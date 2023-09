Chilen sotilasvallankaappauksesta 50 vuotta – näin tapahtumat järkyttivät Suomessa sekä valtiojohtoa että kansaa

Chilen presidentiksi vuonna 1970 vaaleilla noussut Salvador Allende ei ollut perinteinen sosialisti.

Hän syntyi yläluokkaiseen perheeseen ja opiskeli lääkäriksi, mutta poliittiselta aatteeltaan hän oli vasemmalle kallellaan. Allende halusi valtaan demokraattisin keinoin ja ajaa sosialistiset uudistukset läpi lain mukaisesti.

– Meillä oli iso toivo, että tämä hallitus pääsee tekemään ja toteuttamaan projektin, minkä aloitti. Toivo oli äärettömän iso. Oli toisaalta toisia, jotka olivat sitä vastaan, muistelee valokuvaaja ja taiteilija Adolfo Vera 1970-luvun alun Chileä.

Sosialistiset tavoitteita – kuten terveydenhuollon ja koulutuksen uudistaminen – ei ollut helppo viedä läpi. Yhteiskunnan rakenteissa oli niin syviä ongelmia, että kansan tyytymättömyys presidenttiä kohtaan nousi vuosi vuodelta. Epätoivo kuului kaduilla.

Chilen sosialistihallitus syrjäytettiin verisesti. Jussi Pakkasvirta, alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Helsingin yliopistosta, kertoo vallankaappauksen taustoista.

Kun Chilen armeija teki sotilasvallankaappauksen ja valtaan nousi kenraali Augusto Pinochet syyskuun 11. päivänä, julistettiin sotatila, parlamentti kaadettiin, puolueet lakkautettiin ja mielenosoitukset kiellettiin. Kadut hiljentyivät. Aseella uhkaavaa hallitusta vastaan ei voinut ilmaista eriävää mielipidettä ilman kuolemantuomiota.

Alkoi vaino aiempaa sosialistihallitusta tukeneita vasemmistolaisia kohtaan. Heitä jäljitettiin, kaapattiin ja surmattiin. 100 000 chileläistä joutui pakenemaan maasta.

Yksi heistä oli tuolloin 18-vuotias Adolfo Vera. Hän saapui Suomeen perheineen vuoden 1973 lopussa.

Avaa kuvien katselu Adolfo Veran isä oli sosialistipuolueen jäsen. Lopulta pako maasta oli ainoa vaihtoehto. Isä tiesi yhteyshenkilön, joka neuvoi lähtemään Suomeen. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Sympatiaa Suomesta

Vaaleilla valitun sosialistihallituksen verinen syrjäyttäminen ja presidentti Salvador Allenden kohtalo liikutti monia suomalaisia. Kaappauksesta ja mielenosoittaminen sotilasjunttaa vastaan muodostui varsinkin vasemmistonuorille sukupolvikokemukseksi.

Avaa kuvien katselu Presidentti Salvador Allende nousi valtaan kansan päätöksella, mutta ajettiin alas väkivaltaisesti. Hän riisti hengen itseltään sotilasvallankaappauksen keskellä. Kuva: Ullstein bild - Thomas Billhardt - Camera Work/ All Over Press

Suomessa perustettiin tuoreeltaan kaksikin Suomi–Chile-seuraa, ja vain muutama päivä kaappauksen jälkeen Helsingin kulttuuritalolla järjestettiin Chilen solidaarisuuspäivä, jossa kuultiin puheita ja musiikkiesityksiä.

Chilen kansan solidaarisuuspäivää vietettiin Helsingin Kulttuuritalolla. Videolla esiintyvät muun muassa Ulf Sundqvist, Jarmo Mäkelä, Agit Prop -yhtye, Eino S. Repo ja Aarne Saarinen. Ote on ohjelmasta Myöhäisuutiset, joka esitettiin 16.9.1973.

Suomen 1970-luvun poliittinen laululiike sai inspiraatiota Chilestä, ja väkivaltaisuuksien seurauksena kuolleen runoilija Pablo Nerudan säkeitä toistettiin osana vasemmistolaista sanastoa.

Chilen tapahtumiin reagoitiin nopeasti myös Suomen valtiojohdon tasolla.

Ulkoministeri Ahti Karjalainen kertoi jo kaappauksen jälkeisenä päivänä, että aikoo ehdottaa kehitysyhteistyön keskeyttämistä Chilen kanssa.

Sotilasvallankaappauksen seurauksena Suomeen saapuivat ensimmäiset poliittisella päätöksellä vastaanotetut ulkomaalaiset pakolaiset.

1970-luvun aikana Suomeen tuli 184 chileläisiä. Ensimmäiset heistä saapuivat Turkuun 19. marraskuuta 1973.

– Sangen koulutettuja henkilöitä, joiden integroitumismahdollisuudet olivat hyvät. Insinöörejä, muusikoita, oli myös nuoria. Mutta pääosin hyvin koulutettu ryhmä, joka osasi etsiä suomalaisessa yhteiskunnassa itse aktiivisesti mahdollisuuksia, Jussi Pakkasvirta kertoo.

Avaa kuvien katselu Professori Jussi Pakkasvirran mukaan Chilessä tapahtunut verinen vallankaappaus ja vasemmistolaisia kohtaan suunnattu raaka väkivalta herättivät suomalaisten auttamisen halun. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Suomalaiset toimivat ahkerasti vasemmistopakolaisten auttamiseksi Chilessä. Suomalaisdiplomaatit Tapani ja Lysa Brotherus sekä Ilkka Jaamala pelastivat tuhansia ihmisiä sotilasjuntan vainolta.

Vuonna 2019 valmistunut tositapahtumiin pohjautuva draamasarja kertoo suomalaisdiplomaateista sotilasvallankaappauksen keskellä.

Suomalaisten solidaarisuus kotimaansa jättäneitä kohtaan näkyi monin tavoin. Hyiseen syksyyn saapuneille neulottiin villasukkia ja heitä lämmitettiin kahvilla.

– Pakolaiskeskuksen naapuristosta joskus joku tuli hakemaan meidät kahville. Piti juoda kolme kuppia, sen muistan. Se oli hauskaa, vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, meidät otettiin hyvin vastaan, Vera hymyilee.

Ensimmäinen yhdeksän hengen pakolaisryhmä saapui Chilestä Suomeen 19. marraskuuta 1973.

Sotilasvallankaappaus muistetaan edelleen

Chilen kohtalo liikuttaa yhä 50 vuoden jälkeenkin.

Tänä syksynä on tarjolla runsaasti tapahtumia sotilasvallankaappauksen muistoksi. Esimerkiksi luvassa on Chile50-ryhmän koordinoimia musiikkiesityksiä kuin keskustelutilaisuuksiakin

Suomen valokuvataiteen museoon avautuva Adolfo Veran näyttely Jos en minä, niin kuka? on osa syksyn tapahtumasarjaa. Chilen sotilasvallankaappaus ja pakolaisuus ovat määrittäneet Veran identiteettiä sekä työtä.

– Taide on hieno kieli esittää omia ajatuksia. Tämä näyttely on tullut siitä ajatuksesta, että on se kieli, millä minun on helpoin esittää asiat ja ajatukseni, Vera kertoo.

Avaa kuvien katselu Taiteessaan Adolfo Vera dokumentoi chiläisen pakolaisen elämää Suomessa. Hänen näyttelynsä Jos en minä, niin kuka? avataan 15. syyskuuta Suomen valokuvataiteen museossa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Lähteenä käytetty myös Heikki Hiilamon teosta Kuoleman listat - Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille (2010, Otava)