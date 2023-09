Tutkijan mukaan ulkomaalaisen on vaikea edetä urallaan Helsingin yliopistossa: ”Se on kuin mafia”

Ulkomaalaisista tutkijoista on tullut viime vuosina yhä isompi osa Helsingin yliopiston henkilökuntaa. Ulkomaalaiset tutkijat ovat kuitenkin aliedustettuina professorien ja yliopistonlehtorien joukossa verrattuna heidän määräänsä yliopistossa.

Simon työskenteli useita vuosia tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän erosi virastaan muutama vuosi sitten.

Simon ei esiinny oikealla nimellään, koska hän haluaa suojella akateemista uraansa. Asiasta aiemmin uutisoinut Svenska Yle tietää, milloin ja millä osastolla hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa.

– Se on kuin mafia, Simon kuvaa kokemuksiaan.

Hänellä on kokemusta tutkijana toimimisesta yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Hän sanoo, että Helsingin yliopisto oli aivan erilainen työpaikka kuin muut yliopistot.

– Laitosta ohjattiin sisäpiiristä. Jos halusit saada töitä ja pärjätä, ei ollut väliä, olitko hyvä tutkija. Tärkeintä oli, että sinulla oli kontakteja ja tulit toimeen laitoksen johdon kanssa.

Simon oli kiinnostunut dosentin arvon saamisesta ja kysyi ensin osaston johtajalta, onko se mahdollista.

– Ei, hän sanoi. Myöhemmin opin, etten olisi tarvinnut hänen hyväksyntäänsä. Hän käytti kuitenkin valtaansa ja tietämättömyyttäni estääkseen etenemiseeni. Muualla hallinto puuttuisi tällaiseen, mutta täällä ei uskalleta. Asioista päättävät miehet voivat tahallaan estää kaiken, vaikkapa viivyttelemällä vuoden verran tarvittavan allekirjoituksen kanssa.

Juuri väitellyt valittiin virkaan ennen ulkomaalaista kokenutta tutkijaa

Tätä juttua varten Svenska Yle on haastatellut yhdeksää Helsingin yliopiston ulkomaista tutkijaa useista tiedekunnista.

Useimmat heistä eivät halua, että heidän sanomaansa yhdistetään heidän nimeensä – ja yksi tutkijoista ei halua tulla lainatuksi ollenkaan. He ovat huolissaan siitä, miten yliopiston avoin kritisoiminen vaikuttaisi heidän uraansa.

Gareth Rice Länsi-Skotlannin yliopistosta suostuu puhumaan omalla nimellään. Simonin tavoin hän on jättänyt Helsingin yliopiston, mutta hän on työskennellyt aiemmin tutkijana geotieteiden ja maantieteen osastolla.

– Kokemukseni ei merkinnyt heille mitään, Rice kirjoittaa Svenska Ylelle sähköpostitse.

Rice tuli Helsingin yliopistoon vuonna 2008 ja työskenteli useita vuosia tutkijatohtorina ja yliopisto-opettajana. Vuonna 2013 hän haki vakituista yliopistonlehtorin paikkaa. Hakuilmoituksen mukaan kyse oli kansainvälisestä työstä, jossa tehdään tutkimusta ja luennoidaan englanniksi, Rice kirjoittaa.

Hän kertoo, että tehtävään valittiin kuitenkin juuri väitöskirjansa valmiiksi saanut suomalainen kollega, joka ei Ricen mielestä ollut yhtä pätevä kuin hän.

Kun Rice pyysi lisätietoja rekrytoinnista ja siitä, kuinka eri ehdokkaita ja heidän ansioitaan punnittiin, osastopäällikkö vastasi, etteivät he voi sanoa enempää, koska kyseessä oli ”strateginen rekrytointi”.

Geotieteiden ja maantieteen osastonjohtaja ei halua kommentoida Gareth Ricen tapausta.

– En ollut osaston johtaja tuolloin, mutta olen kuullut hänen nimensä. Eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä tapauksesta, osastonjohtaja Annakaisa Korja sanoo.

