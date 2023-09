Hallituksen tavoite lopettaa asumisoikeusrakentaminen hämmästyttää yhtiöitä ja kuntia: ”Kuolleena syntynyt ajatus”

Asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt tyrmäävät hallituksen aikeet lopettaa aso-rakentaminen.

Hallitusohjelmassa esitetään, ettei valtion tukea enää myönnettäisi uusien asumisoikeustalojen rakentamiselle. Aso-rakentaminen siis käytännössä loppuisi.

Asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt ja esimerkiksi Kuopion kaupunki ovat hämmentyneitä hallituksen tahdosta. Kysyntä aso-asuntoja kohtaan on suurta ja rakennusteollisuus kaipaisi kipeästi valtion tukemaa rakentamista nyt kun vapaarahoitteinen rakentaminen on käytännössä pysähtynyt.

Mikä on asumisoikeusasunto? Aso-asuntoihin saa asumisoikeuden maksamalla asumisoikeusmaksun, joka on noin 15 prosenttia rakennuskustannuksista.

Tyypillinen asumisoikeusmaksu vaihtelee 10 000 ja 50 000 euron välillä.

Aso-asuntojen asukkaat maksavat myös kuukausittaista vastiketta, joka on hieman edullisempi kuin vastaavan vuokra-asunnon kuukausivuokra. Avaa

Kuopiossa aso-asunnot revitään käsistä

Kuopiossa hallitusohjelman esitystä asumisoikeusrakentamisen lopettamisesta pidetään lähinnä hämmentävänä ja toivotaan, että asiaa tarkastelemaan asetettu työryhmä tulisi toisenlaiseen johtopäätökseen.

– Epäilen, ettei hallituksen esityksen tekijä ehkä tunne riittävästi asuntomarkkinoita, Kuopion kehittämispäällikkö Katri Hiltunen sanoo.

Kuopiossa on noin 1 500 asumisoikeusasuntoa. Lisäksi noin parisataa aso-asuntoa on joko rakenteilla tai suunnitteilla. Uusin rakennuskohde on Hatsalan kaupunginosassa, jonne on nousemassa kymmenen asuintalon kokonaisuus. Alueelle on kaavailtu kahta asumisoikeustaloa ja kahdeksaa vapaarahoitteista asuintaloa.

– Aluksi tähän suunniteltiin vain yksi asumisoikeustalo. Kun kiinnostus on ollut niin kovaa, niin haluaisimme tehdä toisen. Toivotaan, että saadaan se toteutettua ehkä jo ensi vuonna, Hiltunen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuopion kehittämispäällikkö Katri Hiltunen arvelee, ettei hallituksella ole riittävän tarkkaa kuvaa asuntomarkkinoista. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Ensimmäiseen Hatsalan alueen asumisoikeustaloon päästään muuttamaan marraskuun alussa. Sen kaikki 54 asuntoa varattiin ensimmäisellä hakukierroksella, kahdessa viikossa. Hiltusen mukaan aso-asunnot menevät hyvin kaupaksi ja niitä toivotaan kaupungin keskustan läheisyyteen lisää.

Asumisoikeusasunnot ovat Hiltusen mukaan Kuopiolle hyvin tärkeä osa monipuolista asuntotarjontaa. Kuopio kasvaa vajaalla tuhannella uudella asukkaalla vuosittain.

Kaupungin keskustan läheisyyteen muutetaan parempien palvelujen perässä ja usein maakunnan sisältä. Usein vaihtoehdoiksi jäävät kaupungin keskustassa vain asumisoikeus- tai vuokra-asunto, koska haja-asutusalueelta myydyn omakotitalon hinnalla saa harvoin keskustasta omaa omistusasuntoa. Pankit eivät myöskään mielellään myönnä ikääntyneille kovin pitkiä asuntolainoja.

– Usein muuttajat eivät saa riittävästi pääomaa omistusasuntoon keskustan läheisyydestä. Tämän hetkinen työmarkkinatilannekin edellyttää asumisen muotoja, joista pääsee tarvittaessa vaivattomasti muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. Siksi vaihtoehtoja on hyvä olla, Hiltunen toteaa.

Avaa kuvien katselu Kuopion Hatsalassa rakennetaan parhaillaan uusia aso-asuntoja. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Hallituksen suunnitelmat tulevat pahaan aikaan

Asuntokysymyksistä vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) perusteli Ylelle hallitusohjelman kirjausta sillä, että asumisoikeusasunnot eivät ole paras mahdollinen tapa tukea kohtuuhintaista asumista. Valtion tukeman asuntotuotannon kehittämismahdollisuuksia selvittää nyt työryhmä. Selvitykselle on annettu aikaa kuusi kuukautta.

Asuntosäätiön toimitusjohtajan Esa Kankaisen mukaan hallitusohjelman tavoite lopettaa uusien aso-talojen rakentaminen ajoittuu erityisen pahaan aikaan. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto ei näytä käynnistyvän pitkään aikaan.

– Pidän rakennusalan kriisiä todella pelottavana. Valtion tuen näin raju muutos pysäyttäisi käytännössä koko rakennussektorin, Kankainen sanoo.

Hän laskee, että viime vuonna käynnistyi noin 48 000 asunnon rakentaminen ja nyt ei joidenkin arvioiden mukaan päästä edes puoleen siitä.

– Talvesta tulee tosi hankala, Kankainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuopion uudet aso-asunnot varattiin nopeasti. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Hallitusohjelmassa on esitetty ajatus myös vapaarahoitteisista aso-asunnoista. Tällaisia asumisoikeustaloja on Suomessa vain muutama.

Kankaisen mukaan rahoituksen saaminen uusille kohteille on käytännössä lähes mahdotonta, koska pankit eivät hyväksy aso-taloja lainojen vakuudeksi. Asumisoikeustaloissa on myös pysyviä rajoituksia, kuten rakennuskustannuksiin pohjautuva hinta ja asukkaan pysyvä asumisoikeus.

– Se (vapaarahoitteisuus) on kuolleena syntynyt ajatus. Mahdollisuus on ollut jo vuosien ajan olemassa.

