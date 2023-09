”Kauhistuttavaa” – tutkija selvitti, mitä kaikkia valheita venäläiset uskovat Ukrainasta

Brittitutkija Jade McGlynn muistelee karmivia sanoja, jotka muuan venäläinen tokaisi hänelle kerran. Venäjällä on luonnollista välittää enemmän [kirjailija Aleksandr] Puškinin patsaasta kuin kuolleesta ukrainalaislapsesta.

Niin McGlynnin haastattelema venäläinen oli todennut.

Suomessa vieraileva McGlynn on Venäjän mediaan ja ulkopolitiikkaan perehtynyt filosofian tohtori, joka työskentelee tutkijana King's Collegessa Lontoossa. Hän on kartoittanut venäläisten mielipiteitä haastattelujen avulla. Hän on myös tutkinut Venäjän median puhetapaa.

Avaa kuvien katselu Moskovalainen kioski myy sotaan liittyviä matkamuistoja. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Sotapropagandistit ovat tarinankertojia, eivät viestinviejiä

Monet venäläiset uskovat McGlynnin mukaan täysin Kremlin propagandan siitä, että Ukrainalla ei ole oikeutta olla olemassa. Propaganda yltää monille tasoille ja on tarinankerrontaa enemmän kuin Venäjän johdon yhden viestin viemistä.

– Useat propagandan levittäjät ovat pahempia kuin [presidentti Vladimir] Putin tai poliitikot. Kauhistuttavinta ovat kansanmurhaan liittyvät viestit siitä, että ukrainalaisia saa tappaa ja että ukrainalaisuus ei ole todellista, kuvailee Jade McGlynn.

McGlynnin mukaan venäläisten on tällä hetkellä mahdotonta myöntää omien joukkojen sotarikokset.

– Siihen menee pitkä aika. Todellinen muutos tarkoittaisi kansanmurhan ja hirvittävien sotarikosten läpikäymistä, sanoo McGlynn.

Putinin ja Prigožinin kohtalo

Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kuolema on McGlynnistä kiinnostava yksityiskohta venäläisessä yhteiskunnassa.

– Se ratkaisi ongelman nimeltä Prigožin, ja nyt kenenkään ei tarvitse yrittää tehdä samaa kuin mitä hän teki, sanoo McGlynn.

Prigožinin johtamat Wagner-joukot järjestivät Venäjällä lyhyeksi jääneen kapinan juhannuksena. Prigožin kuoli pari viikkoa sitten, kun häntä kuljettanut lentokone putosi.

McGlynnin mukaan Prigožinin kuolema ei ratkaise kaikkia ongelmia, sillä tämän viesteillä oli kaikupohjaa.

– Armeija ei ole kyvykäs, ja lännessä linnojaan pitävät eliitit lähettävät tavallisia venäläispoikia kuolemaan. Eivät kuitenkaan omia poikiaan.

Esimerkkinä tästä on McGlynnin mukaan puolustusministeri Sergei Šoigun vävy, joka on nähty usein hurvittelemassa jahdeilla.

Avaa kuvien katselu Tutkija Jade McGlynnin kirja Venäjän sota on juuri ilmestynyt suomeksi. Kuva: Patrik Molander / Yle

McGlynnin mukaan ei ole yllättävää, että Prigožin todella kuoli lentokoneen pudotessa.

– Putin on aina ollut sitä mieltä, että petturuutta ei suvaita. Yllättävää on sen sijaan se, että Prigožin tunsi olevansa turvassa ja lensi transponderit päällä.

Putinin tilanteesta tutkijalla on vain yksi mielipide.

– Putin kuolee luultavasti virassaan, vaikka toivon todella olevani väärässä.

McGlynn toivoo Venäjän vielä löytävän demokratian ja ihmisoikeudet. Hän ei kuitenkaan usko siihen.

Hänen mukaansa jakautunut eliitti löytänee keskuudestaan Putinille seuraajan, ja siitä seuraajasta tullee lähes yhtä suosittu ja samantyyppinen johtaja kuin Putin on.

– Yleinen mielipide on silloin tärkeä, jotta johtaja saa taakseen vahvan hyväksynnän, mutta länsimaista demokratiaa venäläiset eivät maahansa haikaile.

Länsimaiden hallitusten katsottava peiliin

McGlynn ei usko Venäjän muuttuvan lähitulevaisuudessa. Siksi hän vaatii länsimailta tiukempaa pohdintaa venäläisten oligarkkien tilanteesta.

– Meidän on Putinin lisäksi keskityttävä myös kaikkiin niihin, jotka ruokkivat Venäjän sotaponnistuksia. Jopa silloin, kun se on hieman hankalaa omille länsimaisille hallituksillemme, sanoo McGlynn.

McGlynnin mukaan ihmisten, jotka toimittavat terästä Venäjän armeijalle, ei pitäisi saada pitää kartanoita Skotlannissa tai yrityksiä Belgiassa.

Hän uskoo, että sota jatkuu vielä pitkään.

– Tämä on maratonjuoksu, ei sprintti. Länsimaiden on pysyttävä mukana oman turvallisuutemme lisäksi Ukrainan vuoksi, McGlynn painottaa.

Propagandaa levittävät Venäjällä muutkin kuin Kreml, kuten tv-toimittajat. Katso alla olevalta videolta.