Ulkomaalaiset tutkijat ovat aliedustettuina professorien joukossa

Ulkomaalaisesten tutkijoiden määrä on kasvanut selvästi Helsingin yliopistossa. Vuonna 2010 vain reilu kymmenesosa yliopiston työntekijöistä oli muita kuin Suomen kansalaisia. Viime vuonna jo noin kolmannes työntekijöistä oli ulkomaalaisia.

Ulkomaalaiset ovat kuitenkin aliedustettuina professorien ja yliopistonlehtorien joukossa verrattuna heidän määräänsä yliopistossa.

Yliopistonlehtoreista vain vajaa viidesosa ja professoreista reilu kymmenesosa on ulkomaan kansalaisia, kun kaikkiaan ulkomaalaisia on Helsingin yliopiston tutkijoista noin kolmannes.

Suurin osa Helsingin yliopistossa työskentelevistä ulkomaalaisista on määräaikaisessa työsuhteessa. Vain joka kymmenes ulkomaalainen on vakituisessa työsuhteessa, kun taas suomalaisista joka kolmas on saanut vakituisen paikan yliopistosta.

Helsingin yliopiston mukaan professorien vaihtuvuus on pientä

Helsingin yliopiston henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi ei ole kuullut rekrytoinnin ongelmista.

– Se on erittäin valitettavaa kuulla, henkilöstöjohtaja Tuomi sanoo.

Henkilöstöjohtajan mukaan ulkomaisten tutkijoiden vähäisyys professorien joukossa johtuu siitä, että henkilöt vaihtuvat usein vasta professorin jäädessä eläkkeelle. Tuomen mukaan Helsingin yliopiston henkilöstön kansainvälistyminen alkoi vasta kymmenen vuotta sitten.

– Apulaisprofessoreista kaksikymmentä prosenttia on jo ulkomaalaistaustaisia, Tuomi kertoo.

Osassa tehtävistä on myös kielivaatimuksia.

– Luennoitsijoilta vaaditaan yleisimmin suomen tai ruotsin osaamista, koska meidän on järjestettävä opetusta kotimaisilla kielillä. Jos puhumme professuureista, se on yleensä poikkeus, että vaadimme suomenkielen osaamista, Tuomi sanoo.

Henkilöstöjohtaja Tuomi kertoo, että kun palkataan professori tai yliopistonlehtori, sitä varten kootaan valmisteluryhmä. Sen tekemät arviot ovat julkisia asiakirjoja.

Gareth Rice kertoi Svenska Ylelle, että hän ei saanut arviointiasiakirjoja pyytäessään niitä.

– On surullista kuulla, että näin voi vielä olla, Tuomi sanoo.

Kuukausi sitten uutisoitiin, että Helsingin yliopisto ei enää kuulu maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon Shanghain yliopistovertailun mukaan.

Aiemmin Helsingin yliopistossa tutkijana työskennelleen Gareth Ricen mielestä on selvä, että ulkomaalaisten tutkijoiden vähäisyys professoreina ja luennoitsijoina vaikuttaa Helsingin yliopiston tuloksiin.

– Helsingin yliopisto on pudonnut Shanghain yliopistovertailussa, koska he eivät arvosta ulkomaisia tutkijoita yhtä paljon kuin suomalaisia, Rice toteaa.

Helsingin yliopiston toiminnanohjausyksikön asiantuntija Aki Hagelin ei usko, että ulkomaalaisten tutkijoiden vähäisyys ylemmissä viroissa johtaisi suoraan siihen, ettei Helsinki enää kuulu maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon.

Hagelin mukaan Shanghain yliopistovertailu ei anna painoarvoa kansainvälisyydelle, vaan se kertoo tutkijoista ja heidän tutkimusartikkeleistaan taustasta riippumatta. Muissa vertailussa on myös kansainvälistymiseen liittyviä tekijöitä.

Hagelinin mukaan pitkällä aikavälillä ulkomaalaisten vähäisyys professoreina ja yliopistonlehtoreina voi kuitenkin vaikuttaa kansainväliseen menestykseen.

– Tutkimus on kansainvälistä. Helsingin yliopisto kilpailee kaikkien muiden kanssa parhaista tutkijoista, Hagelin sanoo.

