Sienitietämys heikkenee, eikä nettiin kannata aina luottaa, sanoo biologi – näillä ohjeilla pääset alkuun

Biologi, filosofian tohtori Hanna Tuovila järjestää säännöllisesti sienikursseja. Hänen mukaansa ihmisten ote luonnon aineistoon on kadonnut. Tuovila on laatinut sienistä väitöskirjansa.

Hän on huolissaan havainnostaan, jonka mukaan ihmisillä ei ole enää lapsuudessa opittua taitoa sienestämiseen. Sienituntemus hankitaan nykypäivänä usein vasta aikuisena.

– Perinne, jossa sienestäminen opitaan vanhemmilta, on selvästi jossain kohtaa katkennut. Nykyään sienestäminen tahtoo olla sellaista, että mennään metsään ja hamstrataan koriin kaikennäköistä, ja sen jälkeen ruvetaan kyselemään netissä, että onko tämä syötävää, Tuovila sanoo.

Hän itse toimisi sienestämisen suhteen juuri päinvastoin.

– Ensin mietitään, mitkä sienet ovat syötäviä ja sitten etsitään niitä. Tietynlainen holtittomuus sienestämisessä on valitettavasti lisääntynyt.

Hanna Tuovila harjoitteli jo lapsena näissä metsissä isoäitinsä kanssa sienien tunnistamista.

Sienikursseillaan Hanna Tuovila kertoo joutuvansa ottamaan esiin esimerkiksi sen, minkälaisia ja -kuntoisia sieniä voi ylipäätään kerätä ruoaksi.

– Ihmiset eivät hahmota sitä, mikä sieni on syöntikuntoinen, ja pannulle on ollut vaarassa mennä jopa syömäkelvottomia sieniä.

Hanna Tuovila esittelee tämän jutun lopussa vinkkinsä aloittelevalle sienestäjälle.

Hyvä tatti, paha tatti

Tuovilan mielestä ihmisten sienikärsivällisyys on kadonnut. Sienten opettelussa pitäisi nähdä vaivaa, eikä tätä siedetä. Hän kutsuu tätä sienikirjojen vierastamiseksi tai torjumiseksi.

– Uusi ja huono trendi on se, etteivät ihmiset eivät enää usko kirjoihin. He ajattelevat kaiken uusimman ja luotettavimman tiedon olevan netissä. Itse asiassa sienten kohdalla tämä on juuri päinvastoin: netissä on ihan hirveästi puppua, väärinmääritystä ja väärää tietoa.

Tuovilan mukaan luotettaviin ja turvallisiin keino tunnistaa sieniä löytyy enintään 10 vuotta vanhasta suomalaisten tekijöiden laatimasta sienikirjasta.

Aivan kokonaan hän ei internetin tietolähteitä kuitenkaan teilaa.

– Netistä löytyy myös luotettavia lähteitä, kuten laji.fi -verkkosivusto, ja varsinkin tieteellistä nimeä käyttämällä löytyy kuvia vertailuun ja opetteluun. Mutta ensimmäistä tekoälyn ehdotusta ei kannata ottaa varmana määrityksenä.

Tekoälyn käytön suhteen hän olisi sienestäessä muutenkin varovainen. Vaikka tekoäly tunnistaakin hyvin monia muita asioita, sienten kanssa on todennäköisempää, että tunnistus menee pieleen. Tämä johtuu Tuovilan mukaan siitä, että sienten ulkonäkö vaihtelee suuresti.

– Siitä kun sieni nousee maan pinnalle ja on hyväkuntoinen, siihen kun se on elähtänyt ja vanha, niin se on jo hyvin erinäköinen.

Avaa kuvien katselu Tuovilan innostus sieniä kohtaan vei hänet yliopistoon opiskelemaan niitä. Vuonna 2013 hän väitteli aiheesta Mycocaliciales-lahkoon kuuluvien pihkalla kasvavien sienilajien monimuotoisuus ja evoluutio. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Rouskun nousu muotiruoaksi

Hanna Tuovinen on ollut Suomen sieniseuran Facebook-ryhmän ylläpitäjänä 15 vuotta.

Hän kertoo nähneensä sivustolla sieniharrastuksen kehittymisen Suomessa, eli mitä lajeista kysytään ja mistä lajeista ihmiset kuvia julkaisevat, sekä mitkä lajeista ovat viime vuosina nostaneet lakkiaan sieniharrastajien keskuudessa.

