Joka kolmas työikäinen sinnittelee pitkittyneiden kipujen kanssa – labradorinnoutaja Jalon märkä pusu hoitaa Taru Korpisen kipuja

Nivelrikon takia kipuileva Taru Korpinen saa märän pusun kaksivuotiaalta Jalolta, jolla on myös nivelrikko.

Suomessa on kivusta johtuvia sairauslomia enemmän kuin muualla Euroopassa, vaikka työssä jatkaminen olisi usein parempi vaihtoehto.

8-vuotias chihuahua Andy murjottaa kuvaajalle. Päiväuniaikaan kotiin ilmestyneet median yllätysvieraat ovat ilmeisesti sekoittaneet sen päivärytmin.

Koira kiipeää sohvan nurkassa sijaitsevasta nukkumapaikastaan sohvan selkänojalle emäntänsä niskan taakse eikä suostu syliin. Taru Korpista koiran käytös huvittaa.

– Aviomieheni sanookin, että sehän käyttäytyy kuin kissa! Yleensä Andy tulee syliin, painautuu ihan lähelle. Se on minulle kuin terapiakoira. Sen lämpö ja kosketus tuntuvat hyviltä.

Pirkanmaalaisen omakotitalon olohuoneessa häärii Andyn lisäksi kaksi labradorinnoutajaa, vuoden ikäinen Sokka ja kaksivuotias Jalo. Jälkimmäinen on emännälle erityisen läheinen, ja ymmärrettävästä syystä: silläkin on nivelrikko.

– Jalo tulee ihan iholle kiinni ja ynisee, melkein kehrää, kun sitä silittelee. Meillä on erityinen yhteys. Ihan kuin hän ymmärtäisi, mitä hänelle sanotaan.

Kun kipuja on monenlaisia, ne tuntuvat kehon lisäksi myös psyykkisesti.

– Minulla kivut pahenevat, jos olen väsynyt. Samoin jos joudun olemaan paikoillani kovin kauan tai tekemään staattista työtä.

Avaa kuvien katselu Kun kivut ovat kovia, Taru Korpinen tekee Jalon ja Sokan kanssa vain pienen lenkin lähimetsässä. Vaalea Jalo on rauhallinen, musta Sokka vielä ”ihan kakara”. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Joka seitsemäs kokee kipua päivittäin

Taru Korpinen ei ole kipujensa kanssa yksin. Suomen Kipu ry:n mukaan useammalla kuin joka kolmannella suomalaisella työikäisellä on kokemusta pitkäaikaisesta kipujaksosta ja joka seitsemännellä kivut ovat päivittäisiä.

– On migreeniä, ärtyvää suolta, reumaa, selkäkipuja. On myös paljon sellaisia, joilla ei ole diagnoosia kipuoireilleen, sanoo Kipu ja työ kohtaavat -hankkeen hankepäällikkö Heidi Krogell.

Kipukokemus on yksilöllistä ja sitä on vaikea mitata. Krooniseksi kipu määritellään, jos se on jatkunut yli kolme kuukautta tai tietyn sairauden tai vamman normaaliksi ajatellun parantumisajan yli.

Kipu voi myös aaltoilla.

– Kipu voi välillä tulla ja olla sitten pitkiäkin aikoja poissa. Sitten se taas alkaa oireilla. Kivun haastavuutta voi ehkä paremmin arvioida sillä, kuinka paljon se haittaa toimintakykyä ja arkea, Krogell sanoo.

Avaa kuvien katselu Hankepäällikkö Heidi Krogellin mukaan moni arkailee ottaa kipuja puheeksi työpaikalla, koska kipu on näkymätöntä ja vaikeaa todistaa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pelkkä sairausloma ei riitä pitkäaikaisiin kipuihin

Työpaikalla kivuista puhuminen ei välttämättä ole helppoa. Aluksi Taru Korpinenkin yritti sinnitellä kipujensa kanssa, mutta pian kaikki vapaa-aika meni lepäämiseen ja työstä toipumiseen. Myös parisuhteeseen tuli kireyttä.

– Väsyneenä tuli kotona tiuskittua isännälle, kun en jaksanut muuta. Kotityötkin jäivät tekemättä.

Suomessa on kivusta johtuvia sairauslomia merkittävästi enemmän kuin muualla Euroopassa. Työstä pois jääminen voi olla tarpeen, mutta Krogellin mukaan yhtä tärkeää olisi miettiä, miten kipua hoidetaan ja ihmistä kuntoutetaan sairasloman aikana.

– Tutkimuksista tiedetään, että sairaslomalle jääminen voi jopa pahentaa kipuoireita. Nopeammin toipuu, kun työtä muokataan työkykyyn soveltuvaksi.

Tärkeää olisi myös suunnitella, miten työhönpaluu toteutetaan ja miten työtä voidaan muokata kipuoireiselle sopivammaksi.

Avaa kuvien katselu Taru Korpisen sängyssä on ahdasta, kun kolme koiraa nukkuu hänen kanssaan palauttavia päiväunia. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Työssäjaksamista voi auttaa monin keinoin

Taru Korpinen tekee tällä hetkellä 80-prosenttista työaikaa, eli hänellä on neljä päivää töitä ja kolme päivää vapaata. Hänellä on käytössään särkylääke, jonka määrää voi itse säätää kipujen mukaan.

Toimistotyössään hänellä on lisäksi käytössään apuvälineitä, kuten säädettävä sähköinen työpöytä, satulatuoli ja erikoisnäppäistö.

Työpäivän aikana Korpinen yrittää muistaa pitää mikrotaukoja, jaloitella ja jaksottaa töitä. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi nyt ja heti.

Hän kokee tärkeäksi, että esihenkilöt ja lähimmät työtoverit tietävät kivuista. Siten vältytään arvailulta ja selän takana puhumiselta. Päivän työt voidaan myös järjestää jaksamisen mukaan.

– Jos koen aamulla huonosti nukutun yön jälkeen, että tästä päivästä ei tule mitään, olen sen heti lähimmille työkavereille sanonut. Silloin he tietävät auttaa minua, Taru Korpinen kiittelee työtovereitaan.

Avaa kuvien katselu Koirat ovat Taru Korpiselle hyvä syy nousta sängystä ylös myös vaikeina päivinä. Ne tuovat elämään liikuntaa ja iloa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Kipuja ymmärtää parhaiten toinen kipuoireinen

Korpinen on mukana Kipu ry:n vertaistukitoiminnassa. Samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa puhuminen tuo lohtua ja lisää ymmärrystä kivun monenlaisuudesta.

– Puhumme samaa kieltä, vaikka en tunne sitä toista ihmistä. Kellään meistä ei ole samanlaista kipua. Ja ne kivut syövät ihmistä sisältäpäin aivan hirveästi.

Vertaistuki onkin tärkeässä roolissa Kipu ry:n Kipu ja työ kohtaavat -hankkeessa.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota tukea kipuoireisille työikäisille ja kouluttaa työnantajia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tukemaan kipuoireisia jaksamaan työssä.

Hankepäällikkö Heidi Krogell haluaa valaa uskoa siihen, että kipujen kanssa voi elää hyvää elämää ja tehdä työtä.

– Meillä kaikilla työkyky vaihtelee, ei kukaan ole työpaikalla koko ajan 110-prosenttisen tehokas. Armollisuus omaa työntekoa kohtaan on hyväksi.

