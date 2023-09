Paula Koivuniemen tarina on nyt puettu musikaaliksi – tyyli-ikoni tuodaan lavalle kahden Paulan taktiikalla

Näyttelijä Maarit Peltomaan asut Paulana ovat tyköistuvia ja kaula-aukko on antava. Näyttelijä Ninni Kekin housupuvussa on 1970-luvun henkeä.

Rauman teatterin Paula!-musikaali kertoo iskelmätähti Paula Koivuniemen tarinan. Kantaesityksensä saava näytelmä ei paljasta kaikkea, mutta työryhmän mukaan kaikki lavalla esitettävä on totta.

Paula Koivuniemi on suomalaisen kevyen musiikin supertähti, mutta hän on myös tyyli-ikoni.

Onkin äärimmäisen tarkkaa, miltä Rauman teatterissa lauantaina kantaesitettävän Paula!-musikaalin kaksi Paula Koivuniemeä näyttävät.

Häntä näyttelevät Rauman teatterin oma näyttelijä Ninni Kekki ja teatterissa vieraileva Maarit Peltomaa. Kampaaja-maskeeraaja Tuula Kupiainen-Koivisto taikoo Kekistä Paulan 20 minuutissa, Peltomaasta 25 minuutissa.

Meikkien suunnittelussa on ollut apuna myös meikkitaiteilija Raili Hulkkonen, joka on ollut jo 1970-luvulla Paula Koivuniemen luottomeikkaaja.

– Erityisesti nuorta Paulaa esittävä Ninni Kekki muuttuu ja vanhenee musikaalin edetessä. Hänelle lisätään koko ajan maskia ja peruukit vaihtuvat, Kupiainen-Koivisto kertoo.

Puvustus tukee roolia

Oikean ihmisen näytteleminen ei ole imitaatiota, mutta silti rooliin eläytyminen on erilaista kuin fiktiivisen roolin tekeminen.

Avaa kuvien katselu Musikaalin dramaturgisena ratkaisuna on kahden Paulan taktiikka. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Maarit Peltomaa paljastaa, että oli hetki, jolloin hän koki päässeensä rooliin.

– Minusta tuli Paula, kun sain peruukkini.

Tärkeässä osassa on myös puvustus, jonka on tehnyt Rauman teatterin puvustaja Elina Vättö. Hän on tutustunut lukemattomiin arkistokuviin ennen kuin syntyi Kekin 15 asua ja Peltomaan seitsemän.

Yksityiskohdat ovat tärkeitä. Kekin ruskeat silmät peittyvät sinisiin piilolinsseihin.

Koko lähipiiri haastateltu

Paula Koivuniemen ura ulottuu lähes kuudelle vuosikymmenelle. Näytelmän hänen elämästään ovat käsikirjoittaneet Kaisa Kuikkaniemi, Esa Nieminen ja Otto Kanerva, joka myös ohjaa esityksen.

Avaa kuvien katselu Rauman teatterin taiteellinen johtaja Otto Kanerva sai idean Paula!-musikaalin, kun näki Ninni Kekin teatterilavalla. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Kanerva kertoo, että haastattelumateriaalia Koivuniemen elämästä kerättiin ”ihan lönnroteina”. Haastatteluja tehtiin Koivuniemen lähipiirissä roudareista sukulaisiin.

– Näytelmä ei paljasta kaikkea, mutta kaikki lavalla esitettävä on totta, Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa Paula Koivuniemi on tulossa lauantain ensi-iltaan.

Esityksen koreografian on tehnyt Osku Heiskanen. Musiikin sovituksesta vastaa Esa Nieminen, joka toimi myös esityksiin valmistavana kapellimestarina. Esityksissä orkesteria johtaa kapellimestari Perttu Suominen.

Paula!-musikaali kiinnostaa. Syksyn lipuista on mennyt jo 98 prosenttia. Kevään liput tulevat myyntiin myöhemmin.