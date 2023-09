Ely-keskus: Kankaanpäähän suunniteltu tuulivoimapuisto toteuttamiskelpoinen

Energiayhtiö Pohjan Voiman tuulipuistoon Honkajoen Haukkasaloon on tulossa 14 tuulivoimalaa.

Varsinais-Suomen ely-keskus antaa vihreää valoa Kankaanpäähän suunnitellulle Pohjan Voiman tuulivoimapuistolle.

Suunniteltavien tuulivoimaloiden korkeus on 300 metriä. Tornin korkeus on 200 metriä ja siiven pituus 100 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–10 MW.

Ely-keskus on arvioinut hankkeen ympäristövaikutus- eli yva-menettelyssä ja toteaa hankkeen olevan toteuttamiskelpoinen.

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle.

Hankkeeseen liittyy myönteisiä työllisyyteen ja aluetalouteen liittyviä vaikutuksia. Haukkasalon tuulivoimahanke kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Hanke tukee ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteita.

Pohjan Voima on kertonut sitoutuvansa työllistämään paikallisia yrityksiä tuulipuiston rakennusvaiheessa niin paljon kuin mahdollista. Sähköntuotannon käynnistyttyä lähialueen yritykset hoitavat myös tuulipuistoalueen kunnossapitotöitä.