Jääkarhut saavat olla rauhassa – Trumpin Alaskan suojelualueelle myöntämät öljynporausluvat perutaan

Hyviä uutisia jääkarhuille! Yhdysvaltain sisäministeriö kertoo peruvansa Alaskan arktiselle suojelualueelle myönnetyt öljynporaus- ja kaasunetsintäluvat.

Entisen presidentin Donald Trumpin hallinto järjesti ne viime hetkillään. Nykyinen presidentti Joe Biden puolestaan on luvannut suojella Arctic National Wildlife Refuge -alueen jääkarhujen ja karibujen käyttöön.

– Ilmastokriisin lämmittäessä arktista aluetta kaksi kertaa nopeammin kuin maailman muita alueita, meillä on velvollisuus suojella tätä arvokasta aluetta kaikenikäisille ihmisille, Biden sanoi lausunnossa.

Alaskan luonnonsuojelualue on yksi Yhdysvaltain viimeisistä todellisista erämaista. Se on laajuudeltaan noin 78 000 neliökilometriä, mikä on yli neljäsosa Suomen pinta-alasta.

Bidenin hallinto kertoo lisäksi kieltävänsä uusien öljynporauslupien myöntämisen National Petroleum Reserve -luonnosuojelualueelle.

Se on vielä Arctic National Wildlife Refugeakin suurempi luonnonsuojelualue. Se on 93 000 neliökilometrillään suurin koskematon liittovaltion omistama alue Yhdysvalloissa.

Ympäristöjärjestöt ovat kiitelleet Bidenin hallinnon päätöstä, mutta Alaskan viranomaiset kannattavat öljynporausta työpaikkojen ja sen osavaltiolle tuomien tulojen vuoksi.

