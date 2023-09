Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaisten kannatus laskee – SDP niukasti ykkösenä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ylen kannatusmittauksen kärkipaikkoja pitävät hallussaan SDP ja kokoomus.

SDP:n kannatus laski Ylen kyselyssä saman verran kuin kokoomuksen nousi, 1,4 prosenttiyksikköä. SDP on suurin puolue 21,4 prosentin kannatuksella, mutta kokoomus on aivan perässä.

Keskikesällä suunta oli päinvastainen, sillä oppositiopuolue SDP kiilasi selvästi suosituimmaksi puolueeksi, kun taas rasismikeskustelun ryvettämä kokoomus romahti ykköspaikalta.

SDP:n etumatka kokoomukseen hupeni kuukauden takaisesta kolmesta prosenttiyksiköstä nyt 0,2:een.

Avaa kuvien katselu SDP ja kokoomus ovat Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa lähes rinta rinnan. Perussuomalaiset tulee jonkin matkan päässä kolmantena. Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo, että osa ihmisistä ehkä piti kesällä luontevana suurimman oppositiopuolueen kannattamista, mutta kun tilanne on julkisuudessa tasaantunut, osa SDP:n kannatuksesta on mennyt ei osaa sanoa -osastoon eli katsomon puolelle.

– Heinäkuussa SDP sai isohkon kannatuspompun, joka liittyi hallituksen erilaisiin vaikeuksiin. Tässä mittauksessa on tullut jonkinlainen rekyylivaikutus, hän muotoilee.

SDP:llä ei silti mene edelleenkään huonosti, sillä sen kannatus on yhä selvästi kevään eduskuntavaalien tuloksen yläpuolella. SDP:tä kannatti vaaleissa 19,9 prosenttia äänestäjistä, ja Ylen kyselyssä suosio on 1,5 prosenttiyksikköä tätä korkeammalla.

Kokoomus saa perussuomalaisilta kannattajia takaisin

Kokoomus petrasi kannatustaan kevään vaalien tulosta paremmaksi keskikesän pudotuksen jälkeen. Kokoomus voitti vaalit 20,8 prosentin kannatuksella, ja tuoreen kyselyn perusteella kokoomusta kannattaa 21,2 prosenttia suomalaisista.

Toinen hallituspuolue perussuomalaiset sen sijaan kyntää nyt puolueista syvimmällä vaalitulokseen verrattuna.

Perussuomalaisten kannatus on laskenut kevään huippulukemista 2,5 prosenttiyksikköä. Kyselyn perusteella perussuomalaisia kannattaa 18,5 prosenttia suomalaisista.

Perussuomalaiset menettävät Turjan mukaan äänestäjiä kokoomukselle, joka saa perussuomalaisilta takaisin perinteisiä porvarikannattajia. Puoluetta ovat vaihtaneet etenkin korkeahkosti koulutetut miehet Etelä-Suomessa ja erityisesti Uudellamaalla.

Perussuomalaisten kannattajia on siirtynyt Turjan mukaan myös katsomoon edellistä mittausta enemmän, ja kannattajia valui myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille.

Pientä keskustaan tyytymättömien paluuta näkyvissä

Neljänneksi suurin puolue on keskusta, jonka suosio on ollut hienoisessa nousussa. Puolueen kannatus nousi 11,5 prosenttiin, joka on yhä keskustalle alhainen lukema, mutta ylitti kuitenkin ensi kertaa kevään eduskuntavaalien tuloksen.

Taloustutkimuksen Turjan mukaan näkyvissä voi olla jonkinlaista keskustaan tyytymättömien kannattajien paluuta takaisin. Keskustan taakse on siirtynyt jonkin verran uusia kannattajia hallituspuolue kristillisdemokraateilta sekä nukkuvien puolueesta.

Vasemmistoliiton kannatus sen sijaan laski, samoin vihreiden.

– Vihreät saivat jonkinnäköisen kannatuspompun kesäkuussa, kun puoluejohto vaihtui. Heinä- ja elokuussa näyttää, että eteneminen ei ole jatkunut, Turja sanoo.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 459 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 2.8.–5.9.2023. Puoluekantansa kertoi 1 775 haastateltavaa. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 8. syyskuuta kello 23:een saakka.