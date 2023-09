Sahateollisuus luottaa tulevaisuuteen rakennusalan ahdingosta huolimatta – tällainen on Koskisen uusi saha, joka maksoi 50 miljoonaa euroa

Vientihintojen lasku on näkynyt alan yhtiöiden tuloksissa. Kärköläläinen Koskisen oy ottaa parhaillaan käyttöön uutta sahaa, joka maksoi noin 50 miljoonaa euroa.

Rakentamisen synkät näkymät vaikuttavat sahateollisuuden liiketoimintaan.

Päijät-Hämeessä Kärkölässä toimiva Koskisen oy vietti 5. syyskuuta uuden, noin 50 miljoonaa euroa maksaneen sahan avajaisia.

Uusi saha korvaa vanhan täysin ensi vuoden alkupuolella ja nostaa tuotantokapasiteetin noin 400 000 kuutiometriin vuodessa. Kyse on yhtiön historian suurimmasta investoinnista, jota rakennusalan ahdinko ei näyttänyt himmentävän.

– On hyvä muistaa, että 75–80 prosenttia sahateollisuuden tuotannosta menee vientiin. Uskon, että on mahdollisuuksia löytää kauppaa myös Suomen ulkopuolelta, vaikka kotimaan rakentaminen menisikin heikompaan suuntaan, Koskisen oy:n toimitusjohtaja Jukka Pahta kertoo.

Yhtiö vie tuotteitaan yli 70 maahan ja tuottaa sekä levytuotteita että sahatavaraa.

Pahtan mukaan esimerkiksi yhtiön koivuvanerilla on hyvä kysyntä muun muassa siksi, että hyökkäyssotaa käyvän Venäjän tuotteiden poistuminen markkinoilta on jättänyt aukkoja paikattavaksi.

Avaa kuvien katselu Sahalinjalta puu tulee Koskisen uudella sahalla lankkulinjalle, jossa sahatavara lajitellaan paksuuden, leveyden ja pituuden mukaan . Kuva: Petri Niemi / Yle

Sahoille ei odoteta konkurssiaaltoa

Noin 30 itsenäistä sahausyritystä edustavan Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto myöntää, että teollisuuden tilanne on hankala.

Sahatavaran hinta on laskenut, mutta raaka-aineen eli tukkipuun hinta on käynyt korkealla, vaikka viime aikoina on havaittu laskusuuntaa.

Rakentamisen konkurssikehitystä Aalto ei ennakoi sahoille. Poliittisilla päätöksilläkin on vaikutusta optimismiin.

– Kotimaassa on tällä hetkellä sellainen hallitus, joka huomioi hyvin metsätalouden ja teollisuuden tarpeet, arvioi Aalto.

Esimerkkeinä Aalto mainitsee puun saatavuuden huomioiminen aloitteissa ja tulevien vuosien lakipaketeissa.

– Toinen keskeinen asia on, että Metsähallituksen hakkumäärät pysyvät vähintään nykytasolla.

Nyrkkisääntö on, että yhdestä tukkikuutiosta saadaan noin puoli kuutiota sahatavaraa. Loput eli hake, puru ja kuori hyödynnetään muualla.

Avaa kuvien katselu Koskisen uuden sahan syöttökapasiteetti on 18 000 tukkia per työvuoro. Kuva: Petri Niemi / Yle

Tutkimusprofessori Erkki Verkasalo Luonnonvarakeskuksesta sanoo, että vientihintojen roima lasku on näkynyt sahayhtiöiden tuloksessa. Osa itsenäisistä sahayhtiöistä on tässä suhdannetilanteessa myös lomauttanut väkeään.

– Alkuvuoden markkinaennusteiden mukaan maailmanlaajuinen kysyntä heikentyy tänä vuonna, mutta ensi vuonna tilanne pitäisi lähteä nousuun.

Verkasalon mukaan viennin osalta Euroopassa näyttää, että hintatason pohja on saavutettu.

Sahojen konkurssiaaltoa Verkasalokaan ei pidä todennäköisenä, sillä moni saha on parin viime vuoden aikana pystynyt merkittävästi kohentamaan tasettaan.

Kotimaassa kysynnässä on kuitenkin jumi päällä.

– Korkotason ja yleisen taloudellisen kehityksen epävarmuuden seurauksena omakotitalorakentajat ja rakennuttajat ovat tulleet hyvin varovaisiksi, ja monia rakennushankkeita on lykätty.

Sahat investoivat

Suomessa on vireillä myös monia sahainvestointeja.

– Siinä mielessähän nyt on hyvä aika investoida ja rakentaa uutta kapasiteettia tulevaisuuden markkinaodotuksia varten. Odotukset ovat kaikesta huolimatta positiivisia, arvioi tutkimusprofessori Erkki Verkasalo Luonnonvarakeskuksesta.

Keskus on pitänyt kirjaa julkistetuista ja tehdyistä sahateollisuuden investoinneista. Vuodesta 2020 alkaen investoinnit lisäävät kapasiteettia 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Samassa ajassa alalta on poistunut tuotantoa noin 850 000 kuutiometriä.

Kärkölässä Koskisen uusi digitalisaatiota ja modernia automatiikkaa hyödyntävä saha tuottaa kahdessa vuorossa enemmän tavaraa kuin kolmessa työvuorossa arkisin käyvä vanha saha.

Vanhan sahan lopetus hoitunee toimitusjohtaja Jukka Pahtan mukaan ilman irtisanomisia, koska tuotantomäärä kasvaa.

– Työtehtävät voivat muuttua.

Koskisen oy on hiljattain ilmoittanut rakentavansa uuden sahan yhteyteen 15 miljoonaa euroa maksavan tukkien lajittelu- ja käsittelykentän.