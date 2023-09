SDP:n kansanedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä kommentoi puoluetoverinsa kohuvalintaa puoluesihteeriksi: ”Hän on rangaistuksensa kärsinyt”

SDP:n puoluesihteeriksi valitun Mikkel Näkkäläjärven nuorena tehdyt rikokset nousivat jälleen otsikoihin. Näkkäläjärven valinta on puhututtanut myös puheenjohtajan valintaan puuttumisen vuoksi.

Rovaniemeläinen Mikkel Näkkäläjärvi valittiin lauantaina SDP:n puoluekokouksessa puoluesihteeriksi. Lapin konkariedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä näkee hyödyllisenä, että puolueen johdossa on Lapin erityisoloja tunteva henkilö.

– Me olemme kuitenkin vähäväkinen maakunta, meillä on pitkät etäisyydet ja omia erityiskysymyksiä täällä, niin kyllä ehdottomasti näen plussana, että puolueen johtopaikoilla on lappilaislähtöisiä henkilöitä.

Ojala-Niemelä arvostelee kuitenkin tapaa, jolla puoluesihteeri valittiin.

– Siinä oli kuitenkin neljä hyvää ehdokasta, jotka olivat nähneet vaivaa ja laittaneet aikaa ja rahaa kampanjointiin ympäri Suomea. Lopputulos olisi voinut olla siitä huolimatta sama ilman, että puheenjohtaja puuttui puoluesihteerikisaan.

Ojala-Niemelä pohtii, olisiko puoluesihteerin valinta hyvä toteuttaa jatkossa toisin.

– Ymmärrän, että tietenkin puoluesihteeri on puheenjohtajan tärkein työpari ja että hän voisi vaikuttaa siihen valintaan. Kyllä siellä keskusteltiin paljon siitä, onko oikea tapa valita puoluesihteeri puoluekokouksessa, vai pitäisikö tämä valinta tapahtua puoluevaltuustossa tai sitten ihan puoluehallituksessa.

Ojala-Niemelä näkee, että Näkkäläjärvi valikoitui tehtävään järjestötyön osaamisensa perusteella.

– Lähtökohtaisesti puoluesihteeri on koko valtakuntaa varten. Tässä on lähimmän puolentoista vuoden sisällä presidentinvaalit sekä eurovaalit, ja alue- ja kuntavaalit painavat siellä jo taustalla. Puoluesihteerin keskeinen tehtävä on juoksuttaa vaalien käytännön työ läpi.

Vanhat rikokset nousivat jälleen esille

Mikkel Näkkäläjärvi on valintansa jälkeen ollut otsikoissa menneiden tekojensa vuoksi ulkomaista mediaa myöten. Näkkäläjärvi tuomittiin 16-vuotiaana vahingonteosta, kotirauhan rikkomisesta ja eläinsuojelurikoksesta. 20-vuotiaana Näkkäläjärvi sai tuomion myös rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Lähtökohtaisesti en näitä tekoja puolusta ja ne on minusta tuomittavia. Mutta juristin koulutuksen omaavana lähden siitä, että hän on rangaistuksensa kärsinyt ja nämä teot sovittanut.

Demarit ovat paistatelleet pitkään gallupkärjessä Sanna Marinin puheenjohtajakaudella, Ojala-Niemelä sanoo toivovansa ja luottavansa, että puolueen suosio jatkuu myös vetovastuun vaihduttua.

– Ei varmaan isoja muutoksia tapahdu. Vasemmisto-oikeisto -akselista Marin oli vasemmalta ja Antti Lindtman ehkä hieman oikeammalta. Kuten Lindtman on itsekin halunnut korostaa, hän on tulevaisuusdemari. En usko, että siinä hirveän suuria muutoksia on tulossa.