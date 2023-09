Lintuinfluenssan pahimmalla tartunta-alueella on isoja ongelmia löytää eläinlääkäreitä tarhojen laajoihin tarkastuksiin.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on ollut kovilla, sillä valtaosa kaikista Suomen turkistarhojen lintuinfluenssatartunnoista on todettu juuri sen alueella. Myös suuri osa eläinten lopetuksista on määrätty keskipohjalaiskuntiin.

Tuleva turkistilojen jättitarkastusurakka on maakunnassa nyt kolmen eläinlääkärin harteilla. He ottavat tällä hetkellä vielä tautitiloilta seurantanäytteitä ja valvovat lopetuksia. Epidemian aiheuttamia töitä on hoidettu lähes päivittäin elokuun alusta lähtien.

– Kaikki työaika menee influenssan torjumiseen, toteaa ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan johtaja Andreas Smeds.

Tarkastuksia varten alueelle ei ole onnistuttu palkkaamaan yhtään uutta eläinlääkäriä, sillä heistä on pulaa koko maassa.

Myös aluehallintovirasto on yrittänyt palkata pohjalaisalueiden eläinlääkäreille apuvoimia, mutta toistaiseksi tuloksetta.

– Kaksi valvontaeläinlääkärin paikkaa on auki, mutta hakijoita ei ole saatu. Elän toivossa, että edes jokunen tulisi, sanoo Andreas Smeds.

Sen varalle, että valvontaeläinlääkäreitä ei löydy, on Keski-Pohjanmaalla tehty jo varasuunnitelma. Avuksi näytteenottoon yritetään palkata nyt eläintenhoitajia. Siihen tarvitaan kuitenkin vielä Ruokaviraston valtuutus.

– Eläintenhoitajat voisivat ottaa tiettyjä näytteitä itse ja pakata niitä niin, että näytteenotto sujuu tehokkaammin.

Helsingin yliopistosta on tulossa joitain valtuutettuja tarkastajia, lähinnä tutkijoita ja eläinlääkäreitä. Apua saataneen myös valmiuseläinlääkäreistä, jotka voidaan määrätä työhön muilta alueilta.

Kunnaneläinlääkäreitä ei voidakaan käyttää?

Kunnaneläinlääkärit olisivat päteviä näytteenottoon, mutta heidän vastuullaan on akuutti eläinten hoito. Myös tartuntariski kasvaa ihmisen vieraillessa useilla eri tuotantotiloilla.

– Jos eläinlääkäri käy tartuntatilalla, hän ei avin ohjeistuksen mukaan voi mennä muille tiloille tartuntavaaran vuoksi, Smeds sanoo.

Ruokavirasto on määrännyt Suomen kaikki 400 turkistarhaa tarkastettavaksi virusmuunnosten ja leviämisriskin varalta. Tarkastukset alkavat minkkitarhoilta, joita on noin 130. Tavoite on, että ne on hoidettu lokakuun loppuun mennessä.

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn alueella sijaitsee kuutisenkymmentä turkistarhaa.

Suururakan valmistelu Ruokavirastossa sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on edelleen kesken.

– Yksityiskohtia hiotaan. Alun perin suunnitelmissa oli aloittaa ensi viikolla, siihen tähdätään, kertoo aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Matti Nyberg.

Tarkastukset etenevät Nybergin arvion mukaan noin neljän turkistarhan päivävauhtia. Jokaiselta minkkitarhalta on tarkoitus lopettaa 60 eläintä ja kaikista kerätään myös verinäytteet eli etsitään virusta. Kolmekymmentä matkaa laboratorioon tutkittavaksi.

Ympäripyöreitä päiviä

Kunnissa terveysvalvonta on joutunut kamppailemaan lintuinfluenssaviruksen kanssa alusta asti ison työmäärän ja vähäisen työntekijämäärän kanssa.

– Eläinlääkärit ovat painaneet ylipitkiä päiviä työntekijävajeen takia. Lisää työvoimaa tarvitaan, tiivistää Smeds.

Tähän mennessä lintuifluenssatartunta on varmistettu 26 tarhalla Suomessa. Tartuntatiloista suurin osa sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, erityisesti Kaustisella. Eläinten lopetuspäätöksiä on tehty 14 tarhalla.

Ruokaviraston mukaan lintuinfluenssatilanne on kuitenkin rauhoittunut, sillä uusissakaan epäilyissä oireita ei ole ilmennyt enää elokuussa ja lintujen syysmuutto on vähentänyt lintujen määrää tarhoilla.

Lintuinfluenssa levisi turkistarhoille ensimmäistä kertaa Suomessa heinäkuun lopulla. Ensimmäinen tartuntatarha oli Kaustisella Keski-Pohjanmaalla.

