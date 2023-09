Kouvolalainen museo saa 1,5 miljoonan euron arvoisen taidelahjoituksen

Kouvolassa sijaitseva Poikilo-museot saa kokoelmiinsa arvokkaan ja ainutlaatuisen lahjoituksen.

Lahjoituksen takana on maankäytön ja suunnittelun ammattilainen, helsinkiläinen taidekeräilijä Markku Villikka. Mies on kerännyt yli 1 400 teoksesta koostuvaa kokoelmaansa aina 1970-luvulta lähtien, ja mukana on 355 eri taiteilijan töitä. Kokoelma on kokonaisuudessaan 1,5 miljoonan euron arvoinen.

Poikilo-museoiden intendentti Mari Lehtosalo kertoo museon ottavan lahjoituksen avosylin vastaan. Kokoelma on niin Kouvolan museolle kuin koko Suomen taidekentälle merkittävä kokonaisuus.

– Teosten määrä ja laatu on huima. Museon kokoelman vaikuttavuus kohoaa merkittävästi.

Lehtosalon mukaan yhtä kattavat lahjoitukset ovat Suomessa harvinaisia. Edellinen, Villikan lahjoitukseen verrattavissa oleva tapaus Suomessa oli Lehtosalon mukaan keräilijä ja taidemesenaatti Seppo Fräntin lahjoitus nykytaiteenmuseo Kiasmalle vuonna 2018.

Jättilahjoitus sopii Lehtosalon mukaan Poikilo-museoiden nykyiseen kokoelmaan niin tyylillisesti kuin ajallisesti. Ilman lahjoitusta museolla ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta kartuttaa kokoelmaa yhtä laajasti eri vuosikymmeniltä.

– Museon taiteen ostomäärärahat eivät ole koskaan olleet kovin suuret. Pystymme yleensä ostamaan muutamia teoksia vuodessa, ja ne ovat usein viime vuosien teoksia.

Taidetta sukuseudulle

Lahjoittaja Markku Villikka kertoo Kouvolan kaupungin tiedotteessa, että kokoelman lahjoittaminen juuri Poikilo-museoille on hänelle tärkeää. Hänen sukunsa on kotoisin Sippolasta, ja hän haluaa taiteen päätyvän sen ansaitsemalle paikalle kouvolalaisten ulottuville.

Poikilo-museoiden intendentti Lehtosalon mukaan lahjoittajan toivomus toteutuu, ja teokset ovat jatkossa kouvolalaisten tavoiteltavissa.

Kokoelman teoksia nähdään laaja-alaisesti Poikilo-museoiden tulevassa 40-vuotisjuhlanäytöksessä vuonna 2027. Lisäksi teoksia annetaan pitkäaikaislainaan Kouvolan kaupungin eri toimipisteille.

Osa teoksista saadaan esiin yleisön nähtäväksi jo inventoinnin jälkeen, mutta niiden sijoituskohteet ovat vielä avoinna. Teoksia on tarkoitus lainata myös muiden museoiden näyttelyihin.