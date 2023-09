Kaksi uutta matkustajalaivaa alkaa liikennöidä Suomen ja Ruotsin välillä – Tallink ja Viking Line saavat kilpailijan

Finnsirius aloittaa liikennöinnin Naantalin ja Kapellskärin välillä 15. syyskuuta. Sen sisaralus Finncanopus saapuu samalle reitille vähän myöhemmin.

Finnlinesin uudet laivat muuttavat kilpailuasetelmia.

Yhtiöllä on vahva asema erityisesti kumipyöräliikenteen merikuljetuksissa.

– Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen noin miljoonasta rekasta, jotka kulkevat kolmen tärkeimmän merisillan kautta Suomesta Ruotsiin, Saksaan ja Viroon. Nämä merisillat yhdistävät Suomen muuhun Eurooppaan, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tom Pippingsköld.

Kahdelle uudelle alukselle pääsevät kyytiin myös risteilymatkustajat.

Kun kesäkaudella on rahdin osalta hiljaisempaa, matkustajaliikennettä on enemmän – ja päinvastoin. Tämä tasaa toimitusjohtajan mukaan suhdanteita.

Finnlinesin matkustajamäärät kasvoivat kesällä Suomi–Ruotsi-reitillä jopa 50 prosenttia.

Satamien sijainti vaikuttaa kilpailutilanteeseen

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että Turun/Naantalin ja Tukholman/Kapellskärin välisen liikenteen kilpailutilannetta seurataan tarkkaavaisesti.

– Meidän kannaltamme kilpailutilanne on kiitollinen, koska aluksemme ovat uusia ja markkinaosuutemme on yli 70 prosenttia. Turun ja Tukholman välinen reitti on meille hyvin tärkeä. Aluksemme liikennöivät reitillä yötä päivää.

Viking Linen kilpailuvaltti on yhtiön mielestä liikennöinti Turun keskustasta Tukholman keskustaan. Reittimatkailijoiden on helppo päästä kaupungille. Tämä on tärkeää myös Helsingin ja Tukholman välisessä liikenteessä.

– Risteilyliikenteessä luotamme palvelujen – kuten ravintoloiden, viihteen, myymälöiden ja kylpylöiden – kilpailukykyyn, Boijer-Svahnström kertoo.

Autoilevien reittimatkustajien keskuudessa kilpailuasetelma voi olla toinen. Moni autoilija suosii Kappelskärin satamaa, koska reitiltä pääsee nopeasti isoille teille.

Rahdissa kilpailua on ollut jo aiemmin. Rahtisopimukset ovat kuitenkin pitkäjänteisiä, joten niihin ei ole tulossa Boijer-Svahnströmin mukaan nopeita muutoksia. Valppaana on silti oltava.

Viking Linen kesä 2023 sujui hyvin. Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä oli noin 800 000 matkustajaa, joka on kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime kesänä.

– Risteilymatkustuksen tilanne näyttää kokonaisuudessaan myönteiseltä. Syksylle ja pikkujouluihin on varauksia. Lähimatkailu on tullut jäädäkseen. Tähän on vaikuttanut varmasti turvallisuustilanne maailmalla ja ihmisten tarve lyhyille lomille pandemian jälkeen, Boijer-Svahnström arvelee.

Tallinkilla satsauksia Helsingin suunnalla

Tallinkin Turun aluejohtaja Nina Honkaranta kertoo, että heillekin Turun ja Tukholman välinen reitti ja myös Helsingin ja Tukholman välinen yhteys ovat tärkeitä.

– Silja Serenadea ja Silja Symphonyä on viime vuosina uudistettu kymmenillä miljoonilla euroilla. Helsinki–Tallinna-reitillämme on hiljattain aloittanut kaksi uutta laivaa eli Megastar vuonna 2017 ja MyStar vuonna 2022. Laivastomme keski-ikä on edelleen nuori. Tällä hetkellä emme ole kertoneet uusista laivatilauksista, toteaa Honkaranta.

Paljon uusia laivoja

Viking Line toi uusimman laivansa Viking Gloryn Turun ja Tukholman välille maaliskuussa 2022. Se ja kaksi Finnlinesin uutta laivaa eli Finnsirius ja Finncanopus on rakennettu Kiinassa.

Rauman telakalta loppuvuodesta 2022 valmistunut Tallinkin MyStar puolestaan liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä.

Pitkään laivaliikennettä seurannut asiakkuuspäällikkö Tapio Karvonen Turku Science Parkista kertoo, että risteilyliikenne on murroksessa.

Varsinkin Turun seudun ja Tukholman välillä uudet laivat kiinnostavat matkustajia.

Avaa kuvien katselu Asiakkuuspäällikkö Tapio Karvonen ennakoi lisääntyvän laivaliikenteen kasvattavan Lounais-Suomen vetovoimaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Helsingin ja Tukholman välinen liikenne on ensi vuonna palaamassa niin sanottuun normaaliin tilanteeseen: Tallinkilla ja Viking Linella on liikenteessä kaksi laivaa ja lähdöt joka päivä kumpaankin suuntaan.

– Nykyisillä aluksilla on ikää jo yli 30 vuotta, mutta ne on pidetty hyvässä kunnossa. Uusia aluksia ei ainakaan lähiaikoina ole tulossa, mutta jossain vaiheessa niitä tarvitaan – minkälaisia, sitä varmasti pohditaan jo nyt, Karvonen toteaa.

Hän huomauttaa, että suuret investoinnit vaativat huolellisen analysoinnin tulevaisuudesta.

Tallink vähensi viime talvena vuorojaan Turun reitillä ja ajoi vain yhdellä vuorolla Turun ja Kapellskärin väliä. Sama järjestely jatkuu tänä talvena.

Viking Line hyötyi tästä ja kasvatti markkinaosuuttaan.

Asiantuntija povaa kilpailua rahdista

Finnlines on tunnettu rahtiliikenteen toimija jo ennestään, ja uusissa laivoissa rahtikapasiteetti on yli 5 000 kaistametriä. Reitin edellisiin aluksiin verrattuna rahtikapasiteetti kasvaa Finnlinesin mukaan noin 30 prosenttia.

Toisaalta myös uusissa Viking Linen aluksissa on isot rahtikannet eli noin 1 500 kaistametriä. Tallink on myös mukana kilpailussa yhdellä aluksella.

– Rahdin osalta kilpailu ei ole vain Lounais-Suomen sisällä, vaan uudet alukset houkuttelevat siirtämään aiempaa enemmän Suomen ja Ruotsin välistä rahtia Lounais-Suomen reiteille. Alueellemme tulee lisää vetovoimaa sitäkin kautta, arvioi asiakkuuspäällikkö Tapio Karvonen.

Hän uskoo, että tilanteesta hyötyvät muutkin kuin varustamot. Matkailijat voivat esimerkiksi yhdistää laivamatkaan loman Turun seudulla. Uusien laivojen saapuminen reitille näkyy myös työllisyystilanteessa. Finnlinesin uusille laivoille haettiin jo vuoden 2022 lopulla noin 200 vakituista työntekijää.