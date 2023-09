Poliisi etsii mahdollisesti hengenvaarassa olevaa miestä Järvenpäässä.

Mies tarvitsee pikaista apua terveydentilansa takia, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi toivoo, että miehen kohtaavat henkilöt lähestyisivät häntä ja ottaisivat yhteyttä poliisiin tai hätäkeskukseen numeroon 112.

Mies katosi Järvenpäässä 18. elokuuta. Hän on hoikka, ja hänellä on siilitukka tai lyhyet hiukset. Kadotessaan hänellä oli yllään mustat shortsit, joissa on valkoista, sekä musta huppari. Jaloissaan miehellä oli maiharit.

Poliisin tietojen mukaan miehestä on havaintoja Järvenpään Jampassa sijaitsevan ostoskeskuksen läheisyydestä. Hän saattaa liikkua myös Keravan tai Mäntsälän alueella.

Poliisi epäilee, että mies majailee metsässä tai hylätyissä asuinrakennuksissa eikä hän ei välttämättä pysty huolehtimaan itsestään. Hän saattaa myös vältellä ihmisiä.