Pohjois-Savon yllä kierrellyt espanjalainen sotilaskone herätti tiistaina huomiota

Pohjois-Savon taivaalla kierteli tiistaina pitkän aikaa espanjalainen sotilaskone. Sen lentoreitti kulki edestakaisin keskimäärin Nilsiän ja Keiteleen yllä.

Etenkin Flightradar24-palvelua seuraavat näkivät, kuinka koneen kiertely synnytti palvelussa syherön kartalle Pohjois-Savon päälle. Kone lensi noin yhdeksän kilometrin korkeudessa.

Ilmavoimat kertoi alkuillasta lennon syyn. Kyseessä oli Lapin ja Karjalan Lennostojen F/A-18 Hornet-hävittäjien ilmatankkausharjoitus. Tankkauskoneena toimi Espanjan ilmavoimien Airbus A400M -ilmatankkauskone.

Ilmavoimat järjestää ilmantankkausharjoituksia kaksi kertaa vuodessa Yhdysvaltain ilmavoimien kanssa. Harjoitusten tavoitteena on kouluttaa, ylläpitää ja uusia suomalaisten hävittäjälentäjien ilmatankkauskelpuutuksia. Kelpuutusten suorittaminen on osa Hornet-hävittäjien koulutusta. Vastaavia harjoituksia on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2009 alkaen.