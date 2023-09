Näillä paikkakunnilla inssi oli viime vuonna vaikein – Katso video

Ajokokeessa onnistumisessa ensimmäisellä kerralla on merkittävää alueellista vaihtelua. Toimittaja Antti Kurra kertoo videolla, missä inssin suorittaminen oli viime vuonna helpointa ja missä vaikeinta.

Ajotutkinnon vastaanottajien linjan pitäisi olla joka puolella Suomea yhtenäinen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista kuitenkin selviää, että ajokokeessa onnistumisessa ensimmäisellä kerralla on merkittävää alueellista vaihtelua. Katso toimittaja Antti Kurran lyhyeltä videolta, missä ensikertalaiset pääsivät eniten ja missä vähiten läpi ja miksi.

Esimerkiksi Lapissa on ihan tavallista, että melkein kolme neljästä oppilaasta onnistuu heti ensimmäisellä kerralla. Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla sen sijaan ajokoe on viime vuosina suoritettu yleensä vähintään kaksi kertaa. Traficomin johtavan asiantuntijan Tina Forsman-Rantasen mukaan kokelaiden osaamisessa on suurempaa vaihtelua isoimmilla palvelupisteillä.

Ajotutkinnon vastaanottajien työtä seurataan usein eri tavoin, kuten toisten vastaanottajien työtä koetilanteessa tarkkailemalla. Lisäksi Traficom seuraa insseistä vastaavan Ajovarman omavalvontaa.

Tulokseensa tyytymättömällä ajokokelaalla on mahdollisuus tehdä 50 euroa maksava oikaisuvaatimus, jota punnitessa on kuitenkin useimmiten oppilaan sana tutkinnon vastaanottajan sanaa vastaan.

