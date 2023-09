1 000 oppilaan jättikouluun palkattiin aikuisia, joilla on aikaa kuunnella nuoria – ”Opettajat ovat niin kiireisiä”, sanoo Katariina Keinänen

Kasvatusohjaajat kohtaavat oppilaita käytävillä, kysyvät kuulumisia ja ohjaavat tarvittaessa palveluiden pariin. Kati Saarinen on huomannut työssään lasten ja nuorten läheisyyden kaipuun.

Koulun ruokalassa on rauhallista. Kati Saarinen levittää pöydälle kuvakortteja ja ohjeistaa:

– Nyt saatte valita tästä kaksi kuvaa, jotka kertovat teidän tästä aamusta.

7.-luokkalaiset Anni Murtomäki, Katariina Keinänen ja Seela Parantainen valitsevat kortteja ja kertovat kukin vuorollaan omasta aamustaan. Saarinen tekee samoin. Hän kertoo, että häntä jännitti aamulla, koska hän oli tulossa haastatteluun.

Saarinen työskentelee kasvatusohjaajana Kuokkalan yhtenäiskoulussa Jyväskylässä.

Hän toimii tehtävässään kolmatta vuotta ja on yksi neljästä kasvatusohjaajasta, jotka työskentelevät noin 1000 oppilaan koulussa.

– Autamme nuoria asioissa, kuten koulupoissaolot, kaveriasiat, kiusaaminen, hyvinvointi, vuorovaikutustaidot ja toisen kanssa toimeentuleminen, Saarinen listaa.

Avaa kuvien katselu Kati Saarinen kuvaa kasvatusohjaajaa matalan kynnyksen aikuiseksi, joka on läsnä arjen tohinassa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kasvatusohjaajat ovat läsnä koulun käytävillä ja välitunneilla, kohtaavat ja kuuntelevat oppilaita ja tarvittaessa ohjaavat heitä eteenpäin palveluiden pariin. He kysyvät kuulumisia ja pyrkivät huomioimaan yksin jäävät.

Kasvatusohjaajien määrästä Suomen kouluissa ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, sillä tehtävänimikkeet vaihtelevat, kertoo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien työmarkkinatutkija Niina Paakkonen sähköpostitse.

– On kuitenkin vahva arvio, että tällaista työtehtävää tekevien määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Myös rahoitusta on ollut jaossa tämänkaltaisiin tehtäviin, Paakkonen viestittää.

”Nuorilla suuri läheisyyden kaipuu”

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja koulukiusaamisen raaistuminen ovat olleet julkisessa keskustelussa viime aikoina esillä. Kiusaamiseen puuttuminen on osa myös Kati Saarisen työtä.

Ensisijaisesti Kuokkalan yhtenäiskoulun kasvatusohjaajat pyrkivät ehkäisemään kiusaamissuhteiden syntymisen ja kannustavat oppilaita kertomaan kiusaamisesta heti.

– Olemme turvallisia aikuisia, jotta nuoret uskaltavat kertoa, jos vaikka somessa tulee jotakin epäasiallista materiaalia, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan ahdistus ja jaksaminen puhuttavat oppilaita, ja heillä on suuri tarve aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella ja olla läsnä.

– Läheisyyden kaipuuta kyllä löytyy, sitä, että aikuinen pystyy antamaan oman ajan. Koen, että kaikki aikuiset, jotka vain pystyvät olevaan lapsen ja nuoren arjessa, ovat tarpeellisia.

Sama näkyy myös tutkimuksissa, toteaa kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta.

– Aineistossamme näkyi, että lapsilla ja nuorilla on aikuisen tarve ala- ja yläkoulussa, mutta myös ammattikoulussa ja lukiossa. Päivittäistä kohtaamista ja läsnäoloa tarvitaan kotona ja koulussa, Lerkkanen toteaa.

Avaa kuvien katselu Kati Saarinen uskoo, että kasvatusohjaajat ovat keventäneet opettajien työtaakkaa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Seitsemännen luokan juuri aloittaneiden Anni Murtomäen, Katariina Keinäsen ja Seela Parantaisen mielestä on hyvä, että koululla on kasvatusohjaajia.

– He voivat auttaa esimerkiksi riitatilanteissa, ja heille voi kertoa, jos on jotakin huolia, Murtomäki sanoo.

Parantainen kokee, että kasvatusohjaajat ovat luotettavia.

– Heille voi puhua kaikesta, ja mennä vaikka juttelemaan, jos ei välkällä ole mitään tekemistä.

Avaa kuvien katselu Kasvatusohjaajat pitävät Kuokkalan yhtenäiskoulussa myös tunne- ja vuorovaikutustunteja. Seela Parantainen (vas.), Anni Murtomäki ja Katariina Keinänen valitsivat pöydältä sopivia kuvakortteja. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Keinänen pitää siitä, että kasvatusohjaajat kysyvät, mitä kuuluu. Hän uskoo, ettei samoista asioista tulisi juteltua yhtä paljon esimerkiksi opettajille, jos kasvatusohjaajia ei olisi.

– Opettajat ovat niin kiireisiä, Keinänen sanoo.

Ohjaajat keräävät kiitosta monesta suunnasta

Jyväskylässä työskentelee yhteensä 21 kasvatusohjaajaa, ja heitä löytyy noin joka kolmannelta kaupungin peruskoululta.

Kasvatusohjaaja Kati Saarisen mukaan Kuokkalan yhtenäiskoulun henkilöstölle on tehty joka kevät kysely, jossa kartoitetaan kokemuksia kasvatusohjaajien työstä.

– Olemme saaneet aika hyvät arvostelut siihen. Helpotamme melko paljon opettajan arkea, Saarinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuokkalan yhtenäiskoulussa työskentelee yhteensä neljä kasvatusohjaajaa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kasvatusohjaajien työstä on saatu paljon positiivista palautetta niin lapsilta ja nuorilta kuin koulujen henkilöstöltä, viestittävät Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijat Tella Vuolle ja Eija Kotikallio Ylelle sähköpostitse.

Myös Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Markku Juhola pitää kasvatusohjaajia arvossa.

Hän totesi keväällä Ylen haastattelussa, että ohjaajat ovat saaneet vaikeassa tilanteessa olevia nuoria pysymään koulussa, menemään tunneille ja osallistumaan opetukseen.

Tutkija käyttäisi resursseja ensisijaisesti opettajiin

Kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen näkee kasvatusohjaajilla tärkeän roolin kouluarjessa, mutta ei pidä ohjaajien palkkaamista ainoana keinona opettajien työtaakan keventämiseen.

Ryhmäkokojen pienentäminen ja opetushenkilökunnan lisääminen olisivat Lerkkasen mielestä ensisijaisia rahankäyttökohteita, jos ajattelee peruskoulun tavoitetta.

Peruskoululla on Lerkkasen mukaan sekä kasvatus- että opetustehtävä: Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

– Sitä ei oikein voi ulkoistaa kasvatusohjaajille, vaan tarvitaan opettajien ammattitaitoa viedä tätä eteenpäin hyvin systemaattisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

Kasvatusohjaajat ovat Lerkkasen mukaan toisenlaisia tukia ja voivat esimerkiksi madaltaa oppilaiden ja vanhempien kynnystä tulla juttelemaan jo ennen ongelmien syntymistä.

– Mutta he eivät korvaa opettajia, Lerkkanen sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 13.9.2023 klo 23.00 asti.