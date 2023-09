Intialainen professori haluaisi pysyä Suomessa, mutta hallituksen aikeet huolettavat – Aalto-yliopistolta poikkeuksellinen kannanotto

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Nitin Sawhney on huolissaan.

Jos Suomen hallituksen kaavailemat maahanmuuttolinjaukset toteutuvat, hän saattaa pahimmassa tapauksessa joutua lähtemään maasta.

Petteri Orpon (kok.) johtamien neuvottelujen saldona julkaistu hallitusohjelma linjaa esimerkiksi sen, että jatkossa pysyvän oleskeluluvan saamiseksi edellytetään kuuden vuoden asumisaikaa, kielitaitotestin läpäisyä sekä kahden vuoden työhistoriaa ilman pitkäaikaista työttömyyttä.

Sawhneylla on parhaillaan meneillään viiden vuoden määräaikainen professuuri Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Hän johtaa Aalto-yliopistossa 25 hengen tutkimusryhmää, joka työskentelee tekoälyn parissa.

Sen jälkeen tulevaisuus on epävarma: jos edessä on yli kolme kuukautta kestävä työttömyysjakso, työperusteinen oleskelulupa päättyy.

– Se olisi sääli. Suurin huoleni ei kuitenkaan liity minuun. Meillä on loistava tutkimusryhmä, jossa on jäseniä ympäri maailmaa. He tekevät todella hyvää tutkimusta, jolla on arvoa Suomessa, joten olisi ikävä heittää se hukkaan.

Hän toteaa, että kolmen kuukauden aika töiden löytämiseen ei välttämättä kuulosta mahdottomalta, jos hakijalla runsaasti monenlaista kokemusta ja tietoa. Tilanne saattaa kuitenkin olla hankala Sawhneyn kaltaisille asiantuntijoille, jotka ovat erikoistuneet oman tieteenalansa aiheisiin kapea-alaisesti.

Intialainen Sawhney on asunut Suomessa jo noin kolmen ja puolen vuoden ajan. Hänen suunnitelmissaan on pysyä täällä myös tulevaisuudessa: työelämäprofessori on jopa ostanut asunnon Helsingin Kalliosta.

– Olen todella iloinen saadessani asua täällä, edes lyhyen ajan. Haluaisin löytää keinon laajentaa työnkuvaani täällä ja tehdä siitä arvokasta pidemmälläkin aikavälillä.

Rehtori huolissaan

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä on ottanut kantaa hallitusohjelman maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan.

Hänen mukaansa hallituksen suunnittelemat kiristykset rapauttaisivat korkealaatuisen tutkimuksen ja opetuksen perustaa. Maahanmuuttolinjaukset olisivat Niemelän sanoin myös ”inhimillisesti järkyttävä asia”.

– Jos tämä kolmen kuukauden sääntö olisi voimassa, Suomeen tuloa harkitsevat osaajat miettisivät tarkkaan, uskaltaako tuoda esimerkiksi perhettä tai puolisoa mukana, jos maassa oleskelu voi katketa näin lyhyellä ajalla.

Niemelän mukaan tilanne voi johtaa siihen, että Suomesta ei haluta ottaa töitä vastaan, koska muissa maissa maassaoleskeluehdot ovat suotuisampia.

Keskustelu kiristyvien maahanmuuttolinjausten ympärillä on rehtorin mukaan kantautunut jo sellaisten korviin, jotka pohtivat Suomeen muuttoa.

Suomessa työskentelevät asiantuntijat saattavat kertoa tilanteesta eteenpäin ulkomaisille verkostoilleen, mikä vaikuttaa siihen, että maahan ei enää haluta tulla töihin.

– Meillä väestönkehitys on sentyyppistä, että jos me haluamme investointeja ja uusia työpaikkoja Suomeen, me tarvitsemme kansainvälisiä osaajia. Kyse ei ole siitä, etteivätkö suomalaiset tai EU-alueelta tulevat osaajat kelpaisi, vaan me tarvitsemme lisää, Niemelä toteaa.

On jokseenkin harvinaista, että yliopiston rehtori ottaa kantaa hallituksen kaavailemiin toimiin, varsinkin kun ne eivät suoraan liity yliopistoon.

Aalto-yliopisto on kuitenkin maailman 47. kansainvälisin yliopisto. Tutkinto-opiskelijoita on 117 maasta, ja yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnasta 48 prosenttia on kotoisin muualta kuin Suomesta.