Yksi niistä on kehnäsieni, joka toki on ruokasienenä ollut jo pitkään tunnettu. Kehnäsientä ei kuitenkaan ole uskallettu oikein kerätä - ennen kuin nyt.

Tuovilan mukaan kehnäsieni on helppo tunnistaa.

– Sitä on ruvettu selvästi keräämään enemmän ja se on tosi hyvä, koska se on hirveän satoisa ja runsas laji - sopii hyvin uudeksi muotiruokasieneksi.

Avaa kuvien katselu Tämän vuoden runsaasta sienisadosta voi saada osansa, kunhan tietää, mitä sienikoriin kannattaa haalia. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Mainitsee hän toisenkin lajin: miedon makuinen sikurirousku.

– Pienikokoinen ruskea rousku, jota ei tarvitse keittää eikä ryöpätä, vaan sen voi laittaa suoraan pannulle tai tehdä niin kuin minä: kerään, kuivaan, jauhan ja käytän ruoan mausteena.

Sienivuodet eivät ole veljiä keskenään

Sienivuoden sato on monen tekijän summa. Eniten siihen vaikuttaa Tuovilan mukaan edellisen vuoden sää.

– Miten edellisenä kasvukautena on satanut ja kuinka lämmintä on ollut, ja miten hyvin sienirihmasto on viime vuonna jaksanut tehdä lisää kasvua.

Asiaan luonnollisesti vaikuttaa myös kuluvan vuoden sää.

Sataako alkukesästä, tuleeko pitkiä kuivia kausia, kuinka sateet ja kuivat kaudet rytmittyvät.

Tuovilan mukaan sienisatoa on loppujen lopuksi todella vaikea ennustaa.

Hyviä uutisia hänellä sienestäjille kuitenkin on.

– Tästä vuodesta näyttää tulevan aivan järjettömän hyvä sienivuosi. Montaa tällaista vuotta en ole nähnyt. Vaikka kesäkuussa oli ihan hirveän kuivaa, ei se ilmeisesti haitannut kasvua liikaa.

Loppukesä ja alkusyksy ovat olleet Suomessa sateisia. Siitä on sienille paljon hyötyä.

– Mutta jos nyt tulee kahden–kolmen viikon kuiva kausi tai yhtäkkiä pakkasia, kuten viime vuonna, niin kasvu voi tyssätä siihen, Hanna Tuovila pohtii.

Hanna Tuovilan vinkit aloittelevalle sieniharrastajalle 1. Ruokasienestäjälle hyvä sienikirja on ensisijainen aapinen. Kotimaisissa 2000-luvun kirjoissa tieto on ajantasaista ja tiivistetty helposti omaksuttavaan muotoon. Netistä tieto on usein vaikeampi löytää yhtä helpossa paketissa, ja siellä on myös paljon virheellistä tietoa. 2. Metsässä on sienilajeja enemmän kuin julkaistuissa kirjoissa. Kaikkien lajien kuvia ei ole edes netissä. Siksi satunnaiselle sienelle nimen tai varsinkaan syötävyyden löytäminen voi olla hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta. 3. Erityisesti ruokasienestystä aloittavalle on helpompaa opetella kirjan tai netin avulla jonkin tietyn sienilajin tuntomerkit, ja etsiä sitä sitten metsästä. 4. Sienestysharrastuksessa pitää ottaa alan termejä haltuun, jotta oppiminen helpottuu tai on ylipäätään mahdollista. Esimerkiksi mikä on lakki ja jalka, ja miten pillit eroavat heltoista. 5. On tärkeä muistaa, että sienten opettelu ottaa aikaa, mutta kärsivällisyys palkitaan. Sieniretkien lisäksi kokemusta kannattaa kerätä käymällä kursseilla ja sieninäyttelyissä, joissa lajeille saa varman nimen. Oikein määritettyjen lajien vertailu toisiin lajeihin on tehokkain keino oppia lajeja. 6. Sienilajien määrittämistä ja opettelua varten laji pitää kaivaa esiin kokonaisena, jotta tuntomerkit säilyvät. Tunnistettavaa sientä ei saa siivota veitsen kanssa, jolloin tärkeät tuntomerkit voivat kadota. Avaa

