Musiikkiteatterin osaaminen on ottanut suuria harppauksia, ja siksi Jyväskylässä nähdään nyt klassikkomusikaali Evita

Samalla kun alan koulutus on lisääntynyt, vaatimustaso on noussut. Teatterinjohtajan mukaan on ainutkertaista, että isoissa rooleissa nähdään vain oman talon väkeä.

Avaa kuvien katselu Jyväskylässä nähdään kaksi Evitaa: Saara Jokiaho ja Anna-Maija Oka. Kuva: Isto Matias Janhunen / Yle