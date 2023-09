Karoliina Blackburn kaipaa suoraa puhetta hormoneista: ”En tajua sitä häpeää”

– Mä katselin sen sarjan. Kiitos, huikkaa nainen kuntosalin ovella tunnistaessaan sisääntulijan Karoliina Blackburniksi.

Juttutuokion päätteeksi näyttelijä jatkaa pukuhuoneeseen leveästi hymyillen. Ventovieraiden kiitokset ovat parhaita palkintoja työstä.

Spontaanin ja runsaan palautteen aihe on viime päivinä ollut Ylen draamakomedia Hormonit!. Johanna Vuoksenmaan käsikirjoittamassa ja ohjaamassa sarjassa Blackburn esittää 47-vuotiasta gynekologia Elenaa, joka ammatistaan huolimatta ei halua tunnistaa omia vaihdevuosioireitaan.

– Olen saanut tästä sarjasta lyhyessä ajassa enemmän palautetta kuin mistään aiemmasta työstäni koskaan, näyttelijä sanoo.

Avaa kuvien katselu Sarjassa niin hormoniheittelyt ja mielialanvaihtelut kuin haluaminen, haluttomuus ja impotenssikin tulevat käsitellyksi avoimesti. Tyylilaji on lämmin huumori, ja asioita katsotaan eri ikäisten ja eri sukupuolta edustavien hahmojen kautta. Karoliina Blackburnin vastanäyttelijänä on Robin Svartström.

Yleisön ilahtumisen ymmärtää. Keski-ikäisten naisten hormoneista puhutaan yleensä vähänlaisesti. Esimerkiksi vaihdevuosioireet ovat edelleen jonkinlainen tabu.

Blackburnin poskille nousee puna, kun hän ällistelee asiaa. Kyse ei ole häpeästä vaan siitä, että ”vähän kismittää”.

– Nämä asiat koskettavat puolta maailman ihmisistä. Silti esimerkiksi kuukautiskipujen hoito on kautta vuosikymmenten ollut vähäistä, enkä itsekään ollut koskaan edes kuullut esivaihdevuosien oireista ennen kuin luin aiheesta tätä sarjaa varten. En tajua sitä stigmaa, häpeää ja puhumattomuutta.

Avaa kuvien katselu Karoliina Blackburn kuvailee itseään keholliseksi ihmiseksi. ”Olen hyvin tietoinen siitä, mitä kehossa tapahtuu. Silti minullekin tuli ihan puskista, että esivaihdevuodet tulevat liukuen. Sitä on väsyksissä, melankolinen ja raivona samaan aikaan. Onneksi en jäänyt kärvistelemään vaan menin gynekologille.” Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Ikuinen dopamiininmetsästäjä

Karoliina Blackburnin lempihormoni on mielihyvähormoni dopamiini. Sitä hän metsästää määrätietoisesti.

– Olen tajunnut, että kaikki toimintani tähtää dopamiinitasojen nostamiseen. Aloitan päivät liikkumalla, syön tulista ruokaa ja teen asioita, joita vähän pelkään. Minulla on varmaan jonkinlainen dopamiinivajaus aivoissa.

Avaa kuvien katselu Saliharjoittelu on kulkenut Blacburnin mukana 15-vuotiaasta, ja näyttelijällä on myös thainyrkkeilyn SM-kultamitali. Rakkaita harrastuksia ovat muun muassa uimahyppy ja tankotanssi. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Dopamiinia näyttelijä haalii esimerkiksi uimahyppytornista. Aikuisiän hurahdus on vienyt hänet leiskauttamaan kisasarjoja 7,5 metristä. Kokeiltuna on myös ”kartsa”, eli dead diving -hyppy 10 metristä.

Toisinaan jännitystä elämään löytyy maan tasalta.

– Ennen gynekologille menemistä oli niin tukala olo, että kun en jaksanut hakea puutarhahanskoja, nypin pihasta nokkosia paljain käsin, Blackburn nauraa.

Avaa kuvien katselu ”Vesi on elementtini”, sanoo Karoliina Blackburn. Haastattelupäivänä kassista löytyi neljä uimapukua. Kuva: Anna Sirén / Yle

Arnoldin ja Jaakon opeilla

Valtava kuntosali Tampereen Nekalassa on yksi Karoliina Blackburnin lempipaikoista. Täällä näyttelijä pumppaa lihasten lisäksi aivonsa toimintakuntoon.

Peruspäivien ohjelmaan kuuluu toisinaan akrobatiatemppuja, toisinaan vapaata kehonpainoharjoittelua tai hauiskääntöjä itsensä Arnold Schwarzeneggerin ohjein.

– Minulla on ysärin alussa kirpputorilta ostettu Bodaa Arnoldin kanssa -kirja. Se on edelleen todella hyvä perusteos, Blackburn hekottaa ja huomauttaa, että entisen Mr. Olympian lisäksi hänen todellinen mentorinsa on tamperelainen painonnostolegenda Jaakko Kailajärvi.

Avaa kuvien katselu Kuntosalin puolapuilla voi harjoitella myös tankotanssia. ”Olin harrastanut uimahyppyä pitkään ja ajattelin, että tässä on sama laji ilman vettä. Pystyin kompensoimaan taidon puutetta raa'alla voimalla.” Sittemmin Karoliina Blackburn on esittänyt tankotanssia ystävänsä Elisa Piispasen kanssa esimerkiksi vanhainkodeissa. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Arkipäivisin salilla on tyhjää, mikä on näyttelijän mielestä tyynnyttävää. Entisen sm-tason thainyrkkeilijän kova kisaviettikin pysyy aisoissa.

– Olen siirtynyt pois ryhmäliikunnoista yksin tekemiseen tai mieluusti itseäni hirveän paljon paremman parin kanssa tekemiseen. Esimerkiksi uimahyppyparini Aatu Keränen on niin hyvä, ettei minun tarvitse vertailla itseäni häneen.

Blackburn ei silti yritä jalostaa itseään vähemmän kilpailuhenkiseksi. Piirre nostaa päätään aika ajoin – esimerkiksi silloin, kun nettiin julkaistaan poliisikoulun pääsykoevaatimukset.

– Viime vuonna piti heti tulla salille ja kokeilla, paljonko saisin pisteitä. Olisin päässyt läpi niissä lajeissa, joita kokeilin. Se ilahdutti 49-vuotiasta!

Karoliina Blackburn oli Radio Suomen Sunnuntaivieraana. Kuuntele haastattelu tästä: