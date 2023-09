Rakennusalan vaikeudet näkyvät Lapissa irtisanomisina, lomautuksina, konkursseina ja palkkasaatavina

Lapin Yrittäjien mukaan Lapissa neljäsosa tammi–heinäkuun konkursseista on koskenut rakennusalan yrityksiä. Rakennusliitto ennakoi työttömyyden pahenevan talvella.

Rakennusalan vaikeudet ovat puhuttaneet viime aikoina. Rakennusteollisuuden mukaan alaa uhkaa konkurssiaalto.

Alan yritysten vaikeudet ovat jo alkaneet näkyä myös Lapissa. Lapin Yrittäjien mukaan maakunnassa tehtiin tammi–heinäkuussa 51 konkurssia, joista neljäsosa osui rakennusalaan.

– Suurin huoli on se, että isompien yritysten vaikeudet heijastuvat yksinyrittäjiin ja palkkatyöläisiin, sanoo Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen.

Lapissa konkursseja selittävät samat syyt kuin muuallakin Suomessa eli korkojen ja kustannusten nousu.

– Akuutein tilanne on yrityksillä, joilla on velkaa, Kauppinen toteaa.

Toisaalta Kauppi pitää yllättävänä sitä, että tammi-maaliskuun aikana Lappiin on perustettu 42 uutta rakennusalan yritystä.

– Arvelen, että palkkatyön saaminen on vaikeutunut, minkä vuoksi on haettu y-tunnuksia. Korjausrakentamiselle on ollut kysyntää ainakin alkuvuonna, Kauppinen kertoo.

Rakennusliitto ennakoi työttömyyden pahenevan talvella

Rakennusliiton aluetoimitsija Ville Vuorjoki Rovaniemeltä toteaa, että kausivaihtelu on alalle tyypillistä, mutta nyt on päällä poikkeuksellinen rytinä.

– Irtisanomisia, ehdollisia irtisanomisia ja lomautuksia on jo tullut. Palkkaturvahakemuksia tulee noin yksi viikossa, hän kertoo.

Vuorjoen mukaan tilannetta selittää pitkälti se, että asuntorakentaminen on pysähtynyt.

– Onneksi julkisia kohteita on alkamassa esimerkiksi Rovaniemellä, Kolarissa ja Ranualla. Myös Levillä on hyvä tilanne. Töitä voi löytyä julkisista kohteista myös Lapin ulkopuolelta, Vuorjoki sanoo.

Työntekijöiden kannalta tulevaisuus näyttää kuitenkin entistä hankalammalta.

– Työttömyys ja konkurssien määrä kasvaa talven aikana. Porukka kyllä etsii aktiivisesti töitä kysymällä meiltä alkavista kohteista. Mutta niidenkin aloitukset venyvät rahoitusvaikeuksien vuoksi, Vuorjoki kertoo.

Keminmaalainen JPRakennus keskittyy korjausrakentamiseen

Vaikka ala on vaikeuksissa, yritysten tilanne ei ole kuitenkaan aivan sysimusta.

Esimerkiksi keminmaalainen JPRakennus on muuttanut toimintansa painopistettä korjausrakentamiseen ja saneeraukseen pientalojen rakentamisen loputtua.

– Työtilanne ei ole huonontunut vaan päinvastoin parantunut näiden tehtyjen muutosten seurauksena. Tuleva talvikin näyttää varsin hyvältä töiden suhteen. Omat suunnitellut uudisrakennushankkeet on laitettu jäihin odottelemaan parempia aikoja, kertoo toimitusjohtaja Jukka-Pekka Mikkola.

Torniolaiselta yritykseltä on mennyt jäihin 10 miljoonan voitetut urakat

Torniolaisen TSV-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kantolan mukaan alan tilanne on pahin kymmeneen vuoteen.

– Meillä on mennyt jäihin arviolta yli 10 miljoonan euron arvosta ns. voitettuja urakoita, jotka eivät jostain syystä koskaan lähteneetkään liikkeelle, hän sanoo.

Vaikka alan tilanne on Kantolan mukaan yleisesti karu, niin TSV-Rakennuksella riittää töitä, eikä sen tarvitse lomauttaa henkilöstöään ensi talvena.

– Keväällä saimme muutamia pitkiä ja isoja urakoita, jotka jatkuvat vuoteen 2025 asti, Kantola kertoo.

Tarjouspyyntöjä on vähän ja kilpailu on koventunut

Rovaniemeläisen Juto Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Veijo Alaoja kertoo, että erityisesti ensi vuosi näyttää epävarmalta.

– Tämä vuosi menee niin, että meidän ei luultavasti tarvitse lomauttaa henkilökuntaa, mutta ensi vuoden alku on vielä avoin. Silloin on ehkä lomautettava, jos emme saa uusia kohteita työn alle, hän sanoo.

Yrityksen kuluvaa vuotta turvaa se, että työt Saamelaisalueen Koulutuskeskuksessa Inarissa kestävät vuoden loppuun saakka.

– Rakennuskohteet tällä hetkellä ovat julkisia hankkeita Pohjois-Suomessa ja jonkin verran kysyntää on matkailuun liittyvissä hankkeissa. Lisäksi taloyhtiöiltä on jonkin verran tarjouspyyntöjä korjaushankkeista, mutta niiden käynnistyminen ei näytä hyvältä tällä hetkellä, Alaoja arvelee.

Alaojan mukaan rakennusalan tilanne on poikkeuksellisen vaikea.

– Asuntokauppa ei käy eikä uusien asuntojen rakentamista ole juurikaan alkamassa. Sieltä puolen tulee lisää kilpailua muun urakoinnin puolelle, hän sanoo.

Alaoja vertaa tilannetta korona alkamiseen.

– Meillä oli silloin jonkin verran matkailuun liittyviä kohteita alkamassa ja niitä peruttiin, hän kertoo.