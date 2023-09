Poliisioperaatio on tiettävästi jo loppusuoralla eikä siitä aiheudu vaaraa sivullisille.

Vaasan keskustassa on parhaillaan käynnissä poliisioperaatio.

Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskus on vahvistanut Iltalehdelle, että kyseessä on hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä, johon poliisi on ”tiettyjen seikkojen vuoksi” varautunut usean partion voimin.

Lehden mukaan tehtävä liittyy yksittäiseen henkilöön eikä siitä ole sivullisille vaaraa.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut poliisia kommentoimaan operaatiota.

Juttu päivittyy.