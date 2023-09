Toimittajalta: Karhuvuoren leski ja muita tarinoita – tätä on lähiöiden Suomi

”Vaimo kuoli pari kuukautta sitten. Sairaanhoitaja soitti sinä aamuna, että nyt häntä ei enää ole.”

Vanha mies itkee ja pyyhkii kyyneleitä poskiltaan. Iltapäivän auringossa tuoksahtaa olut. Mies viihtyy hetken Ylen teltalla, kyselee kuulumisia, kertoo terveisiä ja puhuu elämästään.

Tätä on lähiöiden Suomi. Tarinoita ja kohtaloita, jotka toistuvat kaikkialla samankaltaisina. Lähiöissä asuu suomalaisuuden ydinjoukko. Ne eläkeläiset, jotka ovat maata sotien jälkeen rakentaneet. Vireät vanhukset, jotka menevät kävelysauvat heiluen. Työtä tekevät, työttömät, syrjäytyneet. Lapset, nuoret ja aikuiset.

Yle on syyskuun ajan tiiviisti kiinni lähiöiden arjessa kaikkialla Suomessa. Juttujen sisältöjä kaivetaan sieltä, missä ihmiset asuvat ja elävät.

Vaikka Suomi on iso maa, ja mielestämme erilainen, se on kuitenkin kaikkialla hyvin samanlainen. Ihmisten kohtalot ja tarinat ovat hyvin samanlaisia. Varsinkin niissä lähiöissä, jotka rakentuivat maahamme 1960- ja 70-luvuilla.

Vuosikymmeniä sitten maalta muutettiin kaupunkiin, ja kaupunkien ympärille, metsäisille alueille rakennettiin perheille lähiöitä. Näin tehtiin myös Karhuvuoressa. Lähiöt olivat sen ajan mittapuun mukaan viihtyisiä, ne tarjosivat perusmukavuudet ja palvelut olivat lähellä. Muutos on kuitenkin ollut vääjäämätön. Vanhat lähiöt hiljenevät ja palvelut lähtevät. Ostarilla tai ”ikuisen vapun aukiolla” on joka päivä koolla keskikaljan tai muiden aineiden kannustama ”kesäteatteri”.

Kotkan Karhuvuoressa pitkään asuneet muistavat, miten kaupunginosassa oli aiemmin useita kauppoja, pari pankkia, kampaamoita, posti ja jopa suutari. Aivan viime vuosiin asti alueella oli parikin lähiöravintolaa terasseineen.

Nyt tilanne on toinen. Ostarilla on yksi market, kioski ja parturi-kampaamo. Koululle on edelleen tarvetta, ja uusi koulu on alle 10 vuotta vanha. Koulu on elinehto alueelle. Koululta löytyy nuorten kerhotilan lisäksi myös alueen lähikirjasto. Lisäksi laajempaa aluetta palvelee ostarin kupeesta löytyvä terveysasema ja hammashoitola. Alueella asuvat kehuvat palveluita riittäviksi, ja useampi toteaa erinomaisten liikenneyhteyksien tekevän elämästä helppoa.

Työikäiset ihmiset poikkeavat kahville. Heistä moni kertoo rauhallisesta asuinalueesta sen huonosta maineesta huolimatta. Asuminen on halpaa, meri on lähellä ja ulkoilumaastot loistavat. Kerrostalo-osakkeiden arvon lasku tosin harmittaa. Eläkeläiset muistelevat työvuosia marketin kassalla tai Sunilan tehtaalla Karhulassa.

Nuoret fillaroivat koulupäivän jälkeen kännykät kourassaan. Läheskään kaikki lapset eivät harrasta mitään. Mahdollisuuksia olisi. Karhuvuoressa sijaitsee kuuuluisa urheilutalo, mikä pitää alueen koripallomainetta yllä. Silti nuortenkin mielestä asiat ovat ”ihan ok”.

Entä se vanha mies. Miten hänen päivänsä ja elämänsä jatkui vaimon poismenon jälkeen? Pakastin on täynnä, sieltä hän syö vaimon tekemiä ruokia. Nyt kassissa oli pari kiloa perunoita.

”Lähden tästä kotiin ja teen perunamuussia.”

Lähiössä kaikki hyvin.