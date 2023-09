Laki määrää, milloin syyte lapseen kohdistuvasta rikosepäilystä on nostettava – yksittäistä luunappia ei välttämättä kannata viedä oikeuteen asti

Lapsiin kohdistuvan väkivallan kokemukset ovat lisääntyneet Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa.

Aluesyyttäjä Jaana Nyrhinen Länsi-Suomen syyttäjäalueelta kertoo, että poliisitutkinnan jälkeen syyttäjälle päätyvistä tapauksista suurin osa johtaa syytteeseen.

– Syyttäjälle on laissa määrätty syytepakko. Jos teko on selvästi rikos ja siitä on näyttöä eikä se ole vanhentunut, siitä on nostettava syyte.

Aina syytettä ei kuitenkaan nosteta. Nyrhisen mukaan reilu viidennes kaikista tapauksista on sellaisia, joissa syyttäjä tekee syyttämättäjättämispäätöksen.

– Näin on esimerkiksi silloin, jos rikoksen määritelmä ei toteudu. Teko voi olla moraalisesti väärin, mutta ei silti ole rikos.

Lapsiin kohdistuvissa pahoinpitelyissä ongelmana on usein näytön saaminen.

– Jos lapsi on niin pieni, ettei osaa vielä kertoa asiasta, voi syyte pahoinpitelystä jäädä nostamatta. Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa näytön saaminen on monesti helpompaa, vaikka näissäkin omat hankaluutensa on.

Syyte voidaan jättää nostamatta tietyin kriteerein

Laki mahdollistaa syytteen nostamatta jättämisen, vaikka edellytykset olisivat olemassa.

Jos esimerkiksi teko on lievä, voi syyttäjä harkita, olisivatko muut toimenpiteet järkevämpiä.

– Lapseen on voinut kohdistua pahoinpitely vanhemmalta kuten yksittäinen lyöminen, joka ei ole aiheuttanut vammaa. Tai kyseessä on yksittäinen luunappi tai tukistaminen, Jaana Nyrhinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Aluesyyttäjä Jaana Nyrhinen Länsi-Suomen syyttäjäalueelta muistuttaa, että vaikka syyttämättäjättämispäätös olisi tehty, voidaan syyte nostaa tarvittaessa myöhemminkin. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Vaikka syyttämättäjättämispäätös olisi tehty, on aina mahdollista että syyte nostetaan, jos lisää tekoja tulee ilmi.

– Jos tuleekin ilmi, että esimerkiksi tukistaminen onkin ollut jatkuvaa, voidaan tapaukseen palata.

Nyrhisen mukaan joskus tarkoituksenmukaisempia voivat olla esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden toimet perheessä. Niin pyritään varmistamaan, ettei vastaava toistu.

Rajatapauksiakin on.

– Silloin harkitaan, onko tarpeeksi näyttöä, onko teko vähäinen tai riittävätkö sosiaalipuolen toimenpiteet, Jaana Nyrhinen sanoo.

Syyte voidaan jättää nostamatta myös nuoruusperusteisesti alle 18-vuotiaan teosta, josta voisi seurata enintään kuusi kuukautta vankeutta.

– Nuorten kohdalla rikosten tekeminen keskittyy tiettyyn ikävaiheeseen ja heitä kohdellaan aluksi ikään kuin silkkihansikkain. Rikosten tekeminen pyritään saamaan kuriin muutoin kuin rangaistuksilla.

Toiveena tietysti on, että rikosten teko loppuu tähän, vaikka aina näin ei käy.

Syytteistä voidaan luopua myös, jos esimerkiksi teon käsittelyn jatkamisen kustannukset olisivat selvässä epäsuhdassa asian laatuun.

Etelä-Pohjanmaalla toistatuhatta ilmoitusta

Etelä-Pohjanmaalla käsiteltiin viime vuonna lähes 1 500 lastensuojeluilmoitusta erilaisilla väkivaltaan, lapsen pahoinpitelyyn, vakavaan riitelyyn, väkivallalle altistumisen, lapsen väkivaltaisuuden ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syytiedoilla.

Lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta kirjattiin viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla 135 rikosilmoitusta.