kysyä, Purra sanoi eduskunnassa toimittajille.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esittämä valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen, Iltalehti kertoi. Ranne olisi halunnut tehtävään eduskunta-avustajansa Kari Ilkkalan.

Ilkkala on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen entinen jäsen, joka sai virkasalaisuuden rikkomisesta sakkorangaistuksen autokauppakeskus Sunny Car Centeriin liittyvässä jupakassa.

Lisäksi Ikkalalla on Iltalehden mukaan ulosotossa velkoja yhteensä 73 000 euron edestä.

Ministeri Ranne kieltäytyi kommentoimasta asiaa Ylelle.

Elokuussa Purran mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui niin ikään supon selvitykseen.

Iltalehden haastattelussa tehtävään kaavailtu Jari Kuikanmäki sanoi suojelupoliisin nostaneen turvallisuusselvityksessä esille hänen avopuolisonsa entisen Kiinan-kansalaisuuden.

Ylelle Kuikanmäki sanoi, että hänelle jäi epäselväksi, mikä esti hänen nimittämisensä Purran erityisavustajaksi.

Purran mukaan syitä nimitysten kaatumiseen pitää kysyä suojelupoliisilta eikä hänellä ole asiaan kommentoitavaa.

– Ei minulla tai meillä ole näihin prosesseihin mitään sanottavaa, eivätkä ne ole minun työpöydälläni, Purra sanoo.

Purran mukaan hänellä ei ole tietoa, että muissa nimitysprosesseissa olisi vastaavia ongelmia.

Valtioneuvoston kanslia teettää turvallisuusselvityksen kaikista ministerin erityisavustajaksi tai valtiosihteeriksi nimitetyistä henkilöistä.

Suojelupoliisi lausuu turvallisuusselvityksessä ilmenneistä mahdollisesti merkityksellisistä löydöksistä valtioneuvoston kanslialle, joka tekee arvioinnin pohjalta esityksen.

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen valtioneuvoston kanslian henkilöstöyksiköstä kertoo Ylelle, että muutamia nimitysprosesseja on vielä kesken.